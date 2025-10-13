Samsung Galaxy Z Fold 7: लॉन्च हुआ लग्जरी वेरिएंट, कीमत और फीचर्स उड़ा रहे होश, लेकिन चाहकर भी क्यों नहीं खरीद सकते आप

Samsung Galaxy Z Fold 7 का नया और प्रीमियम वेरिएंट लॉन्च हो गया है. इस फोन का लुक और फीचर्स नेक्स्ट लेवल के हैं. कंपनी ने अपने इस नए और प्रीमियम वेरिएंट को W26 के नाम से मार्केट में उतारा है. हालांकि, इसकी कीमत भी काफी हाई रखी गई है. हालांकि, फिलहाल तो आप चाहकर भी कंपनी के Samsung के इस मॉडल को नहीं खरीद सकते. दरअसल, इसकी वजह है कि फिलहाल ये वेरिएंट सिर्फ चीन की मार्केट में ही उपलब्ध कराया गया है. इसके लिए दुनियाभर के बाकी लोगों को थोड़ा लंबे इंतजार करना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं कितनी है इस वेरिएंट की कीमत और इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं.

Galaxy Z Fold 7 के W26 में मिल रहा खास वेरिएंट

सबसे पहले तो आपको बता दें कि सैमसंग ने Galaxy Z Fold 7 के इस नए वेरिएंट को सिर्फ ब्लैक और रेड कलर्स में ही पेश किया है, जो गोल्डन कलर के एक्सेंट के साथ मिलेगा. हैवी और अट्रैक्टिव लुक के बावजूद इस डिवाइस का वजन सिर्फ 215 ग्राम ही है. इसमें कई ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं. इनमें से जो सबसे कमाल का फीचर है वो है, सैटेलाइट कॉलिंग और मैसेजिंग सपोर्ट का फीचर. ये फीचर सिर्फ इसी डिवाइस में मिल रहा है. Galaxy Z Fold 7 में फिलहाल ये फीचर नहीं दिया गया है.

पैकेजिंग पर दिया खास ध्यान

सैमसंग ने अपने इस प्रीमियम मॉडल के लिए पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया है. कंपनी ने इस W26 मॉडल के लिए एक यूनिक बॉक्स तैयार किया है, जिसमें अलग से चार्जिंग केबल और चार्जर भी दिया जा रहा है, जबकि यह रेगुलर डिवाइस के साथ नहीं दिया जाता. इस नए मॉडल में शानदार फीचर्स भी दिए जा रहे हैं. वहीं, इसके 512GB और 1TB स्टोरेज मॉडल के साथ 16GB रैम दी जा रही है, लेकिन Galaxy Z Fold 7 के 512GB वाले वेरिएंट के साथ भी सिर्फ 12GB तक की रैम ही दी जाती है. इसके अलावा इसमें AI स्मार्ट कलेक्शन जैसे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी दिए मिल रहे हैं.

जानें कीमत

दूसरी ओर AI Samsung Galaxy Z Fold 7 के W26 वाले वरिएंट की कीमत की बात करें तो इसके 512GB वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 CNY रखी गई है, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक, लगभग 2,12,000 रुपये है. वहीं, 1TB वाले मॉडल की कीमत 18,999 CNY है यानी 2,36,000 रुपये है. चीन के लोगों के बीच इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीयों के बीच जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो कैसे एक्सपीरियंस रहेगा.