गर्मियों से पहले Samsung का बड़ा धमाका! AC-फ्रिज की सर्विस पर मिल रही 50% तक की भारी छूट, जानें बुकिंग का तरीका

अभी फरवरी का महीना है और हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन टेक कंपनी सैमसंग ने गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी है. सैमसंग इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 'प्रोएक्टिव समर केयर कैंपेन' का ऐलान कर दिया है. इस खास ऑफर के तहत, अगर आप अपने एसी या फ्रिज की सर्विस कराते हैं, तो आप लेबर चार्ज और सर्विसिंग पर 50% तक की बचत कर सकते हैं.

क्यों अभी सर्विस कराना समझदारी है?

अक्सर हम गलती करते हैं. जब गर्मी बढ़ती है और एसी अचानक कूलिंग करना बंद कर देता है, तो उसके बाद हम मैकेनिक को फोन करते हैं. उस समय सर्विस सेंटर पर भारी भीड़ होती है और हमें घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है. सैमसंग का यह कैंपेन 'पीक सीजन' की समस्या से बचने के लिए शुरू किया गया है. इस समय पर सर्विस से कूलिंग बेहतर होती है और बिजली का बिल भी कम आता है.

क्या-क्या मिलेगा सस्ता?

सैमसंग ने इस सर्विस कैंपेन में कई अलग-अलग प्रकार की सर्विस पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया है. अगर आप अभी एसी या फ्रिज की सर्विस कराते हैं, तो आपको 50% तक की सीधी छूट मिल जाती है. इसमें आपको लेबर चार्ज, पिक-अप और डिलीवरी, और एसी की 'जेट क्लीनिंग' तक में डिस्काउंट मिल जाता है. वहीं अगर आपके एसी की गैस कम है, तो गैस रिफिलिंग पर 15% की छूट मिल रही है. इसके साथ आपको पुराने पार्ट्स बदलने या एक्सेसरीज खरीदने पर भी 10% का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है. अगर आप मेंटेनेंस पैक लेते है तो कंपनी आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है. कंपनी का यह ऑफर 15 मार्च 2026 तक ही मान्य है, इसलिए देरी अपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.

SmartThings से घर बनेगा स्मार्ट

इस कैंपेन के साथ सैमसंग अपनी 'स्मार्ट टेक्नोलॉजी' को भी प्रमोट कर रहा है. कंपनी के ट्रेंड टेक्नीशियन ग्राहकों को बताएंगे कि कैसे वे SmartThings ऐप के जरिए अपने एसी और फ्रिज को फोन से कंट्रोल कर सकते हैं. इससे आप न केवल आपके बिजली की बचता होगी, बल्कि आप अपने घर को एक मॉडर्न 'स्मार्ट होम' में बदल पाएंगे.

सर्विस में क्या होगा खास?

एसी के लिए कंपनी 'ड्राई क्लीनिंग' और 'जेट क्लीनिंग' की सुविधा दे रही है, जो धूल-मिट्टी को इंटिरियर से पूरी तरह साफ कर देती है. वहीं इसमें आपके फ्रिज के लिए 'कूलिंग कॉइल क्लीनिंग' की सुविधा दी जा रही है, जिससे फ्रिज में बर्फ जमने की समस्या नहीं होगी और वह फ्रेश कूलिंग देती रहेगी.

कैसे बुक करें अपनी सर्विस?

सैमसंग ने सर्विस बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है. आप घर बैठे इन तरीकों से मैकेनिक बुला सकते हैं.

1. WhatsApp सपोर्ट- इसके आप अपने नंबरे से 1800 5 7267864 पर मैसेज करें.

2. कस्टमर केयर नंबर- इसके लिए आप इस नंबर 1800 5 7267864 पर कॉल कर सकते हैं.

3. ऑनलाइन- इस सर्विस को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक करना होगा.

