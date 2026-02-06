Advertisement
trendingNow13100220
Hindi Newsटेकगर्मियों से पहले Samsung का बड़ा धमाका! AC-फ्रिज की सर्विस पर मिल रही 50% तक की भारी छूट, जानें बुकिंग का तरीका

गर्मियों से पहले Samsung का बड़ा धमाका! AC-फ्रिज की सर्विस पर मिल रही 50% तक की भारी छूट, जानें बुकिंग का तरीका

गर्मियों की मार से पहले Samsung कंपनी लाई है 'प्रोएक्टिव समर केयर' ऑफर. इस ऑफर में आपको 15 मार्च 2026 तक एसी और फ्रिज की सर्विसिंग कराने पर लेबर चार्ज और जेट क्लीनिंग पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है. इसमें आप गैस चार्जिंग और स्पेयर पार्ट्स पर भी शानदार डिस्काउंट पा सकते हैं. पीक सीजन की भीड़ और खर्च से बचने के लिए अभी अपना स्लाट बुक करें.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मियों से पहले Samsung का बड़ा धमाका! AC-फ्रिज की सर्विस पर मिल रही 50% तक की भारी छूट, जानें बुकिंग का तरीका

अभी फरवरी का महीना है और हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन टेक कंपनी सैमसंग ने गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी है. सैमसंग इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 'प्रोएक्टिव समर केयर कैंपेन' का ऐलान कर दिया है. इस खास ऑफर के तहत, अगर आप अपने एसी या फ्रिज की सर्विस कराते हैं, तो आप लेबर चार्ज और सर्विसिंग पर 50% तक की बचत कर सकते हैं.

क्यों अभी सर्विस कराना समझदारी है? 
अक्सर हम गलती करते हैं. जब गर्मी बढ़ती है और एसी अचानक कूलिंग करना बंद कर देता है, तो उसके बाद हम मैकेनिक को फोन करते हैं. उस समय सर्विस सेंटर पर भारी भीड़ होती है और हमें घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है. सैमसंग का यह कैंपेन 'पीक सीजन' की समस्या से बचने के लिए शुरू किया गया है. इस समय पर सर्विस से कूलिंग बेहतर होती है और बिजली का बिल भी कम आता है. 

क्या-क्या मिलेगा सस्ता?
सैमसंग ने इस सर्विस कैंपेन में कई अलग-अलग प्रकार की सर्विस पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया है. अगर आप अभी एसी या फ्रिज की सर्विस कराते हैं, तो आपको 50% तक की सीधी छूट मिल जाती है. इसमें आपको लेबर चार्ज, पिक-अप और डिलीवरी, और एसी की 'जेट क्लीनिंग' तक में डिस्काउंट मिल जाता है. वहीं अगर आपके एसी की गैस कम है, तो गैस रिफिलिंग पर 15% की छूट मिल रही है. इसके साथ आपको पुराने पार्ट्स बदलने या एक्सेसरीज खरीदने पर भी 10% का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है. अगर आप मेंटेनेंस पैक लेते है तो कंपनी आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है. कंपनी का यह ऑफर 15 मार्च 2026 तक ही मान्य है, इसलिए देरी अपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- AI की रेस में उतरने जा रहा भारत! चुपके से तैयार किया अपना 'ब्रह्मास्त्र'

SmartThings से घर बनेगा स्मार्ट
इस कैंपेन के साथ सैमसंग अपनी 'स्मार्ट टेक्नोलॉजी' को भी प्रमोट कर रहा है. कंपनी के ट्रेंड टेक्नीशियन ग्राहकों को बताएंगे कि कैसे वे SmartThings ऐप के जरिए अपने एसी और फ्रिज को फोन से कंट्रोल कर सकते हैं. इससे आप न केवल आपके बिजली की बचता होगी, बल्कि आप अपने घर को एक मॉडर्न 'स्मार्ट होम' में बदल पाएंगे.

सर्विस में क्या होगा खास?
एसी के लिए कंपनी 'ड्राई क्लीनिंग' और 'जेट क्लीनिंग' की सुविधा दे रही है, जो धूल-मिट्टी को इंटिरियर से पूरी तरह साफ कर देती है. वहीं इसमें आपके फ्रिज के लिए 'कूलिंग कॉइल क्लीनिंग' की सुविधा दी जा रही है, जिससे फ्रिज में बर्फ जमने की समस्या नहीं होगी और वह फ्रेश कूलिंग देती रहेगी. 

कैसे बुक करें अपनी सर्विस?
सैमसंग ने सर्विस बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है. आप घर बैठे इन तरीकों से मैकेनिक बुला सकते हैं.
1. WhatsApp सपोर्ट- इसके आप अपने नंबरे से 1800 5 7267864 पर मैसेज करें. 
2. कस्टमर केयर नंबर- इसके लिए आप इस नंबर 1800 5 7267864 पर कॉल कर सकते हैं. 
3. ऑनलाइन- इस सर्विस को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक करना होगा. 

यह भी पढ़ें:- इंजीनियरों की बल्ले-बल्ले! ये कंपनी करने जा रही 25,000 फ्रेशर्स की भर्ती, कैंपस...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Samsung Summer Offer 2026AC serviceSamsung Proactive Care Campaign

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: सोनू सूद को राजनीति से किसने दिया था ऑफर? मदद के 'धुरंधर' ने सुनाया किस्सा