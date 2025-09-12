Apple AirPods को टक्कर देने आए Samsung Galaxy Buds 3 FE, कम कीमत में मिलेगा धांसू साउंड

Samsung Galaxy Buds3 FE: Samsung ने एक बार फिर से मार्केट में धूम मचा दी है. कंपनी ने अपने नए Galaxy Buds 3 FE TWS ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. जो 30 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं. सैमसंग के ये ईयरबड्स Apple AirPods को टक्कर देंगे. Samsung ने ईयरबड्स में ANC यानी Active Noise Cancellation, Galaxy AI फीचर्स और क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग जैसी फीचर्स दिए हैं. इस ईयरबड्स में आपको शानदार साउंड क्वालिटी, आरामदायक फिट और वाटर रेसिस्टेंस जैसी खूबियां मिलती हैं जो इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और प्राइज..

Samsung Galaxy Buds3 FE के फीचर्स

सैमसंग ने अपने Galaxy Buds3 FE में मैट डुअल-टोन की फिनिशिंग मिलती है और यह सेमी-ट्रांसपेरेंट एक्सेंट्स हैं. यह एर्गोनोमिक शेप के साथ आते हैं जिससे ईयरबड्स कान में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कान में दर्द नहीं होता है और साउंड क्वालिटी बेहतर होती है.

360 डिग्री ऑडियो के साथ ये ईयरबड्स शानदार स्पैटियल साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिससे गाने का अच्छे से एक्सपीरियंस किया जा सकता है. बड़े स्पीकर की वजह से ये ईयरबड्स दमदार ऑडियो, अच्छे बेस और क्लियर ट्रेबल के साथ शानदार आवाज प्रदान करते हैं. AAC, SBC और SSC (Samsung Seamless Codec) सपोर्ट के कारण साउंड क्वालिटी भी इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है.

इस ईयरबड्स में कॉलिंग Crystal Clear Call टेक्निक काम करती है, जो एडवांस्ड मशीन लर्निंग से पावर होती है. इसका यह काम होता है कि आपकी आवाज शोर-शराबे वाले इलाके में भी साफ-साफ सुनाई दे. ये ईयरबड्स ANC सपोर्ट के साथ आते हैं, जो बैकग्राउंड शोर को कम कर आपको अपने गाने या फिर फोन कॉल का अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें टू-वे स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो साफ और स्पष्ट साउंड देता है.

ऑटो स्विचिंग फीचर भी मिलता है

इसमें कंपनी ने मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी और सैमसंग का ऑटो स्विच फीचर भी दिया है, जिससे ईयरफोन साउंड का खुद ही पता लगाकर अलग-अलग डिवाइस के बीच स्विच हो जाता है. ये ईयरफोन ब्लूटूथ 5.4 के साथ-साथ SSC (सैमसंग सीमलेस कोडेक), AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स को भी सपोर्ट करते हैं. साथ ही इसको IP54 रेटिंग मिली है.

AI फीचर्स के साथ आता है ये ईयरबड्स

गैलेक्सी बड्स 3 FE, AI फीचर्स के साथ आता है, जिससे यूजर्स फोन का यूज किए बिना ही म्यूजिक चला सकते हैं, इतना ही नहीं बिना फोन के बातचीत का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, अपना एजेंडा चेक कर सकते हैं या ईमेल पढ़ सकते हैं. ये ईयरफोन गैलेक्सी AI इंटरप्रेटर ऐप के साथ इंटीग्रेट होते हैं जिससे लेक्चर या अलग-अलग भाषाओं में बातचीत के दौरान रियल-टाइम ट्रांसलेशन भी हो सकता है. यह जेमिनी को हैंड्स-फ्री, वॉयस-कंट्रोल्ड एक्सेस भी देता है.

लंबी बैटरी लाइफ

बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 53mAh लगी हुई है, वहीं चार्जिंग केस में 515mAh की बैटरी है. कंपनी के अनुसार बिना ANC के, ईयरफोन एक बार चार्ज करने पर साढ़े आठ घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकते हैं, वहीं केस के साथ, ये 30 घंटे तक चल सकते हैं. हर ईयरबड का टोटल वेट 5 ग्राम है, जबकि केस का वजन 41.8 ग्राम है.

Samsung Galaxy Buds3 FE की कीमत और ऑफर

Galaxy Buds3 FE की कीमत ₹12,999 रखी गई है. इसे आप अगले सप्ताह सेल के जरिए खरीद सकते हैं. ईयरबड्स दो कलर में आता है Graphite और White. लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहक Buds3 FE के साथ कुछ Galaxy स्मार्टफोन खरीदने पर ₹4,000 तक के छूट का भी फायदा ले सकते हैं. इसके अलावा ₹3,000 तक का बैंक कैशबैक या अपग्रेड बोनस, और 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है.

