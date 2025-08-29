Samsung ने मार्केट में उतारा नया Galaxy Book 5, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए इस लैपटॉप में मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Samsung Galaxy Book 5: अगर आप भी लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. Samsung ने भारत में अपना नए जनरेशन का लैपटॉप लॉन्च कर दिया है. जिसका नाम Samsung Galaxy Book 5 है. यह लैपटॉप स्मार्ट AI फीचर्स के साथ आता है और काम करने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में मदद करता है. इसमें इसमें Intel® Core™ Ultra प्रोसेसर है. साथ ही इसकी कीमत भी इसे और बेस्ट बनाती है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस Samsung के इस लैपटॉप की खास बातें..

Samsung का यह लैपटॉप प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और गेम खेलने वालों के लिए बेस्ट लैपटॉप है. इसका कारण है इसके फीचर्स. बैटरी से लेकर वजन और कलर इसे और स्पेशल बनाते हैं. Galaxy Book 5 में Intel Core अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ कई AI-सहायता वाली सुविधाएं मिलती हैं. साथ ही इसमें AI फोटो रीमास्टर मिलता है जिससे फोटो की क्वालिटी को और बेहतर बनाया जा सकता है. सैमसंग के इस लैपटॉप में AI सेलेक्ट की मदद से यूजर बस एक क्लिक में किसी भी चीज को खोज सकते हैं. इसके साथ ही इसमें कोपायलट हॉटकी, सर्कल सर्च और ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट जैसी सुविधाएं भी हैं, जो मीटिंग नोट्स और कंटेंट ट्रांसक्रिप्ट जैसे कामों को पल भर में कर देती है. सैमसंग के इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत ₹77,990 है.

आंखों पर भी नहीं पड़ता कोई असर

सैमसंग गैलेक्सी बुक5 में 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है. जिसमें एंटी-ग्लेयर टेक्नोलाजी का यूज हुआ है जिससे लंबे समय तक काम करने पर भी आंखों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है. यह लैपटॉप अपने पिछले मॉडल की तुलना में पतला और हल्का बनाया गया है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है .

लंबा चलेगी बैटरी

गैलेक्सी बुक5 में Intel® Core™ Ultra 5 और Ultra 7 प्रोसेसर मिलता है जो 12 TOPS NPU के साथ AI के कामों को तेजी से करने में सहायता करते हैं. सैमसंग का कहना है कि यह लैपटॉप गैलेक्सी बुक4 की तुलना में 38% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है, जिससे यह मल्टीटास्किंग, कंटेंट क्रिएशन और रोजमर्रा के कामों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. इसके साथ ही इस लैपटॉप में 61.2Wh की बैटरी लगी है जो 19 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देती है. जो इसे प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन बनाती है जो चलते-फिरते काम करने वाले पेशेवरों और छात्रों के लिए इसे और उपयोगी बनाती है.

इन मामलों में भी है खास

गैलेक्सी बुक 5 में कई तरह के पोर्ट मिलते हैं जो इस लैपटॉप को और यूजर फ्रैंडली बनाते हैं. इसके साथ ही यूजर गैलेक्सी कनेक्टेड एक्सपीरियंस का भी लाभ उठा सकता है, जिसमें मल्टी-कंट्रोल, सेकंड स्क्रीन और क्विक शेयर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. जो दूसरे सैमसंग डिवाइस के साथ आसानी से काम करने की सुविधा देती हैं.

कीमत भी जान लीजिए

गैलेक्सी बुक5 इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और अल्ट्रा 7 प्रोसेसर वाले 4 वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत ₹77,990 है. इसे Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स से खरीदा जा सकता है. साथ ही इस लैपटॉप पर आप ₹10,000 तक का बैंक कैशबैक और 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI का भी लाभ ले सकते हैं. अभी यह लैपटॉप ग्रे रंग में उपलब्ध है.

