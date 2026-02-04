भूल जाइए भारी Electricity Bill! गर्मी से पहले Samsung लाया 30% कम बिजली खाने वाला AI AC, कीमत सिर्फ...

Advertisement
Samsung Bespoke AI AC 2026: भारत में फरवरी के दस्तक देते ही सूरज के तेवर बदलने लगे हैं. मौसम से ठंड का एहसास अब धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया है. पारा बढ़ने से पहले ही मार्केट में कूलिंग गैजेट्स आने लगे हैं. इसी क्रम में दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय ग्राहकों के लिए राहत की बड़ी खबर दी है. कंपनी ने अपने लेटेस्ट एयर कंडीशनर लाइनअप को भारत में लॉन्च कर दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:19 PM IST
Samsung Bespoke AI AC 2026: मौसम से अब धीरे-धीरे ठंडक कम होने लगी है. धूप अब समय के साथ अपना असर दिखाना शुरू करेगी. ऐसे में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए आज के समय में AC हर घर की जरूरत हो गई है. तो अगर आप भी गर्मी आने से पहले कम दाम में एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका है. खत्म होती ठंड और गर्मी की दस्तक से पहले दिग्गज कंपनी सैमसंग ने भारत में कम बिजली से चलने वाले दमदार एसी मार्केट में उतार दिए हैं. Samsung ने 2026 के लिए अपना नया Bespoke AI WindFree AC लाइनअप भारतीय मार्केट में ला दिया है. इस बार कंपनी ने कुल 23 नए मॉडल लॉन्च किए हैं जिनमें अब 4-स्टार रेटिंग वाले सस्ते और दमदार ऑप्शन भी शामिल हैं.

भारत की चिलचिलाती गर्मी और घरों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए Samsung के ये एसी सिर्फ कूलिंग ही नहीं करते हैं बल्कि AI की सहायता से स्मार्ट तरीके से बिजली की बचाते हैं और नमी यानी Humidity को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं.

AI से होगी 30% तक बिजली की बचत
Samsung के इस नई सीरीज की एसी में AI Energy Mode दिया गया है जो यूजर की आदतों को समझकर बिजली के इस्तेमाल को 30% तक कम कर सकता है. साथ ही, इन्हें SmartThings ऐप के जरिए कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है.

बिना सीधी हवा के कूलिंग
अभी तक ज्यादातर एसी सीधा हवा के साथ कूलिंग टेक्निक के साथ आती हैं. लेकिन Samsung की सिग्नेचर विंडफ्री  टेक्नोलॉजी हजारों छोटे-छोटेम छेदों के जरिए हवा को धीरे-धीरे फैलाने का काम करती है. इससे कमरे में सीधे ठंडी हवा का एहसास नहीं होता है और पूरे कमरे में एक समान ठंडक होती है.

फीचर्स जो इस AC को बनाते हैं खास

मानसून और उमस वाले मौसम के लिए इसमें खास सेंसर लगाए गए हैं जो शरीर में होने वाली चिपचिपाहट की समस्या से बचाते हैं.

स्मार्टथिंग्स ऐप आपको पहले ही बता देगा कि एसी में कोई खराबी आने वाली है या फिल्टर बदलने की जरूरत है.

ये एसी Bixby, Alexa और Google Assistant को सपोर्ट के साथ आते हैं यानी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Airtel लाया अनलिमिटेड 4G ऑफर, इन 2 प्लान्स ने मचाई इंटरनेट पर तबाही!

सैमसंग इन एसी के कंपोनेंट्स पर 5 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी दे रहा है.

अब जान लीजिए कीमत
सैमसंग के इन प्रीमियम AI एयर कंडीशनर्स की शुरुआती कीमत ₹32,490 है. इन्हें सैमसंग की वेबसाइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं.

ये भी पढे़ंः गैस स्टोव से लेकर सुसाइड टास्क तक: सोशल मीडिया के ये खेल छीन रहे बच्चों की जिंदगी

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Samsung Bespoke AI AC 2026Samsung WindFree AC India price

