मात्र ₹33 रोजाना में घर लाएं Samsung के फ्रिज-AC! कंपनी ने शुरू की 'Easy EMI For All' स्कीम, मिनटों में मिलेगा अप्रूवल

Samsung ने Samsung Finance+ के तहत नए ऑफर्स लॉन्च किए हैं. अब आप मात्र ₹33 प्रतिदिन की शुरुआती EMI पर Bespoke AI होम अप्लायंसेज खरीद सकते हैं.
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Samsung ने अपने ग्राहकों के लिए Samsung Finance+ के तहत नए और आकर्षक ऑफर्स लॉन्च किए हैं. इस स्कीम का मकसद देशभर में स्मार्ट होम अप्लायंसेज को ज्यादा सुलभ बनाना है. अब ग्राहक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव जैसे प्रोडक्ट्स को आसान फाइनेंसिंग के जरिए खरीद सकते हैं. यह सुविधा भारत में 8000 से ज्यादा स्टोर्स पर उपलब्ध है, जिससे छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा.
Samsung Finance+ को खास तौर पर यूजर्स के लिए आसान और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. ‘Easy EMI for All’ ऑप्शन के तहत ग्राहक मात्र 5 मिनट में फाइनेंस अप्रूवल पा सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है, जिससे कागजी झंझट खत्म हो जाता है. EMI की शुरुआत सिर्फ 33 रुपये प्रति दिन से होती है, जो इसे पहली बार लोन लेने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है.
Samsung इस स्कीम के लॉन्च को खास बनाने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर भी दे रहा है. जो ग्राहक Samsung Finance+ के जरिए खरीदारी करेंगे, उन्हें ₹1000 तक का कैशबैक मिलेगा. यह ऑफर ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित करेगा और उन्हें नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.
Samsung India के डिजिटल अप्लायंसेज डिविजन के वाइस प्रेसिडेंट Ghufran Alam ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि Samsung Finance+ के जरिए ग्राहक बिना किसी बड़े फाइनेंशियल बोझ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं. नए ऑफर्स के साथ अब भारतीय परिवारों के लिए अपने घर को अपग्रेड करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है.
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर नजदीकी स्टोर पर जाना होगा. वहां वे आसानी से फाइनेंस ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं. Samsung का यह कदम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो बिना ज्यादा पेपरवर्क के जल्दी खरीदारी करना चाहते हैं.
Samsung के Bespoke AI अप्लायंसेज आधुनिक भारतीय घरों के लिए डिजाइन किए गए हैं. इनमें पर्सनलाइज्ड फीचर्स, एनर्जी एफिशिएंसी और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है. ये अप्लायंसेज AI Home Screen, Bixby वॉयस असिस्टेंट, Samsung Knox सिक्योरिटी और SmartThings कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. इससे यूजर्स को एक स्मार्ट और कनेक्टेड होम का अनुभव मिलता है, जहां सभी डिवाइस आसानी से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं.
Samsung लगातार ऐसे इनोवेशन ला रहा है, जो ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं. Samsung Finance+ के जरिए कंपनी ने यह साबित किया है कि वह हर वर्ग के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को किफायती और सुलभ बनाना चाहती है. अगर आप भी अपने घर के लिए नए स्मार्ट अप्लायंसेज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह ऑफर आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है.