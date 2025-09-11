₹15000 से कम कीमत में लॉन्च हुआ Samsung का सबसे स्टाइलिश Smartphone, मिलेंगे 6 साल तक अपडेट

Samsung Galaxy F17 5G Launched in India: आज के समय में हर कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहता है, जो तेज चले और टिकाऊ भी हो. अगर आपको कम बजट में ऐसा फोन मिले जो 5G सपोर्ट करे और लंबे समय तक नए जैसा रहे, तो ये आपकी बड़ी परेशानी हल हो जाती है. इसी को देखते हुए Samsung ने ₹15000 से कम कीमत में ऐसा दमदार 5G फोन लाया है, जो न सिर्फ समय-समय पर अपडेट होता रहेगा बल्कि 6 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक बिना खराब हुए चलेगा.

सैमसंग ने नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F17 5G मार्केट में लॉन्च कर दिया है. यह फोन 6 साल तक नए जैसा रहेगा. इसको लेकर कंपनी ने दावा किया है कि फोन को 6 साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहेगा. इस फोन में 5nm एक्सीनॉस 1330 चिपसेट लगा हुआ है. जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसमें 5000mAh की बैटरी लगी हुई है. यह फोन 7.5 एमएम पतला है और धूल और पानी के छींटों से सेफ रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है.

फोन में मिलेगा AI फीचर्स

बात करें फोन की डिस्प्ले की तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है. फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सेल लेंस मिलता है. यह फोन Galaxy AI से लैस है और गूगल जेमिनी और सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करता है.

रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है. यह फोन भारत में नियो ब्लैक और वॉयलेट पॉप जैसे कलर्स में सैमसंग इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है.

Galaxy F17 की कीमत और वेरिएंट

मिल रहा है स्पेशल ऑफर

कंपनी ने इस दौरान ऑफर्स का भी ऐलान किया है. कस्टमर अगर HDFC बैंक कार्ड या UPI ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. साथ ही Galaxy F17 5G को खरीदते समय कस्टमर को 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI सुविधा का भी फायदा उठा सकते हैं.

Samsung Galaxy F17 5G के फीचर्स जान लीजिए

Samsung Galaxy F17 5G में 6.7 इंच की फुल-एचडी+ (1080x2340 पिक्सल) इनफिनिटी-यू सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. साथ ही स्क्रीन को Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा भी मिलती है. इस फोन में 5nm Exynos 1330 का चिपसेट लगा है और यह 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है. Galaxy F17 5G Android 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है. कंपनी के अनुसार इस डिवाइस पर 6 साल तक OS अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

इसके अलावा फोन में AI फीचर्स भी शामिल हैं जैसे Google Gemini और Circle to Search जो स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं. Samsung Galaxy F17 5G Samsung Wallet और Tap & Pay फीचर को भी सपोर्ट करता है, जिससे डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन आसान हो जाते हैं.

बात करें कैमरे की तो F17 5G में पीछे की तरफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो शूटर मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें फ्रंट में 13-मेगापिक्सेल का सेंसर कंपनी ने दिया है.

साथ ही यह फोन 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में 5G, 4G VoLTE, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, एनएफसी, ओटीजी और यूएसबी टाइप-सी जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए, फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुआ हैं. फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है.

