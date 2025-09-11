अब नहीं करनी पड़ेगी बार-बार फ्रिज बदलने की टेंशन! Samsung लाया 20 साल चलने वाला फ्रिज, बस इतनी है कीमत
अब नहीं करनी पड़ेगी बार-बार फ्रिज बदलने की टेंशन! Samsung लाया 20 साल चलने वाला फ्रिज, बस इतनी है कीमत

Samsung Fridge: अगर आप एक ऐसा फ्रिज खरीदने का सोच रहे हैं जो सालों तक बिना किसी परेशानी के चले, तो Samsung की ये नई फ्रिज आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. Samsung ने भारत में अपना नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया है, जो न केवल शानदार डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, बल्कि कंपनी इस पर पूरे 20 साल की वॉरंटी भी दे रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:56 PM IST
अब नहीं करनी पड़ेगी बार-बार फ्रिज बदलने की टेंशन! Samsung लाया 20 साल चलने वाला फ्रिज, बस इतनी है कीमत

Samsung Fridge: क्या आप भी नया फ्रिज खरीदने का सोच रहे हैं? अगर हां तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए! सैमसंग ने अपना एक नया फ्रिज लॉन्च कर दिया है जो न सिर्फ दिखने में शानदार है, बल्कि इसमें फीचर्स की भरमार है. साथ ही कंपनी इस फ्रिज पर 20 साल की लंबी वॉरंटी भी दे रही है. यानी एक बार खरीदो और सालों तक बेफिक्र रहो. इसके साथ मिल रहे हैं कई स्मार्ट और एडवांस फीचर्स, जो इसे दूसरी फ्रिजों से बिल्कुल अलग बनाते हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है इस नए फ्रिज में खास.

Samsung ने भारत में 183 लीटर की अपनी नई रेफ्रिजरेटर को लॉन्च किया है. ब्रांड ने इस रेंज में 8 मॉडल्स को निकाला है, जिन्हें खास तौर पर भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है. ये लाइन-अप दो फ्लोरल प्रिंट में मिलेगा. Samsung ने फ्रिज की इस सीरीज को 3 और 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग वाले ऑप्शन के साथ लॉन्च की है. Samsung के लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर में आपको कई कलर ऑप्शन भी मिल जाता है. इसमें नॉन-रेफ्रिजरेटर फुड आइटम्स के लिए भी अलग से स्टोरेज दिया गया है. 

जान लीजिए स्पेसिफिकेशन्स 
Samsung ने अपने सिंगल डोर वाले नए रेफ्रिजरेटर में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर लगाया है, जिस पर कंपनी 20 साल की लंबी वारंटी दे रही है. ब्रांड का कहना है कि यह तकनीक कम बिजली खर्च करती है, शोर भी बहुत कम करती है और ठंडक ज्यादा देती है. इसके साथ सबसे बड़ी सुविधा यह है कि फ्रिज चलाने के लिए आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस रेफ्रिजरेटर में एलईडी लाइट्स दी गई हैं जिससे अंदर रखी हर चीज साफ-साफ नजर आती है. इसमें लगे टफेंड ग्लास शेल्व्स की मजबूती ज्यादा है और आसानी से भारी सामान का वजन उठा सकते हैं. इसके अलावा इस सीरीज के कुछ मॉडलों में नॉन-रेफ्रिजरेटेड आइटम्स रखने के लिए 11.8 लीटर का अलग स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है.

18 लीटर का मिलता है फ्रीजर
183 लीटर वाले इस रेफ्रिजरेटर में 165 लीटर का फ्रिज सेक्शन और 18 लीटर का फ्रीजर मिलता है. यह डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें दो ग्लास शेल्व्स और सब्जी व फलों को रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ड्रॉअर भी मौजूद है. 

कीमत भी जान लीजिए
Samsung ने अपना सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर दो वेरिएंट्स में उतारा है. इसके 3-स्टार रेटिंग वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है. वहीं 5-स्टार मॉडल की कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है. कंपनी ने इसे चार कलर और दो फ्लोरल डिजाइन के साथ मार्केट में लॉन्च किया है.

