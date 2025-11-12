Samsung का ट्रिपल फोल्ड फोन जल्द करेगा मार्केट में एंट्री! स्मार्टफोन कंपनियों की नींद उड़ाने को तैयार

Samsung Smartphone: दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग जल्द ही फोल्डेबल फोन मार्केट में क्रांति लाने वाला है. कंपनी का पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन अगले महीने यानी 2 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है. यह डिवाइस अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण चर्चा में है, क्योंकि यह सामान्य फोल्डेबल फोन्स जो दो बार मुड़ते हैं उनसे अलग है, यह तीन सेक्शन में मुड़ेगा. शुरुआत में इस फोन की बिक्री लिमिटेड संख्या में चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट्स में की जा सकती है.

Galaxy Z TriFold के खास स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग ने फिलहाल इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसके शानदार फीचर्स सामने आए हैं. री तरह अनफोल्ड करने पर इसका डिस्प्ले 10 इंच का हो सकता है, इसे टैबलेट जैसे एक्सपीरियंस में एक 6.5 इंच आउटर डिस्प्ले भी मिल सकता है.

इस ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन की मोटाई पूरी तरह अनफोल्ड होने पर लगभग 4.2 mm और फोल्ड होने पर लगभग 14 mm की हो सकती है. इसमें दो सेक्शन में फोल्ड करने के लिए डुअल इनवर्ड-फोल्डिंग हिंजेज हैं. यह Z स्टाइल में फोल्ड होता है और फोल्ड होने पर यह सामान्य बार स्टाइल वाले स्मार्टफोन के शेप जैसा दिखता है, जो इसे Galaxy Z Fold 7 जैसा बनाता है. इसमें तीन साइड-बाय-साइड स्क्रीन्स होंगी और सबसे दाएं रियर पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है.

हो सकती है लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन के करीब 30,000 पार्ट्स की ही मैन्युफैक्चरिंग की है. यह संख्या किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग से काफी कम है. इससे यह इशारा मिलता है कि Samsung Galaxy Z TriFold की शुरुआत में कम संख्या में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. ग्राहकों का रिस्पॉन्स देखने के बाद कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का फैसला करेगी.