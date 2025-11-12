Advertisement
trendingNow12999612
Hindi Newsटेक

Samsung का ट्रिपल फोल्ड फोन जल्द करेगा मार्केट में एंट्री! स्मार्टफोन कंपनियों की नींद उड़ाने को तैयार

Samsung Smartphone: सैमसंग एक बार फिर स्मार्टफोन दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है. कंपनी जल्द ही अपना पहला Tri-Fold स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है. इस फोन का नाम Samsung Galaxy Z TriFold हो सकता है. खास बात ये कि ये फोन लिमिटेड संख्या में और सिर्फ चुनिंदा देशों में ही मिल सकता है. जानिए इसके संभावित फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung का ट्रिपल फोल्ड फोन जल्द करेगा मार्केट में एंट्री! स्मार्टफोन कंपनियों की नींद उड़ाने को तैयार

Samsung Smartphone: दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग जल्द ही फोल्डेबल फोन मार्केट में क्रांति लाने वाला है. कंपनी का पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन अगले महीने यानी 2 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है. यह डिवाइस अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण चर्चा में है, क्योंकि यह सामान्य फोल्डेबल फोन्स जो दो बार मुड़ते हैं उनसे अलग है, यह तीन सेक्शन में मुड़ेगा. शुरुआत में इस फोन की बिक्री लिमिटेड संख्या में चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट्स में की जा सकती है.

Galaxy Z TriFold के खास स्पेसिफिकेशंस
सैमसंग ने फिलहाल इस फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसके शानदार फीचर्स सामने आए हैं. री तरह अनफोल्ड करने पर इसका डिस्प्ले 10 इंच का हो सकता है, इसे टैबलेट जैसे एक्सपीरियंस में एक 6.5 इंच आउटर डिस्प्ले भी मिल सकता है.

इस ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन की मोटाई पूरी तरह अनफोल्ड होने पर लगभग 4.2 mm और फोल्ड होने पर लगभग 14 mm की हो सकती है. इसमें दो सेक्शन में फोल्ड करने के लिए डुअल इनवर्ड-फोल्डिंग हिंजेज हैं. यह Z स्टाइल में फोल्ड होता है और फोल्ड होने पर यह सामान्य बार स्टाइल वाले स्मार्टफोन के शेप जैसा दिखता है, जो इसे Galaxy Z Fold 7 जैसा बनाता है. इसमें तीन साइड-बाय-साइड स्क्रीन्स होंगी और सबसे दाएं रियर पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हो सकती है लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग 
हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन के करीब 30,000 पार्ट्स की ही मैन्युफैक्चरिंग की है. यह संख्या किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग से काफी कम है. इससे यह इशारा मिलता है कि Samsung Galaxy Z TriFold की शुरुआत में कम संख्या में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. ग्राहकों का रिस्पॉन्स देखने के बाद कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का फैसला करेगी. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Samsungsamsung smartphone

Trending news

पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां