दुनिया का पहला AI TV ऐप लॉन्च! सैमसंग दे रहा है 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, जानिए क्या-क्या मिलेगा

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:35 AM IST
Samsung ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल कर दिया है. कंपनी ने दुनिया का पहला Perplexity AI-पावर्ड TV ऐप लॉन्च किया है, जो सिर्फ सैमसंग के स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध होगा. इस ऐप का मकसद है टीवी देखने के अनुभव को और स्मार्ट और पर्सनल बनाना. अब आप अपने सैमसंग टीवी से ही सवाल पूछ सकते हैं, मूवी ढूंढ सकते हैं, ट्रैवल प्लान बना सकते हैं या किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं- वो भी बिल्कुल नैचुरल बातचीत के अंदाज में.

क्या है Perplexity TV ऐप?
Perplexity एक AI-बेस्ड आंसर इंजन है जो इंटरनेट से रियल-टाइम वेरिफाइड जानकारी लाता है. यानी जब आप कोई सवाल पूछते हैं, तो यह आपको सटीक और अपडेटेड जवाब देता है. यह न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देता है, बल्कि फॉलो-अप क्वेश्चन भी सजेस्ट करता है, जिससे आपको गहराई से जानकारी मिलती है. सैमसंग टीवी पर यह ऐप यूज़र्स को AI चैटिंग जैसा एक्सपीरियंस देता है, जिससे टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं बल्कि एक “इंटेलिजेंट असिस्टेंट” बन जाता है.

सैमसंग और Perplexity का पावरफुल कोलैबोरेशन
सैमसंग ने इस ऐप को अपने Vision AI Companion प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है, जिससे टीवी अब पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं. कंपनी का कहना है कि यह पार्टनरशिप टीवी एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगी. सैमसंग की ग्लोबल टेक लीडरशिप और Perplexity की एडवांस AI टेक्नोलॉजी मिलकर अब आपके टीवी को एक ऐसे साथी में बदल देगी जो आपको सुझाव देगा, सर्च में मदद करेगा और हर समय स्मार्ट इनसाइट्स शेयर करेगा.

कैसे करें इसका इस्तेमाल?
Perplexity TV ऐप को आप अपने सैमसंग टीवी की होम स्क्रीन या Vision AI Companion से खोल सकते हैं. इसे शुरू करने के लिए यूज़र को बस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा और माइक्रोफोन की परमीशन देनी होगी ताकि वो वॉइस कमांड्स ले सके.  अगर आप बोलना पसंद नहीं करते, तो ऑन-स्क्रीन या USB कीबोर्ड से टाइप करके भी सवाल पूछ सकते हैं. आप इसे मूवी सर्च, ट्रैवल इंफो, स्पोर्ट्स अपडेट या किसी भी सवाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

कब और किन टीवी पर मिलेगा यह ऐप
यह ऐप सभी 2025 सैमसंग टीवी मॉडल्स पर उपलब्ध है और जल्द ही 2023 और 2024 के टीवी पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा. साथ ही, सैमसंग यूज़र्स के लिए कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर भी रखा है — जो भी यूज़र इस ऐप को एक्टिव करेगा, उसे 12 महीने का फ्री Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन मिलेगा. बस टीवी ऐप में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और इस खास ऑफर का फायदा उठाएं.

टीवी देखने का भविष्य
सैमसंग का कहना है कि यह लॉन्च सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि टीवी इंटरएक्शन के भविष्य की झलक है. अब टीवी सिर्फ वीडियो दिखाने वाला डिवाइस नहीं रहेगा, बल्कि वह एक AI पार्टनर बन जाएगा जो आपकी हर जरूरत को समझेगा और जवाब देगा.

