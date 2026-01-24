Advertisement
trendingNow13084744
Hindi Newsटेकनया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस धाकड़ फोन पर मिल रही है ₹15,000 तक की छूट, फीचर्स देख हो जाएंगे खुश

नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस धाकड़ फोन पर मिल रही है ₹15,000 तक की छूट, फीचर्स देख हो जाएंगे खुश

Samsung Galaxy A35 Price Drop: अगर आप काफी समय से नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट की वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो अब आपके लिए शानदार मौका है. Samsung के पॉपुलर और प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Galaxy A35 की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. रिपब्लिक डे सेल के दौरान Flipkart पर मिल रही भारी छूट और बैंक ऑफर्स के चलते यह फोन अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस धाकड़ फोन पर मिल रही है ₹15,000 तक की छूट, फीचर्स देख हो जाएंगे खुश

Samsung Galaxy A35 Price Drop: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं या फिर अपना फोन बदलना चाहते हैं तो आप कब कम बजट में प्रीमियम फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy A35 की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. गणतंत्र दिवस के मौके पर चल रही सेल में यह फोन अब अपने लॉन्च प्राइज से करीब 15,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

Samsung Galaxy A35 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट पहले ₹33,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ था. लेकिन अब Flipkart की गणतंत्र दिवस पर चल रही सेल पर यह फोन लगभग 44 प्रतिशत की छूट पर मिल रहा है. इस डिस्काउंट के बाद फोन की नई कीमत ₹18,999 हो गई है. यानी सीधे-सीधे ग्राहकों को करीब ₹15,000 की बचत हो रही है. सिर्फ यही नहीं Flipkart इस फोन पर बैंक ऑफर्स भी दे यूजर्स को दे रहा है. अगर आप Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड या Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% तक का और कैशबैक भी मिल सकता है जिससे कीमत और कम हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यह भी ऑफर मौजूद है. Flipkart पुराने फोन के बदले ₹15,350 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है जो आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर तय करता है. अगर मान लें कि आपका पुराना फोन लगभग ₹10,000 का है तो Galaxy A35 आपको सिर्फ ₹8,999 में मिल सकता है जो इस सेगमेंट में एक बहुत ही शानदार डील मानी जा रही है.

ये भी पढे़ंः बिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं...

अब जान लीजिए Samsung Galaxy A35 के फीचर्स

Samsung Galaxy A35 एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें 6.6 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. फोन की स्क्रीन को Gorilla Glass Victus+ से प्रोटेक्शन कंपनी ने दिया है. यह स्मार्टफोन Android 14 पर काम करता है और इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है. कंपनी इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज तक का भी ऑप्शन देती है. बात करें कैमरे की तो इस फोन में मेन कैमरा 50MP का, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 5MP का मैक्रो कैमरा है. वहीं सेल्फी के लिए इस फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है.

ये भी पढे़ंः अश्विनी वैष्णव की घोषणा से विदेशी मोबाइल कंपनियां हैरान! जानें सरकार का नया प्लान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Samsung Galaxy A35Flipkart sale 2026

Trending news

‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?