नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस धाकड़ फोन पर मिल रही है ₹15,000 तक की छूट, फीचर्स देख हो जाएंगे खुश

Samsung Galaxy A35 Price Drop: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं या फिर अपना फोन बदलना चाहते हैं तो आप कब कम बजट में प्रीमियम फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy A35 की कीमत में बड़ी कटौती हुई है. गणतंत्र दिवस के मौके पर चल रही सेल में यह फोन अब अपने लॉन्च प्राइज से करीब 15,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

Samsung Galaxy A35 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट पहले ₹33,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ था. लेकिन अब Flipkart की गणतंत्र दिवस पर चल रही सेल पर यह फोन लगभग 44 प्रतिशत की छूट पर मिल रहा है. इस डिस्काउंट के बाद फोन की नई कीमत ₹18,999 हो गई है. यानी सीधे-सीधे ग्राहकों को करीब ₹15,000 की बचत हो रही है. सिर्फ यही नहीं Flipkart इस फोन पर बैंक ऑफर्स भी दे यूजर्स को दे रहा है. अगर आप Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड या Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% तक का और कैशबैक भी मिल सकता है जिससे कीमत और कम हो जाती है.

वहीं अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यह भी ऑफर मौजूद है. Flipkart पुराने फोन के बदले ₹15,350 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है जो आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर तय करता है. अगर मान लें कि आपका पुराना फोन लगभग ₹10,000 का है तो Galaxy A35 आपको सिर्फ ₹8,999 में मिल सकता है जो इस सेगमेंट में एक बहुत ही शानदार डील मानी जा रही है.

अब जान लीजिए Samsung Galaxy A35 के फीचर्स

Samsung Galaxy A35 एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें 6.6 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. फोन की स्क्रीन को Gorilla Glass Victus+ से प्रोटेक्शन कंपनी ने दिया है. यह स्मार्टफोन Android 14 पर काम करता है और इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है. कंपनी इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज तक का भी ऑप्शन देती है. बात करें कैमरे की तो इस फोन में मेन कैमरा 50MP का, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 5MP का मैक्रो कैमरा है. वहीं सेल्फी के लिए इस फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है.

