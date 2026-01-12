Advertisement
रिपब्लिक डे सेल धमाका: Samsung के बड़े टीवी के साथ ₹93,000 का साउंडबार एकदम FREE! ऑफर बस कुछ दिन बाकी

Samsung Republic Day Sale 2026: अगर आप इस  रिपब्लिक डे अपने घर के एंटरटेनमेंट को सिनेमा हॉल जैसा बनाना चाहते हैं तो सैमसंग आपके लिए साल की सबसे बड़ी डील लेकर आया है. भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपनी Super Big Republic, Super Big TV सेल की शुरुआत कर दी है. इस सेल में न केवल बड़े टीवी पर भारी छूट मिल रही है बल्कि ऑफर्स ऐसे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:17 PM IST
Samsung Republic Day Sale 2026: अगर आप भी नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. रिपब्लिक डे (Republic Day) के मौके पर Samsung ने कस्टमर्स के लिए बड़ा सरप्राइज दिया है. Samsung India ने अपने Vision AI से लैस बड़े स्क्रीन टीवी पर शानदार ऑफर्स दे रहा है. बंपर डिस्काउंट, आसान EMI, Zero Down Payment और ₹92,990 तक का फ्री Samsung Soundbar जैसे शानदार आफ्स के साथ कंपनी ने टीवी खरीदने वालों की मौज करा दी है. 

रिपब्लिक डे के खास मौके पर सैमसंग ने अपनी Super Big Republic, Super Big TV सेल का ऐलान कर दिया है. यह सेल 31 जनवरी 2026 तक चलेगा. जिसमें सैमसंग के Vision AI वाले बड़े स्क्रीन टीवी खरीदने पर कस्टमर्स को शानदार ऑफर्स के साथ कैशबेक और साउंडबार भी मिल रहा है.

मिलेगा सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस
इस सेल की सबसे बड़ी खास बात है इस बड़ी स्क्रीन वाली स्मार्ट टीवी मॉडल खरीदने पर कस्टमर्स को 92,990 रुपये तक की कीमत वाला सैमसंग साउंडबार बिलकुल फ्री में दिया जा रहा है. यानी आप घर पर ही बिना ज्यादा खर्च के थिएटर जैसा साउंड सेटअप तैयार कर सकते हैं. Samsung के ये नए टीवी Vision AI टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो न केवल पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं बल्कि कंटेंट को स्मार्ट तरीके से अपग्रेड भी करते हैं. चाहे आप स्पोर्ट्स देख रहे हों या फिल्में, बड़े स्क्रीन पर AI का इस्तेमाल विजुअल्स को और भी शानदार बना देता है.

आसान किस्तें में कर सकते हैं खरीदारी
सिर्फ ऑफर ही नहीं सैमसंग ने कस्टमर्स के बजट का भी ख्याल रखते हुए कई फाइनेंसिंग ऑप्शन भी दिए हैं-

कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 20% तक का इंस्टेंट कैशबेक भी कस्टमर्स को मिल रहा है.

इसके साथ ही 30 महीने तक की आसान किस्तों यानी EMI की सुविधा

कस्टमर्स बिना किसी शुरुआती पेमेंट के भी नया टीवी खरीद सकते हैं.

सस्ता प्रोटेक्शन और वारंटी
इन सभी ऑफर्स और गिफ्ट के साथ स्मार्ट टीवी की सुरक्षा के लिए कंपनी Samsung Care+ प्लान भी ऑफर है, जिसकी शुरुआत मात्र 599 रुपये से होती है. यह प्लान आपके महंगे टीवी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और वारंटी देता है. अगर आप इस रिपब्लिक डे में सैमसंग की स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आप Samsung.com, ई-कॉमर्स साइट्स जैसे Amazon, Flipkart और भारत भर के रिटेल स्टोर्स से ले सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

