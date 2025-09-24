50,000 रुपये तक कैशबैक, 20 साल की वारंटी और फ्री साउंडबार! जानें किस प्रोडक्ट पर मिल रहे इतने ऑफर

Samsung Launches Festive Campaigns: सैमसंग ने देशभर में अपने दो बड़े कैंपेन लॉन्च कर दिए है. इसके चलते ग्राहकों को प्रीमियम Vision AI टीवी और Bespoke AI जैसे होम अप्लायंसेज पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है. सैमसंग के इस कैंपेन के दौरान कैशबैक, लंबी वारंटी, फ्री प्रोडक्ट्स के साथ फाइनेंस ऑप्शन्स मौजूद है. जिससे यूजर्स इस त्योहारों के सीजन में आसानी से अपग्रेड कर सकें.

बैंक कार्ड्स पर 20% कैशबैक

सैमसंग इस कैंपेन के दौरान केवल 990 रुपये पर हर महीने शुरू होने वाली फाइनेंस प्लान ऑफर कर रहा है, जो 30 महीने तक लागू रहती है. इसके अलावा जीरो डाउन पेमेंट और एक EMI माफ जैसी कई सुविधाएं दी जा रही है. साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर कस्टमर को 20% तक का कैशबैक भी ऑफर में मिल रहा है.

फ्री मिलेगा साउंडबार या Vision AI टीवी

सैमसंग के सेलेक्टेड बड़े स्क्रीन वाले टीवी खरीदने पर कस्टमर को 92,990 रुपये तक का फ्री साउंडबार या फिर 1,40,490 रुपये की कीमत का Vision AI टीवी भी मिल सकता है. 55-115 इंच तक के सारे टीवी पर तीन साल की वारंटी भी शामिल है. विजन एआई टीवी में जेस्चर कंट्रोल, AI पिक्चर एन्हांसमेंट, रियल टाइम होम इनसाइट्स और जनरेटिव आर्ट वॉलपेपर जैसे कई फीचर मिलते हैं. साथ ही QLED टीवी को कलर एक्युरेसी और सुरक्षा के लिए सर्टिफिकेशन भी मिल है.

50,000 रुपये तक कैशबैक

कंपनी ने अपने डिजिटल डिवाइसों पर त्योहारों के सीजन पर ऑफर बढ़ा दिए है. इसमें वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे प्रोडक्ट्स पर 50,000 रुपये तक का कैशबैक और 47% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है. Bespoke AI AC लाइन पर 21,000 रुपये तक का ऑफ, GST में छूट, एक्सटेंडेड वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन जैसे बेनिफिट्स शामिल है. कस्टमर को चुनिंदा माइक्रोवेव के साथ में Borosil Kit भी फ्री मिलेगी.

20 साल तक की मिलेगी गारंटी

साथ ही वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे डिवाइसों पर डिजाटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर 20 साल तक की वारंटी मिल रही है, जो ग्राहकों को लंबे समय तक गारंटी देती है. सैमसंग के ये डिस्काउंट ऑफर्स अक्टूबर के लास्ट और नंबर की शुरूआत तक samsung.com, बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर मौजूद है.