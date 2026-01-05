Samsung के इन स्मार्टफोन्स की बढ़ी कीमत! आज से ये मॉडल्स खरीदना होगा महंगा, यहां देखें लिस्ट

Samsung Smartphone Price Hike: अगर आप Samsung कंपनी का नया या पुराना कोई भी स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. देश की जानी-मानी स्मार्टफोन कंपनी Samsung ने अपने कुछ लोकप्रिय 5G स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है. कंपनी ने यह फैसला चुपचाप लिया है और अब ये फोन पहले के मुकाबले 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं. Samsung ने जिन स्मार्टफोनों की कीमत बढ़ाई है, उनमें Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy F17 5G शामिल हैं. ये तीनों फोन मिड-रेंज सेगमेंट में आते हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं.

आज से महांगे हुए सैमसंग के स्‍मार्टफोन

सैमसंग के स्‍मार्टफोन महंगे होने की जानकारी टिप्‍सटर अभिषेक यादव ने अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में दी. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि Samsung कंपनी ने अपने Galaxy A56, Galaxy A36 और Galaxy F17 5G के दाम बढ़ा दिए हैं. इसके साथ कंपनी कई और मॉडल्स की कीमत भी जल्‍द बढ़ सकती हैं जिनमें Galaxy Fold 7, Galaxy Flip 7, Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy A06 5G आदि शामिल हैं. कंपनी की किमतों में यह बदलाव 5 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है.

किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ी?

आपको बता दें कि Galaxy A56 सबसे ज्यादा महंगा हुआ है. इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत करीब 2,000 रुपये तक बढ़ाई गई है. वहीं Galaxy A36 की कीमत में लगभग 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा बजट सेगमेंट में आने वाला Galaxy F17 5G भी अब करीब 1,000 रुपये ज्यादा कीमत में मिल रहा है.

नई कीमतें आज से लागू

Samsung की ओर से बढ़ाई गई ये कीमतें अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर लागू हो चुकी हैं. अगर आप आज इन फोन्स को खरीदते हैं, तो आपको नई बढ़ी हुई कीमत ही चुकानी होगी. कंपनी ने कीमतों में यह बदलाव 5 जनवरी 2026 को किया है.

Samsung Galaxy A56 के ये मॉडल हुए इतने महांगे

कंपनी ने Samsung Galaxy A56 के सभी मॉडल्स के प्राइस को 2 हजार रुपये बढ़ा दिए हैं. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को अब आप 44,999 रुपये कीमत में खरीद सकते हैं, पहले इसकी कीमत 44,999 रुपये थी. वहीं इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल जो पहले 41,999 रुपये का था, अब 43,999 रुपये का हो गया है. साथ ही इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को अब आप 40,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं.

Samsung Galaxy A36 के इन मॉडल्स की बढ़ी कीमत

वहीं कंपनी ने Galaxy A36 और Galaxy F17 5G की कीमतों में 1,500 रुपये और 1,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. ये नई कीमतें सभी स्टोरेज वेरिएंट पर लागू हो चुकी हैं और अब इन फोन्स खरीदना पहले से महंगा पड़ेगा.

क्यों हुई कीमतें बढ़ीं?

कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि उत्पादन लागत, कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी और मेमोरी चिप्स की कीमतों का में आया उछाल इसकी मुख्य वजह हो सकती है. इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है और वह यह भार ग्राहकों पर डाल रही है.

क्या केवल Samsung ही महंगा कर रहा है?

स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ Samsung पर ही नहीं बल्कि अन्य कंपनियाँ जैसे Vivo और Nothing पर भी हुआ है. इन कंपनियों ने भी कुछ मॉडलों की कीमतें बढ़ाई हैं. इससे यह ट्रेंड बनता दिख रहा है कि भारत में स्मार्टफोन महंगे होने की लहर आगे भी जारी रह सकती है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ा सकती हैं.

