दिवाली से पहले Samsung ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा, मिलने लगा ये अपडेट, पुराने फोन्स भी हो जाएंगे नए!

Samsung Update: सैमसंग अपने पुराने यूजर्स को भी लंबे समय तक लेटेस्ट अपडेट और फीचर्स का फायदा उठाने का मौका देती है. कंपनी ने अपने लास्ट फ्लैगशिप लाइनअप Samsung Galaxy S23 Series को नए Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 अपडेट पेश किया है. इस लेटेस्ट वर्जन से यूजर्स को नए फीचर्स इस्तेमाल करने का लाभ मिलेगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

Galaxy S23 सीरीज को मिला अपडेट

लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट Android 16 पर आधारित है. इस सॉफ्टवेयर अपडेट में Samsung Galaxy S23 के साथ Samsung Galaxy S23 Plus और प्रीमियम Samsung Galaxy S23 Ultra सभी मॉडल्स के लिए पेश किया गया है. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को नए इंटरफेस के साथ ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को भी बेहतर किया गया है. इसके अलावा कुछ नए फीचर्स को भी इसमें जोड़ा गया है.

सैमसंग यूजर्स के लिए OneUI 8 का फर्मवेयर वर्जन S91xBXXU8EY15 दिया गया है. Galaxy S23 सीरीज के लिए इस लेटेस्ट अपडेट का साइज 3.3GB है. अगर ये अपडेट आपके डिवाइस में अभी तक नहीं आया है तो कुछ समय इंतजार कीजिए.

सितंबर 2025 सिक्योरिटी पैच भी मिल रहा

सैमसंग यूजर्स को इस सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ सितंबर 2025 का सिक्योरिटी पैच भी मिल रहा है. इसमें कई सुरक्षा से जुड़ी कमियों को सही किया गया है. सैमसंग अपने यूजर्स को जल्दी से इसे इंस्टॉल करने की सलाह दे रहा है, ताकि इसके जरिए उनके स्मार्टफोन में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट मिल सके.

सैमसंग का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने का आसान तरीका

- सबसे पहले अपने फोन की Settings ओपन करें.

- अब सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए.

- इसके बाद Download and Install का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

- अगर आपके स्मार्टफोन में यह लेटेस्ट अपडेट आ गया होगा तो यह अपडेट डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा.

- अपडेट पूरा होने पर फोन अपने आप रिस्टार्ट होने लगेगा और अब आप नए सॉफ्टवेयर अपडेट का मजा उठा सकते हैं.