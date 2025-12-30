Advertisement
Gold से महंगा हुआ Silver... क्या Samsung करेगा और महंगा? जानिए आखिर क्या है EV के लिए Solid State Battery

सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और अब नई बैटरी टेक्नोलॉजी में चांदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. ऐसे माहौल में सैमसंग की एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी ने चांदी को लेकर चर्चा और तेज कर दी है. इससे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आगे भी चांदी की कीमत और बढ़ेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:48 PM IST
2025 में चांदी ने पूरी दुनिया में इंवेस्टर्स और इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है. इसकी कीमत 2.31 लाख पर पहुंच चुकी है. इसके पीछे सिर्फ निवेश का जोश नहीं, बल्कि असली वजह इंडस्ट्री की बढ़ती जरूरत और सप्लाई की लगातार कमी है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और अब नई बैटरी टेक्नोलॉजी में चांदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. ऐसे माहौल में सैमसंग की एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी ने चांदी को लेकर चर्चा और तेज कर दी है. इससे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आगे भी चांदी की कीमत और बढ़ेगी. 

आसान भाषा में समझें क्या होती है सॉलिड स्टेट बैटरी?
आज ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम-आयन बैटरी लगती है, जिसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है. सॉलिड स्टेट बैटरी इससे अलग है. इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिससे बैटरी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली बन सकती है. सैमसंग जिस सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम कर रही है, उसमें चांदी का इस्तेमाल सिर्फ वायर या कॉन्टैक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि बैटरी के इंटर्नल स्ट्रक्चर में बड़े लेवल पर किया जा रहा है.

सैमसंग की बैटरी में चांदी क्यों खास है?
indmoney की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री से जुड़े अनुमान बताते हैं कि सैमसंग की इस टेक्नोलॉजी में एक बैटरी सेल में करीब 5 ग्राम चांदी लग सकती है. अगर किसी इलेक्ट्रिक कार में 100 kWh का बैटरी पैक है, तो उसमें ज्यादा चांदी का इस्तेमाल हो सकता है. आज की EV बैटरियों में आमतौर पर कुछ ग्राम चांदी ही लगती है, वो भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में. ऐसे में अगर यह टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है, तो चांदी की मांग पूरी तरह नए स्तर पर पहुंच सकती है. 

क्या इससे चांदी की मांग में बड़ा बदलाव आएगा?
अगर सैमसंग जैसी सॉलिड स्टेट बैटरियां भविष्य में ईवी के प्रोडक्शन का छोटा सा हिस्सा भी बनती हैं, तो भी चांदी की मांग में इजाफा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर दुनिया में बनने वाली कुछ परसेंट EVs में भी ऐसी बैटरियां लगती हैं, तो हर साल हजारों टन अतिरिक्त चांदी की जरूरत पैदा हो सकती है. यह मात्रा मौजूदा ग्लोबल सिल्वर प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा माना जाएगा. ऐसे बाजार में, जो पहले से ही सप्लाई की कमी से जूझ रहा हो, यह एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है.

यह तकनीक अभी कहां तक पहुंची है?
यह बात साफ तौर पर समझना जरूरी है कि सैमसंग की यह सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में नहीं है. न ही यह फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुख्य सप्लाई चेन का हिस्सा बनी है. अगर भविष्य में इसका इस्तेमाल होता भी है, तो वह धीरे-धीरे और सीमित स्तर से शुरू हो सकता है. इस टेक्नोलॉजी की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी किफायती कीमत पर बनाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कितना आसान होगा और यह दूसरी बैटरी तकनीकों के मुकाबले कितना प्रैक्टिकल साबित होता है.

चांदी की कीमतों के लिए इसका क्या मतलब है
सैमसंग की यह बैटरी अभी चांदी की कीमतों में आई मौजूदा तेजी की वजह नहीं है. लेकिन यह इस ओर इशारा जरूर करती है कि आने वाले समय में चांदी की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है. पहले से ही सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर चांदी की मजबूत मांग बनाए हुए हैं. अगर भविष्य में बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे नए सेक्टर भी इसमें जुड़ते हैं, तो चांदी सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं रहेगी, बल्कि ग्रोथ से जुड़ी मेटल बन सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

SamsungsilverSilver price todaysolid-state battery

