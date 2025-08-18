अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी

Samsung ने भारत में तमाम स्मार्टफोन बनाएं हैं, जिनका दुनियाभर में खूब बोल-बाला है. अब ये कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में ही और पैरा फैलाने की तैयारी में है. दरअसल, हाल ही में खबर आई है कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के बाद अब सैमसंग ने मेड इन इंडिया लैपटॉप का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग की ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में स्मार्टफोन, वियरेबल्स प्रोडक्ट्स और टैबलेट बनाती है.

अश्विनी वैष्णव ने की थी बैठक

बताया जा रहा है कि अब Samsung ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए इसी ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में ही लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और CEO जेबी पार्क और सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट SP चुन के साथ हाल ही में एक मीटिंग की थी.

मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम कर रही है सैमसंग

इस बैठक के बाद ही अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा था कि सैमसंग टैलेंट और इनोवेशन से प्रेरित होकर भारत में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम कर रही है. अब देखना यह है कि सैमसंग अपने लैपटॉप में क्या कुछ खास देने वाला है.

साल की शुरुआत में मिली थी जानकारी

गौरतलब है कि 1996 में Samsung प्लांट को स्थापित किया गया था और इसी के साथ यह पहली ऐसी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से एक बन गई थी. इस साल की शुरुआत में ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट और मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस के हेड TM रोह ने बताया था कि कंपनी ने भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी शुरू कर दी है. इसके बाद से ही इसे लेकर काफी चर्चा है. बता दें, फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सैमसंग भारत में दूसरी कंपनी है.