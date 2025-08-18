अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी
अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी

Samsung के स्मार्टफोन के चर्चे तो दुनियाभर में हैं. वहीं, अब कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हुए मेड इन लैपटॉप भी बनाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:34 PM IST
अब दुनियाभर में होगी मेड इन इंडिया लैपटॉप की गूंज! Samsung ने शुरू की तैयारी

Samsung ने भारत में तमाम स्मार्टफोन बनाएं हैं, जिनका दुनियाभर में खूब बोल-बाला है. अब ये कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में ही और पैरा फैलाने की तैयारी में है. दरअसल, हाल ही में खबर आई है कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के बाद अब सैमसंग ने मेड इन इंडिया लैपटॉप का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग की ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में स्मार्टफोन, वियरेबल्स प्रोडक्ट्स और टैबलेट बनाती है.

अश्विनी वैष्णव ने की थी बैठक
बताया जा रहा है कि अब Samsung ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए इसी ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में ही लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और CEO जेबी पार्क और सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट SP चुन के साथ हाल ही में एक मीटिंग की थी. 

E-mail डिलीट करो और पानी बचाओ! सरकार की हैरान कर देने वाली चेतावनी, कैसे है मुमकिन?

मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम कर रही है सैमसंग
इस बैठक के बाद ही अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा था कि सैमसंग टैलेंट और इनोवेशन से प्रेरित होकर भारत में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम कर रही है. अब देखना यह है कि सैमसंग अपने लैपटॉप में क्या कुछ खास देने वाला है.

Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या

साल की शुरुआत में मिली थी जानकारी
गौरतलब है कि 1996 में Samsung प्लांट को स्थापित किया गया था और इसी के साथ यह पहली ऐसी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में से एक बन गई थी. इस साल की शुरुआत में ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट और मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस के हेड TM रोह ने बताया था कि कंपनी ने भारत में लैपटॉप की  मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी शुरू कर दी है. इसके बाद से ही इसे लेकर काफी चर्चा है. बता दें, फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सैमसंग भारत में दूसरी कंपनी है. 

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

