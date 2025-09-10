iPhone 17 लॉन्च होते ही Samsung ने फिर किया Apple को ट्रोल, इस वजह से उड़ाया मजाक

Apple ने बीते मंगलवार, 9 सितंबर को Awe Dropping इवेंट के दौरान अपनी iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इसके बाद से ही जहां एक ओर पूरी दुनिया में Apple के नए डिवाइसेज को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं, Samsung ने एक बार फिर से कंपनी पर तंज कसना शुरू कर दिया है. iPhone 17 की लॉन्चिंग के बाद अब सैमसंग ने हाल ही में अपना 2022 का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए कंपनी को रोस्ट किया है. इसके जरिए सैमसंग ने Apple पर फोल्डेबल फोन अब भी लॉन्च न करने को लेकर ट्रोल किया है.

Samsung ने किया रोस्ट

#iCant believe this is still relevant. https://t.co/s6SFaLTRSJ Add Zee News as a Preferred Source — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Samsung ने अपने X प्लेटफॉर्म पर 2022 का एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा था 'हमें बताना जब भी ये फोल्ड हो जाए'. अब अपने इसी पोस्ट पर तड़का लगाते हुए कंपनी ने लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि ये अब भी प्रासंगिक है'.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

इतना ही नहीं, सैमसंग ने Apple के कैमरा का भी मजाक बनाया है. अपने एक पोस्ट में कंपनी ने लिखा, '48MP 3X का कैमरा दिया है, लेकिन यह अब भी उनक 200MP का मुकाबला नहीं कर पा रहा.' हालांकि, सैमसंग ने Apple का नाम लिए बिना ही ट्रोल कर दिया है.

वायरल हो रहा पोस्ट

अब Samsung के ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. वहीं, Apple को नए मॉडल की वजह से काफी ट्रॉलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, फैंस के बीच iPhone 17 मॉडल को खूब पसंद भी किया जा रहा है. खासतौर पर इसके iPhone Air मॉडल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Apple ने मार्केट में उतारे ये डिवाइस

गौरतलब है कि Apple ने Awe Dropping इवेंट 2025 में कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इसमें 17 सीरीज के चार मॉडल लॉन्च किए गए हैं, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया मॉडल iPhone Air भी शामिल हैं. इसके अलावा बेहतरन फीचर्स के साथ AirPods Pro 3 और तीन स्मार्टवॉच- Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, और Apple Watch Ultra 3 भी मार्केट में उतारी गई हैं.