/चॉकलेट जैसा खुलेगा नया Samsung Galaxy Z Fold 8! लीक हुए वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

सैमसंग के गैलेक्सी अनपैक्ड (Galaxy Unpacked) इवेंट का इंतजार पूरी दुनिया के टेक लवर्स बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं. लेकिन इस बार सैमसंग ने इवेंट से पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो शेयर कर दिए हैं, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपने अगले जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन यानी Samsung Galaxy Z Fold 8 के बिल्कुल नए और अनोखे डिजाइन की तरफ इशारा किया है. लीक रिपोर्ट्स और टीजर्स की मानें तो इस बार सैमसंग अपने पारंपरिक लंबे और संकरे डिजाइन को अलविदा कहकर एक बेहद चौड़ा और पोर्टेबल स्मार्टफोन लाने जा रहा है. आइए जानते हैं कि सैमसंग के इस नए "Wide Fold" अवतार में क्या कुछ खास होने वाला है.
सैमसंग ने अपने सोशल मीडिया पर जो टीजर वीडियो जारी किए हैं, उनमें सीधे तौर पर नया फोन तो नहीं दिखाया गया है. लेकिन कंपनी ने बेहद चतुराई से अजीबोगरीब आकार की रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल किया है. वीडियो में एक अजीब शेप में टूटी हुई चॉकलेट बार और एक अधूरी पहेली (Puzzle) दिखाई गई है, जो नए आस्पेक्ट रेशियो (Aspect Ratio) की तरफ साफ इशारा करती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार नया फोन मोड़े जाने पर काफी छोटा और चौड़ा महसूस होगा, जिससे बाहर की स्क्रीन का इस्तेमाल करना एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह आसान हो जाएगा.
इस बार के अनपैक्ड इवेंट में फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग इस बार दो अलग-अलग डिजाइन वाले फोल्डेबल फोन पेश कर सकता है. पहला होगा प्रीमियम "Galaxy Z Fold 8 Ultra", जिसमें सैमसंग का पुराना लंबा और पुराना सिग्नेचर डिजाइन ही देखने को मिलेगा. वहीं दूसरा मॉडल होगा स्टैंडर्ड "Galaxy Z Fold 8", जो पूरी तरह से नए चौड़े डिजाइन (Wide Form Factor) पर आधारित होगा. इस तरह पहली बार ग्राहकों को अपनी पसंद का डिजाइन चुनने के दो विकल्प मिलेंगे.
नए Samsung Galaxy Z Fold 8 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्लिम बॉडी और हल्का वजन होने वाली है. लीक हुई जानकारी के अनुसार, इस बड़े बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन का वजन मात्र 201 ग्राम होगा, जो बाजार में मौजूद कई सामान्य फ्लैगशिप स्मार्टफोन से भी हल्का है. मोटाई की बात करें तो खुलने पर यह फोन सिर्फ 4.5 mm का रह जाएगा और बंद होने पर इसकी मोटाई महज 9.7 mm होगी. इतने हल्के और पतले डिजाइन के कारण इसे जेब में रखना और कैरी करना बेहद आसान हो जाएगा.
लीक स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 में अंदर की तरफ 7.6 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2X (Dynamic AMOLED 2X) डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो 4:3 आस्पेक्ट रेशियो के साथ थोड़ा चौकोर लुक देगा. वहीं, इसके बाहर की तरफ 5.5 इंच की कवर स्क्रीन दी जाएगी, जो 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगी. यह बाहरी स्क्रीन इतनी चौड़ी होगी कि यूजर को फोन खोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी.
सैमसंग का यह बड़ा कदम फोल्डेबल मार्केट में बढ़ती प्रतियोगिता का नतीजा है. दरअसल, गूगल, हुआवेई और ऑनर जैसे विरोधी ब्रांड्स ने पहले से ही चौड़ी स्क्रीन वाले फोल्डेबल फोन बाजार में उतार दिए हैं, जिन्हें बंद होने पर इस्तेमाल करना ज्यादा व्यावहारिक होता है. इसके अलावा, एप्पल (Apple) द्वारा भी पासपोर्ट साइज वाले आईफोन अल्ट्रा पर काम करने की अफवाहें हैं. ऐसे में सैमसंग ने अपने इस नए अपग्रेड से साफ कर दिया है कि वह फोल्डेबल स्मार्टफोन के किंग का ताज इतनी आसानी से अपने सिर से हटने नहीं देगा.