iPhone 17 Pro Max ने बढ़ाई Samsung की टेंशन! ऑफर करने जा रहा है 8K वीडियो सपोर्ट के साथ 48MP कैमरा

Apple iPhone 17: Apple की iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे लोगों में इस फोन को लेकर दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है. जल्द ही iPhone लवर्स का इंतजार खत्म होगा और Apple अपनी नई सीरीज लॉन्च करेगा. लॉन्च से पहले ही कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो इस सीरीज को लेकर और उत्सुकता बढ़ा रही हैं. Apple की iPhone 17 सीरीज को लेकर लीक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस बार कंपनी बड़े बदलाव करने जा रही है. चीनी टिप्स्टर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार Pro Max में Apple का अब तक का सबसे एडवांस्ड टेलीफोटो सिस्टम होगा, जो इसे बाकी सीरीज़ से अलग बनाएगा.

8x तक मिल सकता है जूम सपोर्ट

सीरीज लॉन्च होने से पहले लीक हो रहे खबरों की मानें तो दोनों प्रो मॉडल में 48MP टेलीफोटो कैमरा होगा, जो पिछले साल के 12MP सेंसर से एक बड़ा बदलाव हो सकता है. हालांकि जाने-माने Apple एनालिस्ट मिंग-ची कुओ का मानना है कि यह फीचर सिर्फ iPhone 17 Pro Max में ही दिया जा सकता है. नए लेंस में कई फोकल लेंथ और 8x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है. इस नए मूविंग टेलीफोटो सिस्टम को फिट करने के लिए Apple को Pro Max का कैमरा बंप थोड़ा बड़ा करना पड़ सकता है. लेकिन यह जानकारी काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन ध्यान दें कि इन दावों के पीछे के टिपस्टर इंस्टेंट डिजिटल हमेशा भरोसेमंद साबित नहीं हुए हैं. इसलिए इसकी असली पुष्टि सिर्फ लॉन्च इवेंट पर ही होगी.

एडवांस होगा कैमरा

अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो iPhone 17 Pro Max पहला ऐसा iPhone होगा जिसमें तीन 48MP कैमरे होंगे. साथ ही एक प्राइमरी वाइड सेंसर, मैकेनिकल अपर्चर वाला अल्ट्रावाइड कैमरा और नया अपग्रेडेड टेलीफोटो लेंस. इसके साथ ही वीडियो के मामले में भी यह फोन खास होगा, क्योंकि इसमें 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि अभी तक iPhones सिर्फ 4K तक ही रिकॉर्ड कर पाते हैं. इसके अलावा, इसमें डुअल वीडियो फीचर भी हो सकता है, जिससे फ्रंट और रियर कैमरा दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Apple साफ दिखा रहा है कि वह Pro Max को iPhone 17 सीरीज का सबसे अलग और खास मॉडल बनाना चाहता है. अगर ये अपग्रेड आते हैं, तो यह फोन फ्लैगशिप कैमरा मुकाबले में Samsung Galaxy S25 Ultra को कड़ी टक्कर दे सकता है.