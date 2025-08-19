iPhone 17 Pro Max ने बढ़ाई Samsung की टेंशन! ऑफर करने जा रहा है 8K वीडियो सपोर्ट के साथ 48MP कैमरा
Advertisement
trendingNow12887302
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Pro Max ने बढ़ाई Samsung की टेंशन! ऑफर करने जा रहा है 8K वीडियो सपोर्ट के साथ 48MP कैमरा

Apple की iPhone 17 सीरीज़ का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. लॉन्च से पहले ही इस फोन को लेकर बाजार में खूब चर्चा है. इसी बीच लीक रिपोर्ट ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. खासकर iPhone 17 Pro Max को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, वे इसे अब तक का सबसे पावरफुल iPhone बना सकती हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Pro Max ने बढ़ाई Samsung की टेंशन! ऑफर करने जा रहा है 8K वीडियो सपोर्ट के साथ 48MP कैमरा

Apple iPhone 17: Apple की iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे लोगों में इस फोन को लेकर दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है. जल्द ही  iPhone लवर्स का इंतजार खत्म होगा और Apple अपनी नई सीरीज लॉन्च करेगा. लॉन्च से पहले ही कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो इस सीरीज को लेकर और उत्सुकता बढ़ा रही हैं. Apple की iPhone 17 सीरीज को लेकर लीक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस बार कंपनी बड़े बदलाव करने जा रही है. चीनी टिप्स्टर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार Pro Max में Apple का अब तक का सबसे एडवांस्ड टेलीफोटो सिस्टम होगा, जो इसे बाकी सीरीज़ से अलग बनाएगा.

8x तक मिल सकता है जूम सपोर्ट

सीरीज लॉन्च होने से पहले लीक हो रहे खबरों की मानें तो दोनों प्रो मॉडल में 48MP टेलीफोटो कैमरा होगा, जो पिछले साल के 12MP सेंसर से एक बड़ा बदलाव हो सकता है. हालांकि जाने-माने Apple एनालिस्ट मिंग-ची कुओ का मानना है कि यह फीचर सिर्फ iPhone 17 Pro Max में ही दिया जा सकता है. नए लेंस में कई फोकल लेंथ और 8x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है. इस नए मूविंग टेलीफोटो सिस्टम को फिट करने के लिए Apple को Pro Max का कैमरा बंप थोड़ा बड़ा करना पड़ सकता है. लेकिन यह जानकारी काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन ध्यान दें कि इन दावों के पीछे के टिपस्टर इंस्टेंट डिजिटल हमेशा भरोसेमंद साबित नहीं हुए हैं. इसलिए इसकी असली पुष्टि सिर्फ लॉन्च इवेंट पर ही होगी.

एडवांस होगा कैमरा
अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो iPhone 17 Pro Max पहला ऐसा iPhone होगा जिसमें तीन 48MP कैमरे होंगे. साथ ही एक प्राइमरी वाइड सेंसर, मैकेनिकल अपर्चर वाला अल्ट्रावाइड कैमरा और नया अपग्रेडेड टेलीफोटो लेंस. इसके साथ ही वीडियो के मामले में भी यह फोन खास होगा, क्योंकि इसमें 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि अभी तक iPhones सिर्फ 4K तक ही रिकॉर्ड कर पाते हैं. इसके अलावा, इसमें डुअल वीडियो फीचर भी हो सकता है, जिससे फ्रंट और रियर कैमरा दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Apple साफ दिखा रहा है कि वह Pro Max को iPhone 17 सीरीज का सबसे अलग और खास मॉडल बनाना चाहता है. अगर ये अपग्रेड आते हैं, तो यह फोन फ्लैगशिप कैमरा मुकाबले में Samsung Galaxy S25 Ultra को कड़ी टक्कर दे सकता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 Pro MaxSamsungapple

Trending news

एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
;