Samsung की बढ़ेगी टेंशन... Motorola ला रहा है अपना पहला Book-Style फोल्डेबल फोन, फीचर्स उड़ा देंगे होश!

Motorola Foldable Phone: स्मार्टफोन की दुनिया में अब तक फोल्डेबल सेगमेंट पर Samsung का राज रहा है! लेकिन अब मोटोरोला इस वर्चस्व को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा है. मोटोरोला के प्रेसिडेंट सर्जियो बियाक के संकेतों ने टेक जगत में खलबली मचा दी है. कंपनी जल्द ही अपना पहला'बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:47 PM IST
Motorola Foldable Phone: स्मार्टफोन की दुनिया में हर दिन नए-नए फोन्स आ रहा है  और हर दिन मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है. इसी क्रम में अब फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में भी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है. अब तक इस सेगमेंट में Samsung का दबदबा रहा है लेकिन बहुत ही जल्द सैमसंग को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Motorola अपने पहले Book-Style फोल्डेबल स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है जिसे लेकर टेक वर्ल्ड से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन न सिर्फ दमदार डिजाइन के साथ आएगा बल्कि इसके फीचर्स भी Samsung जैसे दिग्गज ब्रांड की टेंशन बढ़ा सकते हैं. 

मोटोरोला मोबिलिटी के प्रेसिडेंट सर्जियो बियाक ने एक लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से इस नए डिवाइस की झलक पेश की गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने संकेत दिया है कि 6 जनवरी 2026 को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित होगा.

सैमसंग को मिलेगी चुनौती?
अभी तक मोटो केवल अपने Razr सीरीज बनाता है फोल्डेबल मार्केट के लिए. लेकिन अब कंपनी सीधे तौर पर सैमसंग की गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज को टक्कर देने के लिए तैयारी कर ली है. लीक रिपोट के अनुसार मोटो का यह फोल्डेबल फोन अपनी डिजाइन के कारण सबसे अलग दिखेगा.

अब जानिए क्या होगा खास?
मोटो के इस फोन की डिजाइन बहुत ही खास होगी. लीक रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में कांच या मेटल की जगह पर Wood-inspired बैक पैनल देखने को मिल सकता है. लीक से मिली जानकारी के अनुसार इसका बाहरी डिस्प्ले दूसरे फोन्स की तुलना में हल्का छोटा हो सकता है जो मोटोरोला की Razr सीरीज की तरह ही हो सकता है. बात करें कैमरे की तो टीजर इमेज में एक कर्व्ड डिजाइन और क्वाड-कैमरा यानी 4 कैमरे सेटअप की ओर इशारा किया है.

Motorola Signature सीरीज का भी होगा आगाज
जनवरी के इस महीने में मोटो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नई सीरीज भी ला रही है. फोल्डेबल फोन के साथ-साथ कंपनी 7 जनवरी 2026 को अपनी नई प्रीमियम सीरीज Motorola Signature भी लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज के फोन्स में लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट यूजर्स को मिल सकता है. ये फोन फैब्रिक-स्टाइल फिनिश के साथ एंट्री कर सकते हैं जिसमें फ्लैट डिस्प्ले और बीच में सेल्फी कैमरा कट-आउट हो सकता है.

फोल्डेबल मार्केट में मची है होड़?
काउंटरप्वाइंट की एक रिसर्च के मुताबिक फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की मांग इस साल 38% तक बढ़ सकती है. वहीं रिपोर्ट्स यह भी हैं कि 2026 के अंत तक Apple भी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन ला सकता है. 

