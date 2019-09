कल लॉन्च होगा SAMSUNG का धांसू स्मार्टफोन, 6000 mAh की होगी बैटरी

नई दिल्ली : स्मार्टफोन बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग (SAMSUNG) 18 सितंबर को गैलेक्सी सीरीज का नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy M30s भारत में लॉन्च करेगी. इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की दमदार बैटरी होगी और फोन के बैक में तीन रीयर कैमरा सेटअप होगा. अमेजन ने भी इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने की लिस्टिंग अपनी वेबसाइट amazon.in पर की है.

दोपहर 12 बजे होगा लॉन्च

सैमसंग इंडिया के ट्विटर पोस्ट के मुताबिक, कंपनी 18 सितंबर को दिन में 12 बजे इसे पेश करेगी. सैमसंग फैंस इस इवेंट को लाइव देख भी सकेंगे. इस Galaxy M30s स्मार्टफोन में sAMOLED डिस्प्ले होगा. इसकी कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. कंपनी ने अपने फैंस को एक क्विज के जरिये यह स्मार्टफोन फ्री में जीतने का भी ऑफर कर रही है.

गेमिंग का शानदार अनुभव होगा

सैमसंग ने इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिहाज से खासतौर पर पेश कर रही है. इसमें नया पावरफुल प्रोसेसर होगा जो स्मार्टफोन में गेमिंग का शानदार अनुभव कराएगा. इसमें बैक में 8MP का ट्रिपल कैमरा सेट अप होगा.

The #SamsungM30s is almost here! Catch the LIVE stream @ 12 noon on 18th September and watch out for the quiz to win a Galaxy M30s and #GoMonster! Get notified by visiting: https://t.co/AhAdpyJykM or https://t.co/DK3hKZ17Dg pic.twitter.com/SWIZkiksw6

— Samsung India (@SamsungIndia) September 15, 2019