/Samsung ला रहा और भी पतले और हल्के फोल्डेबल फोन्स, AI फीचर्स में भी होगा बदलाव: कंपनी के CEO ने किया ऐलान

Samsung New Smartphones: अगर आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं और फोल्डेबल स्मार्टफोन के दीवाने हैं, तो सैमसंग आपके लिए कुछ ऐसा ला रहा है जो मार्केट में तहलका मचाने वाला है. सैमसंग के नए स्मार्टफोन्स न सिर्फ आपकी जेब में पहले से ज्यादा हल्के और पतले महसूस होंगे, बल्कि इनका दिमाग यानी AI भी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज होने जा रहा है. ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंपनी के सीईओ टीएम रोह ने Galaxy Unpacked इवेंट से ठीक पहले यह बात कही है.
टीएम रोह ने एक एडिटोरियल में जानकारी दी कि कंपनी अपने फोल्डेबल फोन्स को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पतला, हल्का, मजबूत और इमर्सिव यानी शानदार डिस्प्ले वाला फोन बनाने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जब AI हमारे कई काम एक साथ आसान बनाता है, तो एक मुड़ने वाली स्क्रीन संभावनाओं को बढ़ा देती है. फोल्डेबल फोन्स की यही खासियत है कि ये आसानी से हाथ में फिट हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ी स्क्रीन का भी काम करते हैं.
टीएम रोह के अनुसार, AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एजेंटिक एरा में प्रवेश कर रहा है. यानी AI यूजर की तरफ से खुद फैसले लेकर काम कर सकेगा, हालांकि आखिरी फैसला यूजर का ही होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए AI का यूजर को समझना बहुत जरूरी है और सबसे बेहतरीन AI एक्सपीरियंस उन्हीं डिवाइसेज से मिलेगा जो यूजर को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं.
सैमसंग सीईओ ने प्राइवेसी को लेकर यूजर्स को भरोसा दिलाया कि पर्सनल AI के इस दौर में भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है. सैमसंग का Samsung Knox सिक्योरिटी सिस्टम हर गैलेक्सी डिवाइस और उनके बीच शेयर होने वाले डेटा को पूरी तरह सेफ रखेगा. उन्होंने साफ किया कि यूजर का सबसे पर्सनल डेटा डिवाइस के अंदर ही सेफ रहेगा, जिससे प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा.
उन्होंने आखिर में कहा कि आने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ज्यादा पर्सनल और नेचुरल AI एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने पेश करेगा. अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि किसका AI सबसे ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसका है कि कौन यूजर को सबसे बेहतर समझता है.