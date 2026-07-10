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Samsung ला रहा और भी पतले और हल्के फोल्डेबल फोन्स, AI फीचर्स में भी होगा बदलाव: कंपनी के CEO ने किया ऐलान

Samsung Foldable Phones: नया और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए सैमसंग बड़ी तैयारी कर रहा है. जल्द ही होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट से पहले कंपनी के CEO टीएम रोह ने बड़ा खुलासा किया है. सैमसंग अब बहुत ही पतले और हल्के फोल्डेबल स्मार्टफोन ला रहा है, जिनमें इंसानों की तरह खुद फैसले लेने वाला एडवांस AI भी मिलेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:51 PM IST
Samsung ला रहा और भी पतले और हल्के फोल्डेबल फोन्स, AI फीचर्स में भी होगा बदलाव: कंपनी के CEO ने किया ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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