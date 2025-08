Samsung TV Down: चलते-चलते अचानक बंद हुए Netflix, YouTube जैसे Apps, लोगों ने जमकर काटा बवाल

US में हजारों Samsung Smart TV यूजर्स गुरुवार शाम को बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं. Netflix, Peacock, YouTube TV जैसी स्ट्रीमिंग ऐप्स काम नहीं कर रहीं, और टीवी लगातार सर्वर एरर दिखा रहा है. डाउनडिटेक्टर (DownDetector) पर अब तक 2000 से ज्यादा यूजर्स ने Samsung TV सर्वर आउटेज की रिपोर्ट की है. इसका असर लगभग पूरे अमेरिका में देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

TV यूजर्स ने Samsung को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए नाराजगी जताई. कुछ ने तो अपना पुराना टीवी बदल कर नया खरीद लिया, ये सोचकर कि टीवी खराब हो गया है – लेकिन दिक्कत असल में Samsung के सर्वर में थी.

यहां कुछ यूजर्स की प्रतिक्रियाएं पढ़िए:

• “टीवी देखने बैठा था, लेकिन Samsung का सर्वर डाउन है.”

• “पांच साल पुराना टीवी बदला, नया 2025 वाला खरीदा… फिर भी सर्वर डाउन निकला.”

• “फैक्ट्री रीसेट कर दिया, फिर पता चला कि ये दिक्कत सबके साथ हो रही है.”

• “Harry Potter की पूरी मूवी कलेक्शन खरीदी और उसी दिन Samsung TV ने धोखा दे दिया.”

@SamsungUS broke their servers so now my TV doesn't function at all. @FCC this isn't right. pic.twitter.com/Fr8AxWjET5

Samsung server is down. Took down five year old tv thinking it was broken, and bought a new 2025 Samsung TV. Only to realize server issue continues. Rough night… pic.twitter.com/gmck68uUcS

— Vikes Fan 47 (@rock47rover) August 1, 2025