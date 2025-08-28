iPhone 17 Launch से पहले Samsung ने मचाई उथल-पुथल! 5 दिन पहले कर रहा बड़ा Event, ला रहा है क्या 3 स्क्रीन वाला फोन?

टेक दुनिया में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है. जहां Apple ने अपना “Awe Dropping” Event अनाउंस कर दिया है, वहीं अब Samsung भी पीछे नहीं हट रहा. साउथ कोरियन दिग्गज कंपनी ने अपने इस साल के चौथे Galaxy Unpacked Event की तारीख का ऐलान कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि यह इवेंट Apple Event से कुछ ही दिन पहले होगा. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर Samsung ने इस बार अपना Tri-Fold Phone लॉन्च कर दिया, तो यह सीधे-सीधे Apple के iPhone 17 Launch को ओवरशैडो कर सकता है.

कब और कहां होगा इवेंट?

Samsung ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि अगला Galaxy Unpacked इवेंट 4 सितंबर 2025 को सुबह 5:30 AM ET (3 PM IST) पर होगा. यह इवेंट वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और इसे Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट व YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा. कंपनी ने इवेंट अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों को नई Galaxy Tab सीरीज़ को प्री-रिजर्व करने का मौका भी दिया है, जिससे उन्हें एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलेंगे.

क्या लॉन्च हो सकता है इस बार?

सैमसंग ने अपने ग्लोबल वेबसाइट पर इशारा दिया है कि इस बार नई Galaxy Tab S11 Series पेश की जा सकती है.

• Galaxy Tab S11- 11 इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद

• Galaxy Tab S11 Ultra- 14.6 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, और इसके साथ मिलेंगे बेहतर परफॉर्मेंस अपग्रेड्स – CPU में 24%, GPU में 27% और NPU में 33% सुधार.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे बड़ा सरप्राइज: Tri-Fold Phone?

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सैमसंग आखिरकार अपना पहला Tri-Foldable Phone पेश करेगा या नहीं. कंपनी 2025 में इस फॉर्म फैक्टर पर काम करने की बात पहले ही कर चुकी है. हालांकि, सितंबर में इसके लॉन्च की संभावना थोड़ी कम है. लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो यह Apple iPhone 17 से पहले ही सुर्खियां बटोर लेगा.

Samsung Galaxy S25 FE की झलक?

इसके अलावा चर्चाएं ये भी हैं कि Samsung अपने Galaxy S25 FE को पेश कर सकता है. यह फोन अपने पिछले वर्जन के मुकाबले माइनर अपग्रेड्स के साथ आएगा लेकिन इसमें Galaxy AI फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है.

क्यों खास है यह इवेंट?

Apple और Samsung की प्रतिद्वंद्विता किसी से छुपी नहीं है. Apple के इवेंट से पहले Samsung का बड़ा इवेंट रखना, एक तरह से सीधी टक्कर माना जा रहा है.

अगर Samsung ने Tri-Fold डिवाइस या Tab S11 Ultra पेश कर दिया, तो यह Apple के iPhone 17 लॉन्च को फीका कर सकता है.

FAQs

Q1. Samsung Galaxy Unpacked 2025 कब होगा?

4 सितंबर 2025 को, शाम 3 बजे (भारतीय समयानुसार).

Q2. इसमें क्या-क्या लॉन्च हो सकता है?

Galaxy Tab S11 सीरीज, Galaxy S25 FE और शायद Tri-Fold Phone.

Q3. इवेंट कहां देखा जा सकता है?

Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव.

Q4. क्या Samsung का Tri-Fold Phone iPhone 17 को टक्कर देगा?

अगर यह सितंबर में लॉन्च होता है, तो यह Apple की चमक जरूर फीकी कर सकता है.