Samsung का बड़ा तोहफा! जल्द आ रहा स्टेबल One UI 8 अपडेट, बदल जाएगा फोन का पूरा एक्सपीरियंस
Advertisement
trendingNow12920539
Hindi Newsटेक

Samsung का बड़ा तोहफा! जल्द आ रहा स्टेबल One UI 8 अपडेट, बदल जाएगा फोन का पूरा एक्सपीरियंस

Samsung One UI 8 Update: सैमसंग यूजर्स के लिए खुशखबरी है! बहुत ही जल्द कंपनी अपने स्मार्टफोन्स के लिए स्टेबल One UI 8 अपडेट जारी करने जा रही है. इस नए अपडेट के साथ यूजर्स को मिलेगा पूरी तरह नया इंटरफेस, बेहतर परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स का तगड़ा कॉम्बिनेशन. आइए जानते हैं पूरी जानकारी....

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung का बड़ा तोहफा! जल्द आ रहा स्टेबल One UI 8 अपडेट, बदल जाएगा फोन का पूरा एक्सपीरियंस

Samsung One UI 8 Update: मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंग हमेशा ही अपने यूजर्स को लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स देने में सबसे आगे रहा है. इसी क्रम में एक बार फिर से कंपनी ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. लंबे समय से जिसका इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है. सैमसंग जल्द ही अपना स्टेबल One UI 8 अपडेट रोलआउट करने जा रहा है. हालांकि अभी यह अपडेट कुछ ही डिवाइसेज में देखने को मिलेगा. जो न सिर्फ फोन के इंटरफेस को और बेहतर बनाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस में भी बड़ा बदलाव लाएगा.

इसी सप्ताह कंपनी ने गैलेक्सी स्टोर में अपडेट की एक सीरीज जारी की, जिससे हिंट मिलता है कि जल्द ही स्टेबल वन यूआई 8.0 अपडेट जारी किया जा सकता है. सैममोबाइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए दर्जनों ऑन-डिवाइस लैंग्वेज रिसोर्स पैक के अपडेट उपलब्ध हैं. इनका यूज अलग-अलग गैलेक्सी एआई फीचर्स में लैंग्वेज ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में किया जा रहा है.

ऐसे अपडेट ज्यादातर किसी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले जारी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने पुराने गैलेक्सी डिवाइस को वन यूआई 8.0 अपग्रेड के लिए तैयार कर रहा होगा. आप वन यूआई 8.0 में अपग्रेड करने के बाद भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उससे पहले इंस्टॉल करने को जानकारी सही नहीं बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अपडेट इंस्टॉल करने के करना होगा
अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस पर मौजूद अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गैलेक्सी स्टोर  पर जाना होगा. जहां फिर मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसपर टैप कर अपडेट पर जाएं और अपडेट ऑल पर क्लिक करें. साथ ही आप उपलब्ध अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर की भी सहायता ले सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर्स, ऐसे लगाएं और करें ब्लॉक, मुसीबत आने से पहले जान लें ये प्रोसेस

कब किस डिवाइस में मिलेगा अपडेट

हालांकि वन यूआई 8 का स्टेबल अपडेट इसी महीने आने की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं जारी हुआ है. लेकिन हाल ही में जारी हुई एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी S25 मॉडल्स को 18 सितंबर को अपडेट मिलेगा और इसके एक सप्ताह बाद गैलेक्सी S24 सीरीज और कई A-सीरीज फोन को भी अपडेट मिल सकता है.

वहीं हाई-एंड गैलेक्सी टैबलेट्स को अगले महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत में एक स्टेबल वन यूआई 8.0 अपडेट मिलने की संभावना है. दूसरे मिड-रेंज और बजट गैलेक्सी डिवाइस भी इसी महीने अपडेट पा सकते हैं.
इस बात का ध्यान रखें कि यह जानकारी लीक रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें बदलाव हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः Google पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं ये सवाल, टॉप 10 लिस्ट देखकर लगेगा; ये भी कोई पूछने की बात है?

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Samsung One UI 8 UpdateSamsungGalaxy smartphones

Trending news

'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
;