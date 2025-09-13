Samsung का बड़ा तोहफा! जल्द आ रहा स्टेबल One UI 8 अपडेट, बदल जाएगा फोन का पूरा एक्सपीरियंस

Samsung One UI 8 Update: मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंग हमेशा ही अपने यूजर्स को लेटेस्ट और एडवांस फीचर्स देने में सबसे आगे रहा है. इसी क्रम में एक बार फिर से कंपनी ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. लंबे समय से जिसका इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है. सैमसंग जल्द ही अपना स्टेबल One UI 8 अपडेट रोलआउट करने जा रहा है. हालांकि अभी यह अपडेट कुछ ही डिवाइसेज में देखने को मिलेगा. जो न सिर्फ फोन के इंटरफेस को और बेहतर बनाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस में भी बड़ा बदलाव लाएगा.

इसी सप्ताह कंपनी ने गैलेक्सी स्टोर में अपडेट की एक सीरीज जारी की, जिससे हिंट मिलता है कि जल्द ही स्टेबल वन यूआई 8.0 अपडेट जारी किया जा सकता है. सैममोबाइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए दर्जनों ऑन-डिवाइस लैंग्वेज रिसोर्स पैक के अपडेट उपलब्ध हैं. इनका यूज अलग-अलग गैलेक्सी एआई फीचर्स में लैंग्वेज ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में किया जा रहा है.

ऐसे अपडेट ज्यादातर किसी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले जारी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने पुराने गैलेक्सी डिवाइस को वन यूआई 8.0 अपग्रेड के लिए तैयार कर रहा होगा. आप वन यूआई 8.0 में अपग्रेड करने के बाद भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उससे पहले इंस्टॉल करने को जानकारी सही नहीं बताते हैं.

अपडेट इंस्टॉल करने के करना होगा

अपने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस पर मौजूद अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गैलेक्सी स्टोर पर जाना होगा. जहां फिर मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसपर टैप कर अपडेट पर जाएं और अपडेट ऑल पर क्लिक करें. साथ ही आप उपलब्ध अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर की भी सहायता ले सकते हैं.

कब किस डिवाइस में मिलेगा अपडेट

हालांकि वन यूआई 8 का स्टेबल अपडेट इसी महीने आने की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं जारी हुआ है. लेकिन हाल ही में जारी हुई एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी S25 मॉडल्स को 18 सितंबर को अपडेट मिलेगा और इसके एक सप्ताह बाद गैलेक्सी S24 सीरीज और कई A-सीरीज फोन को भी अपडेट मिल सकता है.

वहीं हाई-एंड गैलेक्सी टैबलेट्स को अगले महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत में एक स्टेबल वन यूआई 8.0 अपडेट मिलने की संभावना है. दूसरे मिड-रेंज और बजट गैलेक्सी डिवाइस भी इसी महीने अपडेट पा सकते हैं.

इस बात का ध्यान रखें कि यह जानकारी लीक रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें बदलाव हो सकता है.

