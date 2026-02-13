Advertisement
क्रिकेट सीजन में मजे की गारंटी! Samsung ने पेश किए Vision AI बिग टीवी, साथ में साउंडबार फ्री और कैशबैक की बौछार

क्रिकेट सीजन में मजे की गारंटी! Samsung ने पेश किए 'Vision AI' बिग टीवी, साथ में साउंडबार फ्री और कैशबैक की बौछार

क्रिकेट की धूम भारत में हर तरफ दिखाई दे रही है. क्रिकेट के इसी मौसम को देखते हुए Samsung ने अपने बड़े स्क्रीन वाले Vision AI TV पर जबरदस्त ऑफर लॉन्च कर दिया है. इस ऑफर में टीवी के साथ फ्री साउंडबार, भारी कैशबैक, एक्सटेंडेड वॉरंटी और आसान EMI जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसको लेकर कंपनी का कहना है कि लोग अपने घर में ही मैच को स्टेडियम जैसा अनुभव कर सकें.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:25 PM IST
क्रिकेट सीजन में मजे की गारंटी! Samsung ने पेश किए 'Vision AI' बिग टीवी, साथ में साउंडबार फ्री और कैशबैक की बौछार

देश में इस समय क्रिकेट का बुखार लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है. लोग स्टेडियम जाकर t20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीमों को खेलते हुए देख रहे हैं. ऐसे में अगर आप स्टेडियम जैसा अहसास अपने लिविंग रूम में चाहते हैं, तो सैमसंग कंपनी आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी लेकर आई हैं. सैमसंग ने अपने 'Vision AI Big TV' लाइनअप के लिए खास ऑफर्स का एलान कर दिया है. कंपनी का कहना है कि इस सीजन में लोग घर पर ही मैच का असली रोमांच महसूस कर सकें, इसलिए टीवी के साथ कई फायदे दिए जा रहे हैं. अगर आपको AI टेक्नोलॉजी के साथ बड़े पर्दे पर क्रिकेट देखना है तो सैमसंग का यह टीवी आपके लिए बेहद खास होने वाला है.  

क्या है सैमसंग का 'Vision AI'?
सैमसंग के इन नए टीवी की सबसे बड़ी खासियत इनका AI प्रोसेसर है. इसमें मिल रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी साधारण वीडियो क्वालिटी को भी अपस्केल करके 4K या 8K जैसा बना देती है. वहीं मैच के दौरान जब गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है, तो एआई मोशन को स्मूथ बनाता है, जिससे आपको हर फ्रेम एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है. साथ ही एआई साउंड तकनीक बाहर के शोर-शराबे के बीच कमेंट्री को और भी साफ कर देती है. 

यह भी पढ़ें:- भारत में खुलेगा Apple का छठा स्टोर, अनोखे डिजाइन और गजब के फीचर्स के साथ इस दिन...

बड़े टीवी पर मिलेगा बड़ा फायदा
इस ऑफर के तहत चुनिंदा बड़े Vision AI टीवी खरीदने पर ग्राहकों को 92,990 रुपये तक का मुफ्त साउंडबार दिया जा रहा है. इसका मतलब टीवी के साथ शानदार आवाज का इंतजाम भी बिना अलग से पैसा खर्च किए हो जाएगा. मैच देखते समय कमेंट्री और स्टेडियम की आवाजें और भी दमदार तरीके से सुनाई देंगी. इसके अलावा कंपनी के कुछ मॉडल्स पर आपको 20 प्रतिशत तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है. जिसके बाद इसकी कुल कीमत पर आपको काफी राहत मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से बड़े स्क्रीन टीवी का इंतजार कर रहे थे यह उनके लिए सही मौका हो सकता है. 

आसान EMI से बढ़ेगी सुविधा
सैमसंग ने टीवी की खरीद को और आसान बनाने के लिए जीरो डाउन पेमेंट के साथ-साथ 30 महीने तक का EMI ऑप्शन भी रखा है. जिसके बाद ग्राहक बिना ज्यादा बोझ के बड़े टीवी को घर ला सकते हैं. कुछ बैंकों के कार्ड पर आपको अतिरिक्त छूट और कैशबैक भी मिल जाता है. इस योजना लाभ आप सैमसंग फाइनेंस+ के माध्यम से उठा सकते हैं. 

Vision AI टेक्नोलॉजी में क्या है खास?
कंपनी के इन टीवी में Vision AI टेक्नोलॉजी दी गई है, जो स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट के हिसाब से तस्वीर और रंगों को बेहतर बनाती है. जिससे आपको तेज रफ्तार खेल के दौरान भी तस्वीर साफ और स्मूथ दिखती है. इसके साथ इन टीवी में कई स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जिनसे OTT ऐप्स, लाइव टीवी और ऑनलाइन कंटेंट आसानी से देखा जा सकता है. इसके कुछ मॉडल्स में फ्री चैनलों की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे अलग से सब्सक्रिप्शन की जरूरत कम पड़ती है. 

घर बनेगा 'डिजिटल स्टेडियम'
सैमसंग इंडिया के अनुसार, भारत में बड़े टीवी (65 इंच और उससे ऊपर) की मांग तेजी से बढ़ रही है. लोग अब सिर्फ टीवी नहीं देखते, बल्कि उसे एक अनुभव की तरह जीना चाहते हैं. विजन एआई टीवी में मिलने वाला'Cricket Mode' रंगों को और भी खास बना देता है, जिससे पिच की घास से लेकर खिलाड़ियों की जर्सी तक सब कुछ बढ़िया से दिखाई देती है. बड़े स्क्रीन पर हर चौका-छक्का और हर विकेट का मजा अब और भी जबरदस्त होने वाला है. 

क्यों है यह सही समय?
आमतौर पर ऐसे ऑफर्स त्योहारों पर मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रति भारत के लोगों की दीवानगी को देखते हुए सैमसंग ने अभी से अर्ली बर्ड सेल जैसा माहौल बना दिया है. अगर आप नया घर शिफ्ट कर रहे हैं या पुराने टीवी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो फ्री साउंडबार वाला यह मौका हाथ से जाने देना समझदारी नहीं होगी. 

यह भी पढ़ें:- आपका 'राजदार' बन गया है ChatGPT? OpenAI के रिसर्चर का इस्तीफा, खोला डेटा का काला...

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Samsung Vision AI TV, Big TV Offers, Cricket Season Sale

