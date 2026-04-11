महंगे हो सकते हैं Samsung और Vivo के फोन? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर टिकी सबकी नजरें!

Smartphone Price Hike: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में जल्द ही कीमतों का बड़ा बम फूट सकता है! Samsung, Vivo और Oppo जैसे दिग्गज ब्रांड्स के फोन खरीदने के लिए अब ग्राहकों को पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. इसके पीछे का कारण लिथियम-आयन बैटरी पर लगने वाला टैक्स है, जिसे लेकर मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है.
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Smartphone Price Hike: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपकी महंगी कीमत में फोन खरीदना पड़ सकता है. देश के अंदर स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हलचल शुरू हो गई है. Samsung, ओप्पो और Vivo जैसे दिग्गज ब्रांड्स के फोन आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं. देश की सर्वोच्च अदालत ने इन कंपनियों को एक नोटिस कर जवाब मांगा है. इस बार अगर स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके पीछे की वजह लिथियम आयन बैटरी हो सकती है.
दरअसल कस्टम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि स्मार्टफोन और टेबलेट में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर 28% IGST लगाया जाना चाहिए. अभी कंपनियां इसे मोबाइल फोन के पुर्जे बताकर 12% का टैक्स चुका रही है. यह मामला शुक्रवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने आया. कोर्ट ने Samsung, LG, Vivo और Oppo जैसी मोबाइल कंपनियों की भारतीय यूनिट्स को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने को कहा है.
दरअसल यह पूरा मामला शुरू होता है साल 2025 के फैसले से, जो CESTAT (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण) ने दिया था. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा था कि मोबाइल और टैबलेट में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों पर 12% IGST लागू होगा, ये मोबाइल का हिस्सा हैं. लेकिन कस्टम विभाग इस फैसले से राजी नहीं है. विभाग का तर्क है कि ये बैटरियां अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट हैं, जिनकी अलग पहचान और टैरिफ कैटेगरी भी है. इसलिए इन्हें मोबाइल का पार्ट न माना जाए और पूरा टैक्स दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. कस्टम विभाग की ओर से शामिल हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने दलील दी है कि ट्रिब्यूनल यह समझने में विफल रहा कि बैटरी और मोबाइल फोन दो अलग-अलग प्रोडक्ट हैं. कानूनन बैटरी को सिर्फ फोन का हिस्सा मानकर कम टैक्स वसूलना राजस्व का नुकसान है.
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अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कस्टम विभाग के पक्ष में आता है तो मोबाइल कंपनियों की लागत में बढ़ोत्ती हो जाएगी. बैटरी किसी भी स्मार्टफोन की लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है इसलिए कंपनियां इस बढ़े हुए टैक्स का बोझ सीधा ग्राहकों पर डाल सकती हैं. यानी आने वाले समय में स्मार्टफोन और टेबलेट के दाम बढ़ सकते हैं. फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से जवाब मांगा है.
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