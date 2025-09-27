Samsung का स्पेशल चैलेंज: 38,000 रुपये की प्रीमियम स्मार्टवॉच मिलेगी बिलकुल फ्री! बस करना होगा ये काम

Win Galaxy Watch Free: Samsung ने अपने यूजर्स लिए शानदार ऑफल लाया है. अगर आप भी Samsung की Galaxy Watch लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट नहीं है तो अब चिंता करने की बात नहीं है. Samsung Galaxy Watch को अब आप बिलुकल फ्री में अपना बना सकते हैं, लेकिन बस आपको पैदल चलना होगा. कंपनी की यह शर्त सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे लेकिन यह पूरी तरह शर्त है. Samsung पैदल चलने वाले लोगों को 44,000 रुपये कीमत वाली स्मार्टवॉच जीतने का मौका दे रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरी शर्त....

भारत में फिटनेस और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए साउथ कोरियाई ब्रांड Samsung ने एक चैलेंज शुरू किया है. सैमसंग ने अपने वॉक-अ-थॉन इंडिया कैंपेन का चौथा एडिशन लॉन्च कर दिया है. इस एडिशन के तहत कंपनी लोगों को रोजाना पैदल चलने के लिए प्रेरित करेगी और उनके इस प्रयास के लिए उन्हें खास गिफ्ट भी देगी. इसी चैलेंज में आखिरी तक बने रहने वाले लोगों में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को कंपनी Galaxy Watch 8 जैसी प्रीमियम स्मार्टवॉच बिलकुल फ्री में जीतने का मौका देगी.

सैमसंग का यह नया चैलेंज इसी महीने की 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जो अगले महीन की 28 तारीख तक चलेगा. इन 30 दिनों में इस चैलेंज में भाग लेने वाले लोगों को कम से कम 2 लाख कमद चलने होंगे. इसके लिए हर पार्टिसिपेंट को Samsung Health ऐप पर रजिस्टर होना होगा, जहां उनके स्टेप्स काउंट किया जाएगा. इसी ऐप पर ही आप अपने परफॉर्मेंस की तुलना दूसरों से कर सकेंगे.

विनर्स को मिलेंगे ये उपहार

Samsung ने इस चैलेंज को हर किसी के लिए शुरू किया है तो आप भी इस चैलेंज में शामिल हो सकते हैं और स्मार्टवॉच को अपना बना सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि सैमसंग के इस चैलेंज में सभी विनर्स को कुछ न कुछ रिवार्ड जरूर मिलेगा. वहीं इस चैलेंज में लकी विनर्स को सैमसंग अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉट Galaxy Watch 8 एकदम फ्री में देगी. इसके साथ ही दूसरे एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को Galaxy Watch 8 सीरीज की खरीद पर 15,000 रुपये तक के डिस्काउंट कूपन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे.

अब जानिए Galaxy Watch 8 के फीचर्स

हाल ही में लॉन्च हुई सैमसंग की Samsung Galaxy Watch 8 कंपनी की सबसे प्रीमियम स्मार्टवॉच में से एक है. इस वॉट की कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है जो 30,999 रुपये शुरू हो कर 44,999 रुपये तक जाती है. इस वॉट में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले और सफायर क्रिस्टल प्रोटेक्शन मिल जाता है. साथ ही इसमें Exynos W1000 प्रोसेसर, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलता है. दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें BioActive सेंसर, एक्सीलेरोमीटर, जायरो सेंसर, टेंप्रेचर सेंसर और ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS जैसे एडवांस्ड फीचर्स इसमें शामिल हैं. 5ATM+IP68 रेटिंग के साथ यह वॉच पानी और धूल से भी खराब नहीं होती है.

