चाबी भूलने का झंझट खत्म! अब Samsung Galaxy फोन से ही लॉक-अनलॉक होगी आपकी Mahindra eSUV

Samsung Wallet Digital Car Key: Samsung ने भारतीय बाजार में एक बड़ी सुविधा शुरू की है. अब Mahindra Electric Origin SUV XEV 9e और BE 6 चलाने वाले Galaxy यूजर्स बिना फिजिकल चाबी के भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे. ये सुविधा Digital Car Key के तौर पर Samsung Wallet के साथ इंटीग्रेट की गई है.

Digital Car Key क्या है?

Mahindra Group भारत का पहला ऐसा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, जिसने Samsung Wallet के साथ डिजिटल Car Key फीचर को जोड़ा है. यह फीचर Galaxy डिवाइस में सीधे-सीधे दिया गया है.

बिना चाबी के ड्राइविंग

यूजर्स को अब फिजिकल चाबी की जरूरत नहीं होगी. वे अपने गैलेक्सी फोन का इस्तेमाल करके ही गाड़ी को अनलॉक, लॉक और स्टार्ट कर सकेंगे. इसके अलावा इसमें चाबी शेयरिंग का फीचर भी है. अगर आप अपनी गाड़ी किसी दोस्त या परिवार वाले को देना चाहते हैं, तो आप Digital Car Key को एक लिमिटेड टाइम के लिए उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं और बाद में एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं.

Samsung India के सीनियर डायरेक्टर मधुर चतुर्वेदी ने कहा है कि यह पार्टनरशिप Galaxy यूजर्स के लिए डेली के कामों जैसे- ड्राइविंग को बिना किसी परेशानी के बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. Mahindra Electric Automobile Ltd. के सीईओ नलिनिकांत गोल्लागुन्टा का कहना है कि यह इनोवेशन प्रीमियम, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक SUVs के साथ यूनिक ओनरशिप एक्सपीरियंस देने की पहल है.

सुरक्षा और कंट्रॉल फीचर्स

सुरक्षा के मामले में Samsung Wallet बेहद भरोसेमंद है. अगर आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो यूजर्स Samsung Find सेवा के जरिए अपने डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सकते हैं या Digital Car Key समेत सभी डेटा डिलीट कर सकते हैं. Samsung Wallet बायोमेट्रिक या PIN बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करता है, जिससे आपकी गाड़ी हर हाल में सुरक्षित रहती है.

उपलब्धता

यह Digital Car Key फंक्शन Mahindra की चुनिंदा eSUVs के लिए जल्द ही भारत में रोलआउट किया जाएगा.