Advertisement
trendingNow12982319
Hindi Newsटेक

पिन डालने का झंझट खत्म...चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI! Samsung बदल डालेगा पेमेंट करने का तरीका

UPI Payments Without PIN: सैमसंग यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब Galaxy AI गुजराती भाषा बोलेगा और Samsung Wallet से UPI पेमेंट करने में पिन की टेंशन भी खत्म होगी. बस फोन अनलॉक करें और झट से पेमेंट करें. आइए जानें इस नए फीचर्स के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिन डालने का झंझट खत्म...चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI! Samsung बदल डालेगा पेमेंट करने का तरीका

Samsung UPI Payment Without Pin: Samsung यूजर्स के लिए दो बड़े और शानदार अपडेट आए हैं, जो उनके स्मार्टफोन के इस्तेमाल को और भी आसान और सुरक्षित बना देंगे. पहला अपडेट Galaxy AI के लिए है, इसमें गुजराती भाषा को जोड़ा गया है. दूसरा Samsung Wallet में भी नअ बदलाव किए गए है जिसने डिजिटल पेमेंट के तरीके को बदल दिया है.

यह भी पढ़ें: चाबी भूलने का झंझट खत्म! अब Samsung Galaxy फोन से ही लॉक-अनलॉक होगी आपकी Mahindra eSUV

Galaxy AI अब आपकी लोकल भाषा को समझेगा

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung ने Galaxy AI में दो नई भाषाओं गुजराती और फिलिपीनो का सपोर्ट जोड़ा है, जिससे अब यह कुल 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा. यह अपडेट 29 अक्टूबर से रोल आउट हो रहा है. इस कदम से भारत में गुजराती बोलने वाले लाखों यूजर्स अब अपनी लोकल भाषा में सैमसंग की एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे. आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स ऐप से इन भाषाओं को डाउनलोड करके Galaxy AI के Live Translate फीचर में इस्तेमाल कर सकते हैं.

गुजराती और फिलिपीनो भाषा मॉडल को सैमसंग ने भारत और इंडोनेशिया के रिसर्च सेंटर्स के साथ मिलकर तैयार किया है. सैमसंग इंडिया के सीनियर डायरेक्टर के अनुसार, लोकल भाषा को जोड़ना उनके मिशन का हिस्सा है. इससे अलग-अलग भाषा बोलने वाले भारतीय यूजर्स मोबाइल AI का पूरा फायदा आसानी से उठा सकें.

Samsung Wallet में एडवांस फीचर्स 
Samsung Wallet ऐप में आए नए फीचर्स ने डिजिटल पेमेंट को पहले से भी ज्यादा तेज और सुरक्षित बना दिया है. अब कोई भी यूजर अपना नया गैलेक्सी स्मार्टफोन सेटअप करते ही सैमसंग वॉलेट के जरिए UPI रजिस्ट्रेशन करके तुरंत पेमेंट कर पाएगा. सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब यूपीआई पेमेंट्स के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी. इस फीचर को हाल ही में NPCI की मंजूरी मिली थी. अब यह फीचर सैमसंग वॉलेट ऐप में उपलब्ध होगा.

यह भी पढ़ें: दुनिया की 5 बेशकीमती घड़ियां, कीमत इतनी की आधा दर्जन Private Jet आ जाऐंगे  

सुरक्षित पेमेंट 

आप सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या फेस रेकग्निशन के जरिए सुरक्षित तरीके से भुगतान कर पाएंगे. इसके साथ ही यह ऐप अब आपकी सभी डिजिटल चाबियों, पेमेंट्स, ID और कार्ड्स को एक ही जगह सुरक्षित रखने की सुविधा भी देती है. जिससे आपका स्मार्टफोन एक्सपीरियंस और भी स्मार्ट और स्मूथ हो जाता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Samsung GalaxySamsung Galaxy AI

Trending news

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ