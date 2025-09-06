Samsung ने लॉन्च किया AI वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने से लेकर प्रेस करने की टेंशन होगी खत्म, जानिए खूबियां
Samsung ने लॉन्च किया AI वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने से लेकर प्रेस करने की टेंशन होगी खत्म, जानिए खूबियां

Samsung Bespoke AI Washer Dryer: घर के कामकाज को आसान बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है. खासकर वॉशिंग मशीन में AI फीचर्स जुड़ने से कपड़े धोना और भी स्मार्ट और आसान हो गया है. इसी को लेकर Samsung ने भारत में अपनी नई AI वॉशिंग मशीन लॉन्च की है. यह मशीन कपड़े धोने से लेकर सुखाने और यहां तक कि प्रेस करने की टेंशन दूर कर देती है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:51 PM IST
Samsung ने लॉन्च किया AI वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने से लेकर प्रेस करने की टेंशन होगी खत्म, जानिए खूबियां

Samsung Bespoke AI Washer Dryer: AI के आने से तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी अब घर के कामों को भी स्मार्ट और आसान बना रही है. घंटों में होने वाले काम बिना मेहनत के मिनटों में हो जा रहे हैं.AI को अब स्मार्ट मशीनों में भी जोड़ा जा रहा है. वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में AI जोड़ने से लगातार नए-नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसी क्रम में  Samsung ने भारत में अपनी नई AI वॉशिंग मशीन Bespoke AI वॉशर ड्रायर  लॉन्च कर दी है, जो कपड़े धोने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. यह मशीन इतनी एडवांस है कि कितना पानी लगेगा यह खुद ही तय करता है. साथ ही इसमें मौजूद स्मार्ट फीचर्स प्रेस करने की टेंशन भी काफी हद तक कम कर देते हैं. बड़े परिवारों और मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाई गई यह मशीन घर की जरूरतों को स्मार्ट तरीके से पूरा करने का दावा करती है.

Samsung की यह Bespoke AI वॉशिंग मशीन 12 किलो तक कपड़े धोने और 7 किलो तक सुखाने की क्षमता के साथ आती है. यह मशीन बड़े परिवारों की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है. इसमें ऐसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो इसे बाकी मशीनों से खास बनाते हैं. नो-लोड ट्रांसफर, हर मौसम में कपड़े सुखाने की सुविधा और स्मार्ट फैब्रिक केयर जैसी फीचर्स इसे और भी यूजफुल और मॉडर्न बनाते हैं. इसका सुपरस्पीड फीचर मात्र 39 मिनट में पूरे लोड की धुलाई करता है, जिससे कपड़ों की बेहतर तरीके से क्लीनिंग होती है. इस मशीन में मौजूद AI Wash तकनीक कपड़ों की गंदगी और वजन को पहचानकर धुलाई को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करती है. इसका फायदा यह होता है कि कपड़े ज्यादा बेहतर तरीके से साफ होते हैं और बिजली और पानी दोनों की बचत होती है.

Samsung Bespoke AI Washer Dryer की कीमत
Samsung की नई एआई वॉशिंग मशीन की शुरुआती कीमत ₹63,990 रखी गई है. आप इसे सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट, रिटेल स्टोर्स और  ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी खरीद सकते हैं. खास बात यह है कि कंपनी इस मशीन पर पूरे 20 साल की वारंटी भी दे रही है, जिससे यूजर्स को लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके.

Samsung Bespoke AI Washer Dryer के फीचर्स जान लीजिए
Bespoke AI Washer Dryer का AI वॉश फीचर धुलाई को ज्यादा प्रभावी बनाने और गंदगी को कम करने के लिए एडवांस 5 लेवल सेंसिंग का उपयोग करता है. यह हर लोड में कपड़े के वजन और कोमलता का पता लगाता है, गंदगी के स्तर पर नजर रखता है और पानी और डिटर्जेंट के लेवल को कस्टमाइज करके बेहतर धुलाई प्रदान करता है. यह वॉशिंग मशीन AI Ecobubble टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि कपड़ों की कोमलता बनाए रखते हुए गंदगी हटाने की क्षमता को 20% तक बढ़ाकर धुलाई की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है.

ये भी पढ़ेंः Google ने लॉन्च किए नए फीचर्स, अब एक ही फोन से ही कनेक्ट कर पाएंगे 2 ऑडियो डिवाइस, जानें और क्या-क्या हुए बदलाव

वहीं इसका एयर वॉश फीचर कपड़ों और बिस्तरों को बिना धोए, उबाले, रगड़े और यहां तक की डिटर्जेंट का इस्तेमाल किए बिना ही बदबू दूर करके फ्रेश कर देता है. इससे उनमें फ्रेश महक आती है और कपड़े दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाते हैं. इसका स्मार्टथिंग्स रिंकल प्रिवेंट फीचर सूखे कपड़ों को रिंकल फ्री रखने में मदता है, जिससे प्रेस करने का झंझट कम हो जाता है. इस वॉशिंग मशीन में दिया गया AI Wash फीचर धुलाई को और भी स्मार्ट व असरदार बनाने के लिए 5-लेवल एडवांस सेंसिंग सिस्टम का यूज करता है. यह हर वॉश लोड में कपड़ों के वजन, उनकी कोमलता और गंदगी के लेवल को पहचानकर उसी हिसाब से पानी और डिटर्जेंट की मात्रा तय करता है.

प्रेस करने की भी टेंशन खत्म 
इसके साथ इसमें मौजूद AI Ecobubble फीचर कपड़ों की कोमलता बनाए रखते हुए धुलाई की परफॉर्मेंस को लगभग 20% तक बेहतर कर देती है. वहीं इसका एयर वॉश फीचर कपड़ों और बिस्तरों को बिना धोए, रगड़े और यहां तक की डिटर्जेंट का यूज किए बिना बदबू दूर करके फ्रेश कर देता है. साथ ही कपड़ों में नई महक आने लगता है जिससे कपड़े दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाते हैं. इसका स्मार्टथिंग्स रिंकल प्रिवेंट फीचर सूखे कपड़ों को रिंकल फ्री रखने में मदता है, जिससे प्रेस करने का झंझट कम हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः नेटवर्क डाउन? कोई टेंशन नहीं! ब्लैकआउट में भी चलते रहेंगे ऐप्स, इंटरनेट की जरूरत नहीं

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

;