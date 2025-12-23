CES 2026: Samsung का AI Refrigerator अब Google Gemini के साथ, खाना खुद पहचानेगा फ्रिज

Advertisement
CES 2026 इवेंट 6 जनवरी से 9 जनवरी तक अमेरिका के लास वेगास में होगा.

 

Dec 23, 2025
Samsung आने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES 2026 में अपने नए किचन अप्लायंसेज की पूरी रेंज पेश करने जा रहा है. यह इवेंट 6 जनवरी से 9 जनवरी तक अमेरिका के लास वेगास में होगा. इस दौरान कंपनी अपने लेटेस्ट Bespoke AI Refrigerator, ओवर-द-रेंज माइक्रोवेव, स्लाइड-इन रेंज और नए Bespoke AI Wine Cellar को शोकेस करेगी. इस प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि Samsung का नया Bespoke AI रेफ्रिजरेटर पहला ऐसा होम अप्लायंस होगा, जिसमें Google Gemini पर आधारित अपग्रेडेड AI Vision सिस्टम मिलेगा.

Bespoke AI Refrigerator में पहली बार Google Gemini
Samsung ने कन्फर्म किया है कि उसकी आने वाली Bespoke AI सीरीज के रेफ्रिजरेटर Google Gemini इंटीग्रेशन के साथ आएंगे. इसमें Bespoke AI Hybrid Refrigerator, जिसमें 9-इंच का AI Home स्क्रीन होगा, Bespoke AI Family Hub Refrigerator और Infinite AI Wine Refrigerator शामिल हैं. यह पहली बार है जब Google Gemini जैसी एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी को सीधे किसी रेफ्रिजरेटर में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे किचन अप्लायंसेज पहले से ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे.

AI Vision सिस्टम कैसे हुआ और ज्यादा स्मार्ट
अब तक Samsung के Bespoke AI रेफ्रिजरेटर ऑन-डिवाइस AI Vision की मदद से 37 तरह के ताजा खाने और 50 तरह के पहले से रजिस्टर किए गए प्रोसेस्ड फूड को पहचान सकते थे. लेकिन नए Gemini-बेस्ड AI Vision सिस्टम के साथ यह क्षमता और बढ़ गई है. यह अब ज्यादा तरह के फ्रेश और पैकेज्ड फूड को पहचान सकेगा और कई पैकेट वाले प्रोडक्ट्स के लिए मैनुअल रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इससे फ्रिज के अंदर रखे खाने का रिकॉर्ड कहीं ज्यादा सटीक तरीके से मेंटेन किया जा सकेगा.

फूड ट्रैकिंग होगी ज्यादा आसान और सटीक
Samsung का कहना है कि Gemini से लैस नया AI Vision सिस्टम फूड इन्वेंट्री ट्रैकिंग को पहले से कहीं बेहतर बना देगा. फ्रिज खुद पहचान लेगा कि कौन-सा खाना कब रखा गया है और क्या बाहर निकाला गया है. इससे यूजर्स को खाने की एक्सपायरी डेट याद रखने, शॉपिंग लिस्ट बनाने और फूड वेस्ट कम करने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, यह सिस्टम फ्रिज को एक एक्टिव किचन असिस्टेंट में बदल देगा.

Bespoke AI Wine Cellar भी होगा Gemini से लैस
रेफ्रिजरेटर के साथ-साथ Samsung CES 2026 में Bespoke AI Wine Cellar भी पेश करेगा. इसमें भी Google Gemini पर आधारित AI Vision सिस्टम दिया जाएगा. इस वाइन सेलर में एक कैमरा होगा, जो बोतल रखने या निकालने पर अपने आप वाइन लेबल को पहचान लेगा. इससे यह सिस्टम हर बोतल की लोकेशन, शेल्फ और कम्पार्टमेंट की जानकारी को ट्रैक कर सकेगा.

SmartThings के साथ होगा पूरा सिंक
Bespoke AI Wine Cellar को Samsung के SmartThings AI Wine Manager के साथ सिंक किया जाएगा. इसका मतलब है कि यूजर अपने स्मार्टफोन या दूसरे डिवाइसेज पर यह देख सकेंगे कि कौन-सी वाइन बोतल कहां रखी है, कितनी बोतलें मौजूद हैं और कब कौन-सी वाइन निकालनी है. यह फीचर खासतौर पर वाइन कलेक्टर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

स्मार्ट किचन की ओर एक और कदम
Samsung का यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी अब होम अप्लायंसेज को सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि AI-पावर्ड स्मार्ट सिस्टम के रूप में विकसित कर रही है. Google Gemini के साथ Bespoke AI Refrigerator और Wine Cellar न सिर्फ टेक्नोलॉजी को किचन तक लाएंगे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी ज्यादा आसान और ऑर्गनाइज्ड बनाएंगे. CES 2026 में Samsung का यह शोकेस स्मार्ट किचन के भविष्य की एक झलक माना जा रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Samsung, Bespoke AI refrigerator, Google Gemini

