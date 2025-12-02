Advertisement
trendingNow13025820
Hindi Newsटेक

Sanchar Saathi App FAQ: क्या आपके फोन में अपने आप होगा इंस्टॉल? डिलीट करने का तरीका है? सबकुछ जानिए यहां

FAQ: भारत के संचार मंत्रालय ने बड़ी फोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि उनको अपने नए स्मार्टफोन्स में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप Sanchar Saathi को प्री-इंस्टॉल करना होगा. क्या इसको डिलीट किया जा सकता है? क्या पुराने फोन में अपने आप होगा डाउनलोड? जानिए हर सवाल के जवाब....

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanchar Saathi App FAQ: क्या आपके फोन में अपने आप होगा इंस्टॉल? डिलीट करने का तरीका है? सबकुछ जानिए यहां

Sanchar Saathi App FAQ: भारत के संचार मंत्रालय ने Apple, Samsung, Vivo, Oppo सहित कई बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स को एक नया निर्देश जारी किया है. इस आदेश के तहत इन कंपनियों को अपने नए स्मार्टफोन्स में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप Sanchar Saathi को प्री-इंस्टॉल करना होगा. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों को यह आदेश निजी रूप से भेजा गया और इसे पब्लिक नहीं किया गया. उन्हें 90 दिन का समय दिया गया है ताकि ऐप प्री-लोड करके दिया जाए और इसे यूजर्स द्वारा हटाने का विकल्प भी न हो.

क्या पुराने फोन में भी यह ऐप आएगा?
जो फोन पहले से कंपनी के सप्लाई चेन में मौजूद हैं या जल्द मार्केट में आने वाले हैं, उन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप भेजा जाएगा. यानी नए फोन में यह पहले से होगा और कई पुराने फोन में OTA (ओवर द एयर) अपडेट से भी आ सकता है.

Sanchar Saathi क्या है?
Sanchar Saathi एक साइबर सुरक्षा ऐप है, जिसे सरकार ने मई 2023 में अपने पोर्टल के बाद लॉन्च किया था. जनवरी 2024 में इसका मोबाइल ऐप Android और iOS दोनों पर आ गया. यह यूजर्स को मोबाइल चोरी, फर्जी कॉल, फेक SIM, IMEI फ्रॉड और मैसेज स्कैम से बचाने के लिए बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह ऐप क्या काम करता है?
Sanchar Saathi ऐप कई तरह की सुरक्षा सुविधाएं देता है-
• चोरी या खोए हुए मोबाइल को पूरे देश में ब्लॉक कर सकता है
• पुलिस और एजेंसियों को फोन की लोकेशन ट्रेस करने में मदद करता है
• “Chakshu” फीचर के जरिए फर्जी कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज रिपोर्ट कर सकते हैं
• अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, यह चेक किया जा सकता है
• “Know Your Mobile (KYM)” फीचर फोन की ऑथेंटिसिटी बताता है- फोन नकली है या असली

क्या यह ऐप आपके फोन में अपने-आप इंस्टॉल हो जाएगा?
हां, सरकार के आदेश के बाद नए स्मार्टफोन्स में यह प्री-इंस्टॉल आएगा, यानी बिना पूछे फोन में पहले से मौजूद होगा. पुराने फोन्स में यह सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऑटोमेटिक इंस्टॉल किया जा सकता है, यह ब्रांड पर निर्भर करेगा.

क्या इस ऐप को डिलीट या डिसेबल किया जा सकता है?
सरकार के आदेश के मुताबिक स्मार्टफोन कंपनियों को ऐप ऐसा इंस्टॉल करना होगा कि यूजर इसे न तो डिलीट कर सके और न ही डिसेबल कर सके. यह एक तरह से सिस्टम-लेवल सिक्योरिटी ऐप होगा, जैसे कई इनबिल्ट सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता.

सरकार यह ऐप अनिवार्य क्यों कर रही है?
सरकार का कहना है कि साइबर सुरक्षा पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
• नकली या स्पूफ्ड IMEI वाले फोन्स
• फर्जी SIM
• मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग
• ऑनलाइन ठगी और कॉल फ्रॉड. इनसे निपटने के लिए हर यूजर के फोन में एक सुरक्षित सिस्टम ऐप होना जरूरी है. सरकार मानती है कि Sanchar Saathi बड़े पैमाने पर फ्रॉड रोक सकता है.

इस ऐप से अब तक क्या फायदा हुआ है?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार- अब तक 50 लाख (5 million+) डाउनलोड हो चुके हैं, ऐप की मदद से 37 लाख से ज्यादा चोरी या खोए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं और 3 करोड़ (30 million+) फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि यह ऐप वास्तविक रूप से अपराध रोकने में काफी सफल है.

क्या यह यूजर की प्राइवेसी के लिए सुरक्षित है?
सरकार का कहना है कि यह ऐप केवल सुरक्षा डेटा को ही इस्तेमाल करता है- जैसे IMEI, नंबर वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग. निजी चैट या फाइलों तक ऐप की पहुंच नहीं होती. KYM और Chakshu जैसे फीचर रिपोर्टिंग के लिए हैं, निगरानी के लिए नहीं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Sanchar SaathiSanchar Saathi App FAQAbout Sanchar Saathi

Trending news

ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...