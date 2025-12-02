Sanchar Saathi App FAQ: क्या आपके फोन में अपने आप होगा इंस्टॉल? डिलीट करने का तरीका है? सबकुछ जानिए यहां

Sanchar Saathi App FAQ: भारत के संचार मंत्रालय ने Apple, Samsung, Vivo, Oppo सहित कई बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स को एक नया निर्देश जारी किया है. इस आदेश के तहत इन कंपनियों को अपने नए स्मार्टफोन्स में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप Sanchar Saathi को प्री-इंस्टॉल करना होगा. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों को यह आदेश निजी रूप से भेजा गया और इसे पब्लिक नहीं किया गया. उन्हें 90 दिन का समय दिया गया है ताकि ऐप प्री-लोड करके दिया जाए और इसे यूजर्स द्वारा हटाने का विकल्प भी न हो.

क्या पुराने फोन में भी यह ऐप आएगा?

जो फोन पहले से कंपनी के सप्लाई चेन में मौजूद हैं या जल्द मार्केट में आने वाले हैं, उन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप भेजा जाएगा. यानी नए फोन में यह पहले से होगा और कई पुराने फोन में OTA (ओवर द एयर) अपडेट से भी आ सकता है.

Sanchar Saathi क्या है?

Sanchar Saathi एक साइबर सुरक्षा ऐप है, जिसे सरकार ने मई 2023 में अपने पोर्टल के बाद लॉन्च किया था. जनवरी 2024 में इसका मोबाइल ऐप Android और iOS दोनों पर आ गया. यह यूजर्स को मोबाइल चोरी, फर्जी कॉल, फेक SIM, IMEI फ्रॉड और मैसेज स्कैम से बचाने के लिए बनाया गया है.

यह ऐप क्या काम करता है?

Sanchar Saathi ऐप कई तरह की सुरक्षा सुविधाएं देता है-

• चोरी या खोए हुए मोबाइल को पूरे देश में ब्लॉक कर सकता है

• पुलिस और एजेंसियों को फोन की लोकेशन ट्रेस करने में मदद करता है

• “Chakshu” फीचर के जरिए फर्जी कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज रिपोर्ट कर सकते हैं

• अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, यह चेक किया जा सकता है

• “Know Your Mobile (KYM)” फीचर फोन की ऑथेंटिसिटी बताता है- फोन नकली है या असली

क्या यह ऐप आपके फोन में अपने-आप इंस्टॉल हो जाएगा?

हां, सरकार के आदेश के बाद नए स्मार्टफोन्स में यह प्री-इंस्टॉल आएगा, यानी बिना पूछे फोन में पहले से मौजूद होगा. पुराने फोन्स में यह सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऑटोमेटिक इंस्टॉल किया जा सकता है, यह ब्रांड पर निर्भर करेगा.

क्या इस ऐप को डिलीट या डिसेबल किया जा सकता है?

सरकार के आदेश के मुताबिक स्मार्टफोन कंपनियों को ऐप ऐसा इंस्टॉल करना होगा कि यूजर इसे न तो डिलीट कर सके और न ही डिसेबल कर सके. यह एक तरह से सिस्टम-लेवल सिक्योरिटी ऐप होगा, जैसे कई इनबिल्ट सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता.

सरकार यह ऐप अनिवार्य क्यों कर रही है?

सरकार का कहना है कि साइबर सुरक्षा पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

• नकली या स्पूफ्ड IMEI वाले फोन्स

• फर्जी SIM

• मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग

• ऑनलाइन ठगी और कॉल फ्रॉड. इनसे निपटने के लिए हर यूजर के फोन में एक सुरक्षित सिस्टम ऐप होना जरूरी है. सरकार मानती है कि Sanchar Saathi बड़े पैमाने पर फ्रॉड रोक सकता है.

इस ऐप से अब तक क्या फायदा हुआ है?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार- अब तक 50 लाख (5 million+) डाउनलोड हो चुके हैं, ऐप की मदद से 37 लाख से ज्यादा चोरी या खोए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं और 3 करोड़ (30 million+) फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि यह ऐप वास्तविक रूप से अपराध रोकने में काफी सफल है.

क्या यह यूजर की प्राइवेसी के लिए सुरक्षित है?

सरकार का कहना है कि यह ऐप केवल सुरक्षा डेटा को ही इस्तेमाल करता है- जैसे IMEI, नंबर वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग. निजी चैट या फाइलों तक ऐप की पहुंच नहीं होती. KYM और Chakshu जैसे फीचर रिपोर्टिंग के लिए हैं, निगरानी के लिए नहीं.