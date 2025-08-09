ठगों की आई शामत! इस ऐप ने सिर्फ 6 महीनों में ढूंढ निकाले 5 लाख से ज्यादा फोन, पूरे देश में मची धूम
Advertisement
trendingNow12874179
Hindi Newsटेक

ठगों की आई शामत! इस ऐप ने सिर्फ 6 महीनों में ढूंढ निकाले 5 लाख से ज्यादा फोन, पूरे देश में मची धूम

स्मार्टफोन आजकल एक जरूरत बन गए हैं, क्योंकि अब स्मार्टफोन से ही बहुत सारे काम किए जा सकते हैं. ऐसे में इसके चोरी होने का खतरा हमेशा बाहर जाने पर मंडराता रहता है. लेकिन अब इस समस्या से भी एक ऐप से छुटकारा दिला दिया है. चलिए जानते हैं क्या है ये ऐप और कैसे करती है काम.

Written By  IANS|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठगों की आई शामत! इस ऐप ने सिर्फ 6 महीनों में ढूंढ निकाले 5 लाख से ज्यादा फोन, पूरे देश में मची धूम

भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से शनिवार, 9 अगस्त को जानकारी दी गई कि दूरसंचार विभाग (DoT) की पहल संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च हुए अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं और अभी से इसे 50 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. यह ऐप लोगों को धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करने, खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस, ब्लॉक करने और आपके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जानकारी पाने जैसी सुविधाएं देता है.

‘चक्षु’ फीचर ने किया शानदार काम
मंत्रालय का कहना है कि जनवरी 2025 में लॉन्च हुए इस ऐप की मदद से अब तक 5.35 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं, जबकि लोगों की रिपोर्टिंग के आधार पर 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. इसके अलावा, ऐप के ‘चक्षु’ फीचर से 29 लाख से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय यानी डिवाइस में कोई भी एक्टिविटी बंद की गई है. संचार साथी पोर्टल पर अब तक 16.7 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं, जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के भरोसे को दिखाता है.

कई भाषाओं में उपलब्ध
यह ऐप को हिंदी और इंग्लिश सहित 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें. अब यूजर्स सिर्फ कुछ टैप में अपने कॉल और SMS लॉग से सीधे रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की शिकायत करना बेहद आसान हो गया है. इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने एक नया टूल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है Financial Fraud Risk Indicator (FRI).

कैसे काम करता है ऐप
यह टूल मोबाइल नंबरों को उनके धोखाधड़ी के जोखिम के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटता है और बैंकों, NBFC और UPI सर्विस प्रोवाइडर को समय रहते अलर्ट करता है, ताकि वे अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठा सकें. इस टूल की मदद से अब तक 34 वित्तीय संस्थानों ने 10.02 लाख बैंक खातों और वॉलेट्स को फ्रीज किया है और 3.05 लाख खातों पर डेबिट और क्रेडिट लिमिट लगा दी गई है.

Samsung Galaxy के इस फोन पर मिल रही 50,000 रुपये की बंपर छूट, तुरंत लूट लें मौका

इसी साल 17 जनवरी को हुई थी लॉन्च
संचार साथी ऐप को 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जो 16 मई 2023 को शुरू हुए पोर्टल की सफलता को आगे बढ़ाता है. यह ऐप एंड्रॉइड और ios दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाने और दूरसंचार सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक शानदार उदाहरण बन चुकी है.

Samsung का नया धमाका! अब घर को ही बना पाएंगे DJ, इतनी कम कीमत में लॉन्च हुए साउंडबार

इस ऐप की प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं-

-चक्षु- संदिग्ध कॉल और मैसेज की रिपोर्टिंग
-अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी
-खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रेस करना
-मोबाइल हैंडसेट की असली पहचान जानना

About the Author
author img
आईएएनएस

TAGS

MobileSanchar Saathi

Trending news

AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
india pakistan news
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
;