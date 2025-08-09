ठगों की आई शामत! इस ऐप ने सिर्फ 6 महीनों में ढूंढ निकाले 5 लाख से ज्यादा फोन, पूरे देश में मची धूम

भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से शनिवार, 9 अगस्त को जानकारी दी गई कि दूरसंचार विभाग (DoT) की पहल संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च हुए अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं और अभी से इसे 50 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. यह ऐप लोगों को धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करने, खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस, ब्लॉक करने और आपके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जानकारी पाने जैसी सुविधाएं देता है.

‘चक्षु’ फीचर ने किया शानदार काम

मंत्रालय का कहना है कि जनवरी 2025 में लॉन्च हुए इस ऐप की मदद से अब तक 5.35 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं, जबकि लोगों की रिपोर्टिंग के आधार पर 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. इसके अलावा, ऐप के ‘चक्षु’ फीचर से 29 लाख से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय यानी डिवाइस में कोई भी एक्टिविटी बंद की गई है. संचार साथी पोर्टल पर अब तक 16.7 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं, जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के भरोसे को दिखाता है.

कई भाषाओं में उपलब्ध

यह ऐप को हिंदी और इंग्लिश सहित 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें. अब यूजर्स सिर्फ कुछ टैप में अपने कॉल और SMS लॉग से सीधे रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की शिकायत करना बेहद आसान हो गया है. इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने एक नया टूल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है Financial Fraud Risk Indicator (FRI).

कैसे काम करता है ऐप

यह टूल मोबाइल नंबरों को उनके धोखाधड़ी के जोखिम के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटता है और बैंकों, NBFC और UPI सर्विस प्रोवाइडर को समय रहते अलर्ट करता है, ताकि वे अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठा सकें. इस टूल की मदद से अब तक 34 वित्तीय संस्थानों ने 10.02 लाख बैंक खातों और वॉलेट्स को फ्रीज किया है और 3.05 लाख खातों पर डेबिट और क्रेडिट लिमिट लगा दी गई है.

इसी साल 17 जनवरी को हुई थी लॉन्च

संचार साथी ऐप को 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जो 16 मई 2023 को शुरू हुए पोर्टल की सफलता को आगे बढ़ाता है. यह ऐप एंड्रॉइड और ios दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाने और दूरसंचार सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक शानदार उदाहरण बन चुकी है.

इस ऐप की प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं-

-चक्षु- संदिग्ध कॉल और मैसेज की रिपोर्टिंग

-अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जानकारी

-खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रेस करना

-मोबाइल हैंडसेट की असली पहचान जानना