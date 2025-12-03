शाम 6 बजते ही 'फेल' हो जाता है Sanchar Saathi! यूजर्स ने खोल दी पोल; बोले- स्कैमर्स रात भर...

Sanchar Saathi Reviews: भारत सरकार ने जब से फोन में संचार साथी एप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश फोन निर्माता कंपनियों को दिया है तब से तरह-तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं. इस ऐप को लेकर सरकार तरह-तरह की दावे कर रही है तो वहीं कुछ यूजर्स इसकी खामियों को भी गिनाने लगे हैं. सरकार का यह ऐप जो फ्रॉड और चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक/ट्रेस करना जैसे कामों के लिए लाया गया है अब खुद सवालों के घेरे में है. हाल ही में कई यूजर्स ने ऐप को लेकर गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू सेक्शन में गंभीर सवाल उठाए हैं. जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह ऐप शाम 6 बजे के बाद 'फेल' हो जाता है या काम करना बंद कर देता है.

इसको लेकर एक यूजर ने रिव्यू सेक्शन में कमेंट करते हुए कहा कि स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले तो किसी भी समय एक्टिव रहते हैं लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया यह सेफ्टी टूल ऐप केवल दिन में चलने वाला बनकर रह गया है. यूजर्स ने शिकायत की है कि रात 6 या 7 बजे के बाद ऐप में शिकायत दर्ज करने पर वह Invalid या error दिखाता है, वहीं यह सुबह ठीक से काम करता है. यूजर्स का कहना है कि स्कैमर्स किसी भी समय हमला कर सकते हैं, इसलिए ऐप को हर समय काम करना चाहिए.

खोए हुए नंबर के वेरिफिकेशन का डिजाइन

ऐप के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. प्ले स्टोर के रिव्यू सेक्शन में एक यूजर ने कमेंट किया है कि खोए/चोरी हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज करते समय ऐप भी उसी खोए हुए मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन के लिए कहता है या ड्रॉप-डाउन मेनू से उसको सेलेक्ट करने के लिए कहता है. यूजर का कहना है कि जिस व्यक्ति का फोन खो गया है वह तुरंत डुप्लीकेट SIM लेगा. ऐसे में खोए हुए SIM के नंबर को वेरिफिकेशन के लिए पूछना अव्यावहारिक है.

पुरानी पुलिस शिकायतों से जुड़ी समस्या

दो साल से अधिक पुरानी, आस-पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायतों का विवरण ऐप स्वीकार नहीं करता है.

Know Your Mobile Connections फीचर में भी कमी

एक यूजर ने Know Your Mobile Connections फीचर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. यूजर ने बताया कि उनके नाम पर दो एक्टिव सिम हैं लेकिन इस फीचर ने केवल एक ही मोबाइल नंबर दिखाया जिसका इस्तेमाल उन्होंने ऐप में लॉगिन के लिए किया था. यूजर के अनुसार यह फीचर पूरी तरह से यूजलेस है.

UI/UX और डेटाबेस की भी हो रही है आलोचना

कुछ यूजर्स ने ऐप के यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को लेकर भी अपनी राय बताई है.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐप में दूसरा मोबाइल नंबर जोड़ने या खोजने का कोई ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में यूजर को संदेह हो सकता है कि वह उनके नाम पर है.

एक यूजर ने यहां तक बात कह दी कि जिसके पास डेटाबेस एक्सेस है वह इससे कहीं बेहतर ऐप बना सकता है.

