Sanchar Saathi से कैसे मिलेगा चोरी हुआ फोन? यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Track Lost Mobile: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सभी स्मार्टफोन में Sanchar Saathi ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य बना दिया है. जो फोन पहले से इस्तेमाल में हैं उनमें यह ऐप आने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान इंस्टॉल किया जाएगा. कंपनियों को इसे लागू करने के लिए सरकार की तरफ से 90 दिनों का समय दिया गया है. 28 नवंबर को जारी इस आदेश के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. विपक्ष इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस ऐप का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी के लिए किया जा सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप का मुख्य उद्देश्य यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने यह भी साफ किया कि जो लोग चाहें वे इसे अपने फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हैं जैसे दूसरे एप्स को हटाया जाता है.

ऐसे में सरकार की तरफ Sanchar Saathi ऐप को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. एक दावा यह भी किया जा रहा है कि Sanchar Saathi ऐप आपका खोया हुआ मोबाइल फोन भी वापस दिला सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे और इसका क्या प्रोसेस है? तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको Sanchar Saathi ऐप की सहायता से खोया हुआ फोन पाने का पूरा स्टेप वाइज स्टेप तरीका बताते हैं.

आज के समय में फोन चोरी होना आम बात है लेकिन फोन चोरी होने के बाद परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में घबराएं नहीं! सरकार का एक खास पोर्टल आपकी मदद के लिए मौजूद है जिसका नाम है संचार साथी. यह पोर्टल आपके खोए हुए फोन को ट्रैक करने और उसे ब्लॉक करने में मदद करता है जिससे आपका फोन वापस मिल सके और कोई उसका दुरुपयोग न कर सके. लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको एक छोटा सा काम पहले से करके रखना होगा. जिसका पूरा प्रोसेस ये रहा-

अपने खोए हुए मोबाइल को सुरक्षित करने और वापस पाने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

पहले नोट कर लीजिए ये चीज

संचार साथी की मदद लेने से पहले आपके पास अपने फोन से जुड़ी दो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए:

IMEI नंबर: यह आपके फोन की 15 अंकों की एक यूनीक नंबर होता है जो फोन की पहचान होती है. इसे जानने के लिए अपने फोन से *#06# डायल करें या फोन के बॉक्स पर देखें. इसे तुरंत कहीं सेफ जगह पर लिख कर रख लें.

फोन का मॉडल नंबर: जैसे- Samsung Galaxy S24, iPhone 15, Xiaomi

फोन खोने के बाद क्या करें?

पुलिस शिकायत (FIR): सबसे पहले, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर या ऑनलाइन FIR रजिस्टर कराएं. यह शिकायत की कॉपी संचार साथी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

डॉक्यूमेंट्स तैयार करें: एफआईआर कॉपी और फोन खरीदने का बिल अपने पास रखें.

संचार साथी पर फोन ब्लॉक करने का प्रोसेस



इसके लिए सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर जाएं और Block Stolen/Lost Mobile" ऑप्शन को चुनें.

एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें ये जानकारी भरनी होगी:

मोबाइल नंबर (दोनों SIM स्लॉट का, अगर ड्यूल SIM है तो)

IMEI नंबर

फोन किस कंपनी का है

फोन कौन सा मॉडल है

फोन की कीमत

खरीदने का बिल अपलोड करें.

इतना भरने के बाद Next पर क्लिक कर दें. अब नया पेज खुलेगा.

दूसरा पेज

इसमें सबसे पहले आपको वह स्थान भरना होगा जहां फोन खोया हो.

इसके बाद डेट और टाइमिंग के साथ राज्य और जिला भी भरना होगा

थाना, FIR नंबर और FIR की कॉपी भी अपलोड करें.

इतनी जानकारी अपलोड करने के बाद Next पर क्लिक करना होगा. नया पेज खुलेगा

तीसरा पेज

इसमें अपना नाम

अपना पता

आईडी कार्ड

आईडी कार्ड नंबर

आईडी कार्ड की फोटो

ईमेल आईडी

फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक रिक्वेस्ट आईडी (Request ID) मिलेगी. इसे संभालकर रखें.

इस प्रोसेस के बाद आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा. अब कोई भी उस फोन में कोई दूसरा SIM डालकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.जिससे उसका दुरुपयोग रुक जाएगा. जैसे ही फोन ऑन होगा फोन की लोकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी. इससे खोया हुआ फोन मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है.

फोन मिलने पर क्या करें?

अगर पुलिस या ट्रैकिंग के जरिए आपका फोन मिल जाता है तो वापस संचार साथी पोर्टल पर जाएं.

Un-Block Found Mobile ऑप्शन को चुनें.

अपनी रिक्वेस्ट आईडी और मोबाइल नंबर डालकर फोन को अन-ब्लॉक करें जिससे आप उसे फिर से इस्तेमाल कर सकें.

