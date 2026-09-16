/SanDisk Creator Phone SSD Review: डायरेक्ट रिकॉर्ड होगी 4K वीडियो, जानिए 2 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद का सच

आज के समय में हम सभी अपने स्मार्टफोन्स से 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ढेरों हाई-क्वालिटी फोटोज क्लिक करते हैं और कई तरह के भारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि कुछ ही महीनों में हमारे फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है. खासकर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फोन की स्टोरेज फुल होने का मैसेज देखकर आपका सिरदर्द होना तय है. ज्यादा स्टोरेज वाला फोन खरीदने जाएं, तो जेब पर बहुत भारी पड़ता है. इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए SanDisk Creator Phone SSD मार्केट में आई है. इंडिया टुडे टेक की टीम ने इस अनोखी और छोटी सी SSD का लगभग दो हफ्तों तक जमकर इस्तेमाल किया है. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि 16,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह गैजेट आपके कितने काम का है.
डिजाइन के मामले में SanDisk Creator Phone SSD बहुत ही सिंपल, क्लीन और प्रीमियम लगती है. भारत में यह खूबसूरत नेवी ब्लू कलर वेरिएंट में आती है. इसका शेप एक छोटे से आयताकार ब्रिक जैसा है, जैसा कि अक्सर पोर्टेबल SSDs का होता है. लेकिन जैसे ही आप इसे अपने हाथ में उठाते हैं, आप इसके हल्के वजन से पूरी तरह हैरान रह जाएंगे. इसका वजन केवल 54 ग्राम है, जिसका मतलब है कि यह आपके पॉकेट में रखी एक छोटी सी नोटबुक या चाबी के गुच्छे जितनी ही हल्की महसूस होती है.
इसके सामने की तरफ आपको एक लाइट ब्लू ग्रेडिएंट और मैट फिनिश के साथ SanDisk का लोगो देखने को मिलता है. इसके किनारों और पिछले हिस्से में एक रबरी रफ टेक्सचर दिया गया है, जिससे यह हाथ से फिसलती नहीं है और बढ़िया ग्रिप देती है. ऊपर की तरफ एक छोटा सा लूप दिया गया है जिसमें आप लैनयार्ड यानी डोरी बांध सकते हैं. इसके सबसे पिछले हिस्से में आपको MagSafe मैग्नेटिक रिंग मिलती है, जिसकी मदद से यह आईफोन या मैगसेफ सपोर्ट वाले एंड्रॉइड फोन के पीछे आसानी से चिपक जाती है.
इस SSD को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. इसके नीचे की तरफ एक Type-C पोर्ट दिया गया है. बॉक्स में मिलने वाली USB-C केबल की मदद से आप इसे अपने आईफोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. प्लग इन करते ही यह आपके फोन के फाइल मैनेजर में दिखने लगती है. लेकिन इसके सारे फीचर्स का सही फायदा उठाने के लिए आप Play Store या App Store से SanDisk App डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप की मदद से फाइल्स को कॉपी-पेस्ट करना और डायरेक्ट ओपन करना काफी आसान हो जाता है.
चूंकि यह SSD मैगसेफ के साथ आती है, इसलिए आप इसे अपने आईफोन के पीछे चिपकाकर सीधे इसी SSD में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इससे आपके फोन की इनबिल्ट स्टोरेज बिल्कुल भी खर्च नहीं होती है. इसका मैग्नेट काफी मजबूत है और फोन के पीछे मजबूती से चिपका रहता है. हालांकि, टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि बॉक्स में मिलने वाली Type-C केबल थोड़ी मोटी और सख्त है. कभी-कभी केबल के मुड़ने और खिंचाव की वजह से SSD फोन के पीछे से छूट जाती है. कंपनी को इसके साथ थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल केबल देनी चाहिए थी.
कंपनी का दावा है कि SanDisk Creator Phone SSD में 1,000MB/s तक की सुपरफास्ट ट्रांसफर स्पीड मिलती है. लेकिन जब हमने इसे असल जिंदगी में टेस्ट किया, तो आंकड़े थोड़े अलग रहे. जब हमने इसे आईफोन 16 प्लस के साथ यूज किया और सीधे SSD में वीडियो रिकॉर्ड की, तो इसने बिना किसी लैग के लगभग 30fps पर स्टेबल रिकॉर्डिंग की. हालांकि, फोन पर नॉर्मल फाइल ट्रांसफर स्पीड करीब 1MB/s के आसपास ही देखने को मिली, जो कागजी आंकड़ों से काफी कम है.
जब हमने इस SSD को अपने मैकबुक (MacBook) से कनेक्ट किया और Blackmagic Disk Speed Test चलाया, तब इसकी असली परफॉर्मेंस निकलकर सामने आई. लैपटॉप पर इसने लगभग 570MB/s की राइट स्पीड और 850MB/s की रीड स्पीड हासिल की. हालांकि यह भी 1,000MB/s के दावे से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बड़ी-बड़ी 4K वीडियो फाइल्स और हैवी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यह स्पीड काफी तेज है. टेस्टिंग के दौरान हैवी फाइल्स ट्रांसफर करते समय हमें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई.
SanDisk एक ऐसा ब्रांड है जिस पर डेटा सेफ्टी के मामले में सालों से लोग भरोसा करते आ रहे हैं. इस Creator Phone SSD के साथ कंपनी 5 साल की लंबी वारंटी दे रही है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर 5 सालों के भीतर आपकी SSD में कोई टेक्निकल खराबी आती है, तो कंपनी आपको पूरा सपोर्ट देगी. कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जिनका जरूरी डेटा इसमें स्टोर रहता है, यह 5 साल की वारंटी काफी राहत देने वाली बात है.
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या आपको यह गैजेट खरीदना चाहिए या नहीं. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, या फिर दिन भर फोन से 4K वीडियोस शूट करते हैं और आपको एक ऐसी हल्की SSD चाहिए जो आपके आईफोन के पीछे चिपक जाए, तो SanDisk Creator Phone SSD आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है. यह बहुत हल्की है, इस्तेमाल में आसान है और सीधे स्टोरेज में वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देती है.
दूसरी तरफ, अगर आपको मैगसेफ फीचर या फोन के पीछे चिपकाकर वीडियो रिकॉर्ड करने से कोई मतलब नहीं है और आप सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए 1TB या 2TB की नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ढूंढ रहे हैं, तो 16,999 रुपये की कीमत आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है. ऐसे में आप SanDisk या दूसरी कंपनियों की नॉर्मल पोर्टेबल SSDs देख सकते हैं जो कम कीमत में आपको इतनी ही स्टोरेज दे देंगी.