माचिस की डिब्बी नहीं... इस छुटकू से डिवाइस में भरी जा सकती हैं हजारों मूवी! कीमत भी सिर्फ...

टेक जगत में सनसनी फैलाते हुए SanDisk ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे छोटा 1TB USB-C फ्लैश ड्राइव, जिसे कंपनी ने SanDisk Extreme Fit नाम दिया है. यह ड्राइव न सिर्फ आकार में बेहद छोटा है, बल्कि इसमें 400MB/s तक की रीड स्पीड दी गई है. कंपनी ने इसे चुनिंदा मार्केट्स में लॉन्च किया है और इसका 1TB वर्जन $119.99 (करीब ₹10,000) की कीमत पर उपलब्ध है.

SanDisk Extreme Fit: दमदार परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन

SanDisk Extreme Fit को खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने MacBook Air, MacBook Pro या USB-C iPad की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं. इसका डिजाइन plug-and-stay है — यानी आप इसे डिवाइस में लगाकर भूल सकते हैं, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि यह बाहर से निकला हुआ भी नहीं लगता. इसका साइज मात्र 18.50 x 15.70 x 13.60 mm है और वजन सिर्फ 3 ग्राम. यानी यह ड्राइव लैपटॉप या टैबलेट में लगा रह सकता है, बिना किसी परेशानी के या पोर्टेबिलिटी को प्रभावित किए. सैंडिस्क के मुताबिक, यह USB-C पोर्ट में मजबूती से फिट रहता है और डिवाइस को बैग में रखते समय भी अलग नहीं होता.

शानदार स्पीड और कनेक्टिविटी

SanDisk Extreme Fit USB-C फ्लैश ड्राइव में USB 3.2 Gen 1 इंटरफेस दिया गया है, जो 400MB/s तक की रीड स्पीड ऑफर करता है. इसका मतलब है कि आप अपने फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि यह ड्राइव हाई-बिटरेट वीडियो रिकॉर्डिंग (जैसे iPhone पर 4K 120fps ProRes) के लिए सपोर्ट नहीं करता. यह डिवाइस Windows 10 और उससे ऊपर, macOS 12 और उससे बाद और iPadOS 15 या नए वर्ज़न के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है.

Memory Zone App से आसान बैकअप और फाइल मैनेजमेंट

SanDisk ने इस ड्राइव के साथ Memory Zone ऐप का सपोर्ट भी दिया है, जो Windows और macOS दोनों पर उपलब्ध है. इस ऐप की मदद से यूज़र्स अपने डेटा का बैकअप, फाइल मैनेजमेंट, और स्टोरेज फ्री-अप जैसे काम आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा, ऐप में ऑटोमेटिक बैकअप की सुविधा भी है, जिससे आपका डेटा अपने आप सेव होता रहेगा और आपको मैनुअल कॉपी-पेस्ट की झंझट नहीं करनी पड़ेगी.

कई स्टोरेज ऑप्शन और लंबी वारंटी

SanDisk Extreme Fit USB-C फ्लैश ड्राइव 64GB, 128GB, 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट में उपलब्ध है. कंपनी इस पर 5 साल की लिमिटेड वारंटी भी दे रही है, जिससे यूज़र्स को इसकी लॉन्ग-टर्म भरोसेमंदी पर पूरा विश्वास रहेगा. अभी के लिए यह ड्राइव SanDisk की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon US पर खरीदी जा सकती है.

मार्केट में बढ़ी प्रतिस्पर्धा: Lexar और Corsair की नई एंट्री

SanDisk के बाद अब अन्य कंपनियां भी इस सेगमेंट में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं. Lexar ने हाल ही में 6mm-thin पोर्टेबल SSD लॉन्च की है, जिसमें USB-C कनेक्टिविटी, 400MB/s स्पीड और 1TB स्टोरेज दी गई है. वहीं, Corsair ने EX300U SSD उतारी है, जो 1100MB/s तक की स्पीड, MagSafe कंपैटिबिलिटी और 4TB तक कैपेसिटी ऑफर करती है. इन लॉन्च के बाद अब स्टोरेज डिवाइस मार्केट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.