सिक्के से भी छोटा, पर स्टोरेज में 'हाथी'! भारत में लॉन्च हुआ SanDisk का अनोखा USB-C ड्राइव, जानिए कीमत और फीचर्स

SanDisk Extreme Fit USB-C: अगर लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करते समय लो स्टोरेज का नोटिफिकेशन काम की रफ्तार रोक देता है. ऐसे में भारी-भरकम हार्ड डिस्क को साथ लेकर चलना किसी बोझ से कम नहीं लगता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसा 'नन्हा जादूगर' आया है जो साइज में तो सिक्के से भी छोटा है, पर डेटा संभालने में किसी 'हाथी' जैसा बड़ा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:09 AM IST
SanDisk Extreme Fit USB-C: क्या आपके लैपटॉप या टैब की स्टोरेज फुल हो गई है और बार-बार स्टोरेज वाले नोटिफिकेशन से परेशान हैं? ऐसे में लोग अक्सर भारी-भरकम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को साथ लेकर चलते हैं. लेकिन भारी-भरकम हार्ड ड्राइव लेकर चलना अक्सर सिरदर्द बन जाता है. लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए दिग्गज स्टोरेज सॉल्यूशन कंपनी SanDisk ने भारत में अपना लेटेस्ट Extreme Fit USB-C Flash Drive लॉन्च कर दिया है. यह डिवाइस दिखने में सिक्के से भी छोटा है लेकिन अगर बात करें इसकी स्टोरेज से तो यह 'हाथी' से कम नहीं है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे छोटा 1TB USB-C फ्लैश ड्राइव है.

SanDisk की यह डिवाइस खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाई गई है जिनके लैपटॉप और टैबलेट में स्टोरेज कम होती है और उन्हें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है.

छोटा डिजाइन आसानी से रहेगा कनेक्ट

नया फ्लैश ड्राइव बहुत ही कंपैक्ट डिजाइन में लॉन्च किया गया है, जिसे यूजर अपने डिवाइस में लगातार लगाए रख सकते हैं. कंपनी इसे leave-in storage कह रही है यानी इसे बार-बार निकालने की जरूरत नहीं होगी. यह ड्राइव लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे USB-C पोर्ट वाले डिवाइस के साथ आसानी से काम करती है. इसमें यूजर वीडियो, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट और बड़े फाइल्स को जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं.

फीचर्स भी जान लीजिए

SanDisk के अनुसार इस फ्लैश ड्राइव में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है.

128GB से 1TB वेरिएंट में पढ़ने की स्पीड 400MB/s तक की है.

64GB वेरिएंट में पढ़ने की स्पीड 300MB/s तक की है.

इसके साथ ही यह ड्राइव SanDisk Memory Zone ऐप के साथ भी काम करती है. इस ऐप की सहायता से यूजर फाइल को मैनेज कर सकते हैं और ऑटोमैटिक बैकअप सेट कर सकते हैं.

अब जान लीजिए कितनी है कीमत

यह फ्लैश ड्राइव भारत में Flipkart पर उपलब्ध है. इसके अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से कीमत तय की गई है-

64GB- ₹2,049

128GB- ₹2,799

256GB- ₹4,899

512GB- ₹4,999

1TB- ₹17,299

कंपनी का मानना है कि यह डिवाइस उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो क्लाउड के बजाय पोर्टेबल लोकल स्टोरेज चाहते हैं या जिनके डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज कम है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

SanDisk Extreme Fit USB-CSanDisk 1TB USB-C price

