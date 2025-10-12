गुजराती दिमाग के आगे फेल हो गया था Google, 800 रुपये में मालिक बना था ये शख्स, ऐसे लगाई थी डोमेन में सेंध

Sanmay Ved Google Domain: Google कर लो, अरे गूगल पर सर्च कर लो, ये शब्द आपने भी अपने आस-पास दोस्तों से खूब सुना होता, किसी को कहीं जाना हो या फिर कुछ ढूंढ़ना हो लोग गूगल का सहारा लेते हैं. गूगल पर लगभग हर चीज के जानकारी मिल जाती है, हालांकि इस कंपनी के डोमेन की चपेट एक बार एक भारतीय ने लगा दिया था वो भी महज 804 रुपये में, आप सोच में पड़ गए होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के डोमेन को कई कैसे 804 रुपये में खरीद सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

खरीद लिया था डोमेन

ये बात है साल 2015 की, गुजरात के मांडवी के संयम वेद उस समय गूगल के लिए काम कर रहे थे. वो जब देर रात को इस प्लेटफॅार्म को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि गूगल का डोमेन बिक रहा है. ये देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो गए हैरानी में ही उन्होंने इसे अपने कार्ट में डाला, इसके बाद ट्रांजैक्शन पूरा किया और फिर वो मालिक बन गए, इसकी जानकारी उन्हें ईमेल के जरिए, इसे खरीदने के लिए उन्हें केवल 12 डॉलर (लगभग ₹800) देने पड़े थे. गूगल के नए मालिक का नाम भी Sanmay Ved दिखने लगा था.

कंपनी ने दिया इनाम

हालांकि एक मिनट के अंदर ही गूगल को अपनी गलती का एहसास हुआ और संयम वेद का ट्रांजैक्शन कैंसल कर दिया और फिर वेद का पैसा भी वापस कर दिया, साथ ही गूगल ने अपनी डोमेन सर्विस में भी सुधार कर लिया, इस घटना का जिक्र करते हुए वेद ने ये भी कहा था कि उन्हें लगता था कि उनका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस ग्लिच को पकड़ने के लिए गूगल ने संयम वेद को 6,006 डॉलर यानी लगभग 4.07 लाख रुपये का इनाम भी दिया, जिसे उन्होंने एक चैरिटी में दान करने का फैसला किया, उनके इस काम से उनकी काफी तारीफ भी हुई थी.