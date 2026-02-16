बिना इंटरनेट चलेगा भारत का अपना AI! Sarvam AI ने लॉन्च किया 'Sarvam Edge', अब फोन और लैपटॉप पर ऑफलाइन होगा हर काम

Advertisement
India Offline AI Model: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत है इंटरनेट. बिना इंटरनेट के कोई भी AI काम नहीं करता है. अब एक भारतीय कंपनी ने इस परेशानी का हल निकालने का दावा किया है. इसके लिए कंपनी ने ऐसा AI मॉडल पेश किया है जो सीधे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट के काम करेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:18 PM IST
India Offline AI Model: आज के समय में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हो रहा है. लोग धड़ल्ले से अपने फोन या लैपटॉप में AI का यूज कर रहे हैं. लेकिन AI चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए. लेकिन अगर मैं कहूं अब एक ऐसा AI आ गया है जिसको यूज करने के लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए, तो क्या आपको यकीन होगा? बहुत लोगों को नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम ChatGPT या Google Gemini जैसे AI टूल्स के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और महंगे डेटा प्लान पर निर्भर रहे हैं. लेकिन अब भारत के एक स्टार्टअप ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है. भारतीय AI स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नया प्लेटफॉर्म Sarvam Edge लॉन्च कर दिया है, जो आपके फोन और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट काम करेगा. 

इंटरनेट की बेड़ियों से आजाद हुआ AI
AI Impact Summit के दौरान पेश किया गया Sarvam Edge भारत की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. आमतौर पर जब हम AI से कोई सवाल पूछते हैं, तो हमारा डेटा पहले क्लाउड सर्वर पर जाता है और फिर वहां से जवाब आता है. इसके लिए इंटरनेट जरूरी है. लेकिन सरवम एज (Sarvam Edge) आपके डिवाइस की अपनी प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब इस AI में न तो क्लाउड की जरूरत और न ही वाई-फाई की. 

10 भारतीय भाषाओं में माहिर, प्राइवेसी भी नंबर-1
इस AI को खास तौर पर भारत जैसे अलग-अलग भाषा वाले देश के लिए डिजाइन किया गया है. यह मॉडल फिलहाल 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मल्टीलिंगुअल क्षमता है. यह एआई इतना स्मार्ट है कि यह खुद पहचान लेता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं या कोई और क्षेत्रीय भाषा. सेक्योरिटी के लिहाज से भी यह बेजोड़ है. चूंकि आपका डेटा फोन से बाहर किसी सर्वर पर नहीं जाता, इसलिए प्राइवेसी लीक होने का खतरा शून्य हो जाता है. इसमें आपको स्पीच-टू-टेक्स्ट (बोलकर लिखना), ट्रांसलेशन और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसे भारी करने का फीचर मिलेगा.

इसके लिए किसी महंगे फोन की जरूरत नहीं
अक्सर यह माना जाता है कि भारी-भरकम AI चलाने के लिए बहुत महंगे लैपटॉप या प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए. Sarvam AI ने इस मिथक को तोड़ दिया है. उन्होंने अपने मॉडल्स को इस तरह ऑप्टिमाइज किया है कि ये कम रैम और साधारण प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन पर भी तेजी से काम करते हैं. इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड इतनी शानदार है कि यह पलक झपकते ही अनुवाद कर देता है.

किसान से लेकर छात्र तक, सबको होगा फायदा
सरवम एआई का मकसद AI को हर हाथ तक पहुंचाना है. इनका मकसद है कि AI को इंटरनेट की बेड़ियों में न बांधा जाए. वहीं Sarvam AI के साथ एक स्टूडेंट बिना इंटरनेट के भी AI के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है. इसके अलावा किसान अपनी भाषा में खेती से जुड़ी मदद पा सकता है. इसमें ऑफिस का डेटा पूरी तरह सिक्योर रहेगा क्योंकि वह इंटरनेट पर कभी अपलोड ही नहीं होगा. इसके अलावा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम होने से कंपनियों का खर्च भी घटेगा और लोगों के लिए प्राइवेसी भी होगी.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Sarvam AISarvam EdgeOffline AI ModelIndian AI Startup

