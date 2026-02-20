Sarvam AI: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सर्वम AI ने बनाया दीवाना, देसी 'Chatgpt' की एक्यूरेसी देख लोग बोले- WOW

SARVAM AI News: इसकी खूबियों की वजह से गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी सर्वम AI की तारीफ की है. उन्होंने AI के मामले में भारत को बहुत अच्छी स्थिति में बताया है. ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय है.
AI India Summit 2026: जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आम तौर पर ओपन AI के ChatGPT, गूगल के जैमिनी और एक्स के ग्रोक की चर्चा होती है. हालांकि एंथ्रोपिक के क्लाउड या चीन के डीपसीक जैसे नाम भी आते हैं. लेकिन अब इस रेस में एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है. बेंगलुरु की कंपनी सर्वम AI ने भारतीय भाषाओं पर फोकस करते हुए अपना मॉडल तैयार किया है जिसे समिट के दौरान पेश किया गया. खास बात ये है कि भारतीय भाषाओं को समझने में इसकी परफॉर्मेंस ChatGPT, जैमिनी और डीपसीक से बेहतर है. ये न केवल ChatGPT जैसी विदेशी टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रही है, बल्कि भारतीय भाषाओं और आम लोगों के लिए AI को आसान बनाने का काम भी कर रही है. अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इंडिया AI इंपैक्ट समिट के दौरान सर्वम AI बेहद चर्चित रही.
गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जहां भारत के नाम पर धब्बा लगाया वहीं सर्वम AI ने अपने प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया. जो लोग गलगोटिया के नाम पर देश बदनाम करने में लगे हैं, उन्हें सर्वम AI की उपलब्धियों के बारे में भी जानना चाहिए. इसकी खूबियों के बारे में जानकर उन्हें गर्व होगा. सर्वम AI भारत सरकार के इंडिया AI मिशन के तहत चुनी गई कंपनी है. 10 हज़ार करोड़ रुपये के इस मिशन के तहत भारतीय कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर और सब्सिडी के रूप में मदद दी जा रही है, ताकि भारत का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित और देश के भीतर रहे. शुरुआती नतीजों में सर्वम AI ने इस विश्वास पर खरा उतर कर दिखाया है.
दुनिया के बड़े AI मॉडल जैसे Chat GPT के साथ ये दिक़्कत है कि वो भारतीय भाषाओं, यहां की अलग-अलग बोलियों के लहजों और सरकारी कागजों को ठीक से समझ नहीं पाते थे. 2023 में शुरू हुई कंपनी सर्वम AI खास तौर पर इन्हीं मुश्किलों को दूर करने का काम कर रही है.
इंडिया AI इंपैक्ट समिट के दौरान सर्वम-30B और सर्वम-105B को लॉन्च किया गया. ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं. यानी बहुत बड़ा और बहुत समझदार कंप्यूटर दिमाग. ऐसा सुपर-स्मार्ट रोबोट जो बहुत सारी किताबें, इंटरनेट और बातचीत पढ़कर लगभग इंसान की तरह समझता है, लिखता है और सवालों के जवाब देता है. इसके साथ-साथ अनुवाद भी करता है.
22 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है. ये भारत के 140 करोड़ लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं. इसका मकसद है कि भारतीय डेवलपर्स, कंपनियां और सरकारी एजेंसियां विदेशी AI सिस्टम के बजाय स्वदेशी विकल्प अपना सकें और भारत में AI का विकास तेज हो.
लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अलावा सर्वम एज बिना इंटरनेट के चलने वाला ऑन-डिवाइस AI है जो स्मार्टफोन, फीचर फोन और लैपटॉप पर चलता है. ये इंटरनेट बंद होने पर भी चैट कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है, अनुवाद कर सकता है और टेक्स्ट लिख सकता है.
सर्वम AI का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पर आधारित मॉडल, सर्वम विजन दस्तावेज़ पढ़ने में बहुत सटीक है. कंपनी का दावा है कि भारतीय भाषाओँ और दस्तावेज़ समझने में ये मॉडल ChatGPT, जैमिनी और डीपसीक से बेहतर प्रदर्शन करता है.
कंपनी के अनुसार सर्वम विजन ने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी फोटो या स्कैन की गई इमेज से लिखी हुई चीजों को पढ़ने में 84.3% का एक्यूरेसी स्कोर हासिल किया है. वहीं जैमिनी 3 प्रो का स्कोर 80.2% रहा. Chat GPT का स्कोर तो 69.8% ही रहा.
बुलबुल V3 सर्वम AI का एक और शानदार टूल है. इसका काम लिखे हुए शब्दों को आवाज़ में बदलना है.इसे खास तौर पर हमारी क्षेत्रीय बोलियों और लहजों के हिसाब से तैयार किया गया है.
इसके अलावा सर्वम केज़ AI की ताकत से लैस स्मार्ट ग्लास है. इंडिया AI इंपैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ट्राई किया. मेड इन इंडिया ये स्मार्ट गलास मेटा के AI ग्लास का भारतीय विकल्प माना जा रहा है. बाज़ार में ये मई 2026 से मिलने की उम्मीद है.
इसकी खूबियों की वजह से गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी सर्वम AI की तारीफ की है. उन्होंने AI के मामले में भारत को बहुत अच्छी स्थिति में बताया.