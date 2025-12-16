अंबानी–मस्क के प्लान पर ब्रेक, TRAI-DoT की लड़ाई ने फंसाया देश का बड़ा टेक लॉन्च! जानिए क्या है पूरा मामला

Satellite Internet Launch Delay: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है. देश में सैटेलाइट इंटरनेट को लाने की तैयारी में जुटी एलन मस्क की Starlink समेत Jio और Airtel समर्थित कंपनियों की हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने में अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इन कंपनियों में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए अभी से 3 से 6 महीने का इंतजार करना हो सकता है. इसके पीछे की क्या वजह है और क्यों सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत में देरी हो रही है आइए जानते हैं विस्तार से.

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत एक बार फिर टल सकती है. एलन मस्क की Starlink, Jio और एयरटेल समर्थित कंपनी को और इंतजार करना पड़ सकता है. इसके पीछे की वजह है TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DoT (डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशंस) के बीच स्पेक्ट्रम की कीमत को लेकर चल रहा मतभेद.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंसिंग और स्पेस रेगुलेटरी से जुड़े ज्यादातर जरूरी काम हो चुके हैं. Starlink, OneWeb और Jio Satellite को GMPCS लाइसेंस भी मिल गया है और In-SPACe से भी मंजूरी दे दी गई है. लेकिन जब तक स्पेक्ट्रम आवंटन, उसकी कीमत और सेफ्टी को लेकर अंतिम फैसला नहीं होता तब तक कमर्शियल सर्विस की शुरुआत नहीं हो पाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Hughes Communications India के CEO और एमडी शिवाजी चटर्जी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत को लेकर TRAI और DoT के बीच मतभेद दिख रहा है. पहले इस प्रस्ताव को एक स्टैंडिंग कमेटी, फिर डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन से मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद मामला टेलीकॉम मंत्री या केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंचता है.

वहां से मंजूरी मिलने के बाद WPC नए नियम बनाएगा जिन्हें 30 दिनों के लिए पब्लिक कंसल्टेशन में रखा जाएगा. इसी दौरान टेलीकॉम कंपनियां प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं.

स्पेक्ट्रम की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TRAI ने पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए AGR का 4% चार्ज तय करने का सुझाव दिया था. लेकिन DoT अब इसे बढ़ाकर 5% AGR करने के पक्ष में है. वहीं ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क विस्तार करने पर 1% की छूट देने का भी प्रस्ताव रखा गया है.

ये भी पढ़ेंः पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक फोन की गंदी लत, खाना खाते समय भी नहीं छोड़ रहे फोन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AGR कंपनी की कुल कमाई होती है जिसमें कॉल, डेटा, SMS जैसी सेवाओं से होने वाली आय शामिल होती है. इसी AGR का एक तय प्रतिशत सरकार को देना होता है.

इंडस्ट्रियल ऑफिसर के अनुसार चार्ज को 4% से बढ़ाकर 5% करने का सरकार के कदम के पीछे का मकसद शायद उन टेलीकॉम ऑपरेटरों को शांत करने के लिए है जो 'लेवल प्लेइंग फील्ड' यानी सभी के लिए समान अवसर की मांग कर रहे हैं. अधिकारी के मुताबिक चार्ज में यह बढ़ोत्तरी सरकार के लिए कोई बड़ा वित्तीय बदलाव नहीं लाएगी बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कदम था यह दिखाने के लिए कि DoT टेलीकॉम कंपनियों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है.

ये भी पढे़ंः Oneplus 15R Unboxing: तगड़ी बैटरी और गजब कैमरा… हाथ में कैसा दिखता है वनप्लस का ये Smartphone?