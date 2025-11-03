Advertisement
महिला वर्ल्ड कप में भारत पहली बार बना चैम्पियन तो भावुक हुए सुंदर पिचाई, बोले- 2011 की यादें ताजा हो गईं

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोशल मीडिया पर भारतीय महिला टीम की तारीफ करते हुए लिखा, "यह महिलाओं के क्रिकेट के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है. 'Women in Blue World Champions!' दक्षिण अफ्रीका को भी उनके पहले फाइनल में पहुंचने के लिए सलाम."

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:42 AM IST
महिला वर्ल्ड कप में भारत पहली बार बना चैम्पियन तो भावुक हुए सुंदर पिचाई, बोले- 2011 की यादें ताजा हो गईं

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया. यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि देशभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और खुशी का पल बन गई. हर तरफ भारतीय टीम की बहादुरी और जज़्बे की चर्चा हो रही है.

सत्या नडेला ने किया भारतीय टीम को सलाम
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोशल मीडिया पर भारतीय महिला टीम की तारीफ करते हुए लिखा, “यह महिलाओं के क्रिकेट के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है. ‘Women in Blue World Champions!’ दक्षिण अफ्रीका को भी उनके पहले फाइनल में पहुंचने के लिए सलाम.” उन्होंने इस जीत को नए अध्याय की शुरुआत बताया, जहां भारतीय बेटियों ने सभी सीमाएं तोड़कर दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित की. नडेला का यह संदेश देशभर के फैन्स की भावनाओं को दर्शाता है, जो टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे.

सुंदर पिचाई भी हुए भावुक
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो खुद क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं, ने ट्वीट करते हुए लिखा – “यह वाकई एक रोमांचक फाइनल था, जिसने 1983 और 2011 की यादें ताजा कर दीं. टीम इंडिया को बधाई! मुझे यकीन है कि यह जीत नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी. दक्षिण अफ्रीका ने भी शानदार खेल दिखाया.” पिचाई के इस संदेश से साफ था कि यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला पल है.

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा
भारत की इस जीत को सिर्फ क्रिकेट जगत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से सराहना मिल रही है. यह जीत महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है, जिसने साबित किया कि मेहनत और हौसले से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है. नडेला और पिचाई जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स का संदेश इस बात का प्रतीक है कि भारतीय प्रतिभा चाहे मैदान पर हो या टेक्नोलॉजी में — हर जगह झंडा बुलंद कर रही है.

भारत की बेटियों का स्वर्णिम अध्याय
महिला वर्ल्ड कप की यह जीत भारतीय खेल इतिहास के सबसे बड़े पलों में गिनी जाएगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में ‘वूमेन इन ब्लू’ ने अपने जज़्बे से इतिहास लिख दिया. इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिख रहा है.

