गीजर, हीटर चलने के बाद भी आधा आएगा बिजली बिल! आधा भारत नहीं जानता होगा ये गजब Tricks

सर्दियां आते ही ज्यादातर घरों में गीजर और रूम हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ये दोनों उपकरण ठंड से राहत तो देते हैं, लेकिन इनके चलते बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरत है कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों की, जिनसे आप आराम भी पा सकें और बिजली का खर्च भी नियंत्रण में रख सकें.

गीजर से बिजली बचाने के आसान तरीके

1. थर्मोस्टैट का तापमान सही रखें

गीजर का तापमान बहुत ज्यादा सेट करने से बचें. 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच सेटिंग रखना सबसे बेहतर है. इससे पानी आराम से गर्म होता है और बिजली की बर्बादी नहीं होती.

2. साल में एक बार सर्विस जरूर कराएं

गीजर की टंकी में मिट्टी और स्केल जम जाने से हीटिंग एलिमेंट पर असर पड़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हर साल एक बार इसकी सर्विस जरूर करवाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. जरूरत के समय ही चलाएं

गीजर को लगातार चालू न रखें. नहाने से 10-15 मिनट पहले इसे ऑन करें और तुरंत बाद बंद कर दें. लगातार ऑन रखने से पानी ठंडा होता रहता है और बार-बार गर्म करने में ज्यादा बिजली खर्च होती है.

4. टाइमर का इस्तेमाल करें

अगर आपके गीजर में टाइमर का ऑप्शन है, तो उसे एक्टिव करें. इससे गीजर केवल जरूरत के समय ही चलेगा, जिससे बिजली की बचत होगी.

5. सही साइज का गीजर चुनें

अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से ही गीजर का साइज चुनें. बहुत बड़ा गीजर अनावश्यक पानी गर्म करेगा और बिजली का बिल बढ़ाएगा.

6. दोबारा चालू करने से पहले जांचें

गीजर चालू करने से पहले नल खोलकर देखें कि क्या टंकी में अब भी गर्म पानी बचा है. अगर हां, तो दोबारा गीजर चलाने की जरूरत नहीं.

रूम हीटर चलाते समय बिजली बचाने के तरीके

1. थर्मोस्टैट का इस्तेमाल करें

अगर आपके हीटर में थर्मोस्टैट है, तो उसका सही इस्तेमाल करें. यह तापमान को नियंत्रित रखता है और जरूरत पड़ने पर ही हीटर को चालू करता है, जिससे बिजली की बचत होती है.

2. कमरे को अच्छी तरह सील करें

हीटर चलाने से पहले खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लें ताकि गर्म हवा बाहर न जाए. इससे कमरे में तापमान जल्दी बढ़ेगा और हीटर को लंबे समय तक चालू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

3. हीटर को लगातार चालू न रखें

जब कमरा पर्याप्त गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर दें. लगातार चलाने से बिजली की बर्बादी होती है. जरूरत पड़ने पर ही इसे दोबारा ऑन करें.

4. छोटे कमरों में इस्तेमाल करें

हीटर को बड़े हॉल या खुले स्पेस में न चलाएं. छोटे और बंद कमरे जल्दी गर्म होते हैं, जिससे हीटर का समय और बिजली दोनों बचते हैं.

छोटे कदम, बड़ी बचत

अगर आप ऊपर दिए गए आसान टिप्स अपनाते हैं, तो सर्दियों में आपका बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है. गीजर और हीटर का समझदारी से इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी जेब सुरक्षित रहेगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. इस सर्दी, स्मार्ट बनिए और बिजली बचाइए — क्योंकि हर यूनिट कीमती है.