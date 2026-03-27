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Hindi Newsटेककम बिजली बिल के लिए कौन सा AC है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लीजिए ये 10 बातें, खूब बचेगा पैसा

कम बिजली बिल के लिए कौन सा AC है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लीजिए ये 10 बातें, खूब बचेगा पैसा

गर्मी का मौसम आ चुका है. अगर आप एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन 10 बातों को जानना जरूरी है. इससे आपका बिजली बिल कम आएगा और घर भी ठंडा रहेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:52 AM IST
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अगर आप नया एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये 10 बातें जाननी चाहिए.
अगर आप नया एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये 10 बातें जाननी चाहिए.

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और अगर आपने अभी तक AC नहीं खरीदा है, तो अब सही समय है. लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको बाद में महंगा पड़ सकता है. AC एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसे ऑनलाइन खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपको बेहतर कूलिंग, कम बिजली खर्च और लंबी लाइफ मिल सके.

Split या Window AC: सही विकल्प कैसे चुनें
सबसे पहला फैसला यही होता है कि आपको Split AC लेना है या Window AC. Split AC बड़े कमरों (120–200 स्क्वायर फीट) के लिए बेहतर होता है और यह कम आवाज करता है. वहीं Window AC छोटे कमरों और बजट यूजर्स के लिए सही रहता है. आपका रूम साइज और इंस्टॉलेशन स्पेस इस फैसले में अहम भूमिका निभाता है.

सही Ton का चुनाव क्यों है जरूरी
AC खरीदते समय उसकी कैपेसिटी यानी Ton का सही चुनाव बहुत जरूरी होता है. अगर कमरे के हिसाब से सही Ton नहीं लिया, तो कूलिंग और बिजली खपत दोनों प्रभावित होंगी. 120 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए 1 टन, 120–180 के लिए 1.5 टन और इससे बड़े कमरे के लिए 2 टन AC सही माना जाता है.

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Inverter vs Non-Inverter AC का फर्क
आजकल ज्यादातर लोग Inverter AC को पसंद कर रहे हैं. यह कम बिजली खर्च करता है, कम शोर करता है और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर है. Non-Inverter AC सस्ता जरूर होता है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा बिजली खर्च करा सकता है. अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग चाहते हैं, तो Inverter AC बेहतर विकल्प है.

स्टार रेटिंग का ध्यान रखें
AC की स्टार रेटिंग सीधे आपके बिजली बिल को प्रभावित करती है. 3-स्टार AC परफॉर्मेंस और कीमत के बीच संतुलन देता है, जबकि 5-स्टार AC शुरुआत में महंगा होता है लेकिन लंबे समय में ज्यादा बचत करता है. इसलिए अगर बजट अनुमति देता है, तो 5-स्टार मॉडल लेना समझदारी हो सकती है.

जरूरी कूलिंग फीचर्स
आज के मॉडर्न AC कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. जैसे Turbo Cooling तेजी से कमरे को ठंडा करता है, Auto Restart बिजली जाने के बाद AC को खुद चालू कर देता है, Sleep Mode रात में आरामदायक कूलिंग देता है और Dehumidifier नमी को कम करता है. खासकर भारतीय मौसम में ये फीचर्स काफी काम के साबित होते हैं.

Copper Coil क्यों है बेहतर
AC में इस्तेमाल होने वाली कॉइल भी काफी मायने रखती है. Copper Coil वाले AC जल्दी ठंडक देते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इन्हें रिपेयर करना भी आसान और सस्ता होता है. इसलिए खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें.

Smart Features से बढ़ती है सुविधा
आजकल कई AC Wi-Fi और AI फीचर्स के साथ आते हैं, जिन्हें आप स्मार्टफोन या वॉइस असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्मार्ट होम सेटअप का इस्तेमाल करते हैं या दूर से AC को ऑपरेट करना चाहते हैं.

रिव्यू पढ़ना न भूलें
अगर आप Amazon या Flipkart जैसी साइट से AC खरीद रहे हैं, तो पहले कस्टमर रिव्यू जरूर पढ़ें. इससे आपको प्रोडक्ट की असली परफॉर्मेंस और संभावित समस्याओं का अंदाजा लग जाता है.

इंस्टॉलेशन और छुपे खर्च
अक्सर लोग AC की कीमत देखते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज भूल जाते हैं. आमतौर पर इंस्टॉलेशन का खर्च 1200 से 2000 रुपये तक हो सकता है. इसमें पाइपिंग, आउटडोर यूनिट स्टैंड और ड्रेनेज सेटअप शामिल हो सकते हैं. इसलिए कुल खर्च का अंदाजा पहले ही लगा लें.

वारंटी है बेहद जरूरी
AC खरीदते समय वारंटी जरूर चेक करें. कंप्रेसर पर 5 से 10 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर कम से कम 1 साल की वारंटी होनी चाहिए. इससे आपको लंबे समय तक मानसिक शांति मिलती है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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