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Hindi Newsटेककिचन से लेकर बेडरूम तक... घर के लिए खरीद लें ये 5 स्मार्ट गैजेट्स, कम आएगा बिजली का बिल और गर्मी से मिलेगा छुटकारा

किचन से लेकर बेडरूम तक... घर के लिए खरीद लें ये 5 स्मार्ट गैजेट्स, कम आएगा बिजली का बिल और गर्मी से मिलेगा छुटकारा

Best Smart Home Appliances: मई-जून में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली का बिल भी लोगों की बड़ी चिंता बन जाता है. वहीं, घरों में प्लास्टिक सामान का इस्तेमाल, खाने की बर्बादी और बिजली का ज्यादा इस्तेमाल सब हमारे पर्यावरण पर दबाव डालते हैं. अच्छी बात यह है कि डिजिटल दुनिया में इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आज ऐसे ही 5 टेक गैजेट्स की बात करेंगे, जो आपके किचन से लेकर बेडरूम तक के लिए बेस्ट हो सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:41 PM IST
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किचन से लेकर बेडरूम तक... घर के लिए खरीद लें ये 5 स्मार्ट गैजेट्स, कम आएगा बिजली का बिल और गर्मी से मिलेगा छुटकारा

5 Best Smart Home Appliances: तपती गर्मी में हर महीने बढ़ता बिजली का बिल, फ्रिज के किसी कोने पर सड़कर बर्बाद हो रहा खाना और हर हफ्ते घर में इकट्ठा होने वाला प्लास्टिक का कचरा, ये कहानी लगभग आज हर घर की है. इन सब से न सिर्फ हमें पैसों का नुकसान होता है, वहीं पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है. अक्सर लोगों को यह लगता है कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें अपनी सुख-सुविधाओं की बलि देनी होगी, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऐसा नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 स्मार्ट होम गैजेट्स, जो न सिर्फ आपके घर को हाई-टेक बनाएंगे और आपका खर्च कम करेंगे.

प्लास्टिक की बोतलों की छुट्टी करेगा वॉटर प्यूरीफायर

अगर आप हर दिन पैकेज्ड पानी की बोतलें खरीदते हैं, तो यह आदत न सिर्फ आपके जेब पर असर डालती है, बल्कि पर्यावरण के लिए खतरा बनती है. हर साल सैकड़ों प्लास्टिक बोतलों का कचरा पैदा करती है. इस समस्या से बचने के लिए आप Livpure Lotier Smart Water Purifier या फिर दूसरा वॉटर प्यूरीफायर ले सकते हैं. आज कल आने वाले वॉटर प्यूरीफायर इतने एडवांस हो गए हैं कि आपके स्मार्टफोन पर ही पानी की गुणवत्ता, फिल्टर की स्थिति और खपत की जानकारी दिखाते हैं.

एयर प्यूरीफायर

कई लोग घर की हवा को फ्रेश रखने के लिए एयर फ्रेशनर और केमिकल स्प्रे का प्रयोग करते हैं. अगर आप बार-बार करने वाले इन उपायों से बचना चाहते हैं, तो एयर प्यूरीफायर खरीद कते हैं. Xiaomi का नया Smart Air Purifier 4 हवा में मौजूद धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कण और प्रदूषण के कणों का पता लगाकर उन्हें फिल्टर का काम करता है. यह रियल-टाइम एयर क्वालिटी के मुताबिक काम करता है, जिससे बिजली की भी बचत होती है.

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वैक्यूम क्लीनर

अब बहुत से लोग ऐसे हैं, जो घर की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. पुराने वैक्यूम क्लीनर ज्यादा बिजली का खर्च करते हैं. वहीं ILIFE A30 Pro रोबोटिक वैक्यूम LiDAR टेक्नोलॉजी की मदद से घर का मैप बनाकर सफाई करता है. यह कम ऊर्जा में काम करता है और लगातार सफाई बनाए रखता है, जिससे डिस्पोजेबल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल क्लीनर्स का इस्तेमाल भी कम हो सकता है.

आपके लिए बेस्ट हो सकती है ये AC

मई-जून की गर्मी में कूलर भी जवाब देने लगता है. ऐसे में बहुत से लोग नई एसी खरीदने का सोचते हैं. अगर आपका भी प्लान AC लेने का है, तो आप Voltas Vertis Smart Elite Inverter AC ले सकते हैं, जो कमरे के टेंपरेचर के मुताबिक कंप्रेसर की स्पीड को अपने आप एडजस्ट करता है. इससे बिजली का इस्तेमाल कम होता है और बिल भी कम आता है. इसमें Wi-Fi कंट्रोल और स्लीप मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं.

(ये भी पढ़ेंः अब इस देश में BAN हुआ सोशल मीडिया! खोला तो लगेगा 21 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्यों?)

कमाल का है ये फ्रिज

खाने-पीने की चीजें फ्रिज में रखकर भूल जाना फूड वेस्टेज का बड़ा कारण है. इसी समस्या को दूर करने के लिए सैमसंग ने अपने फ्रिज में खास फीचर लाया है. Samsung Family Hub Refrigerator में लगे कैमरे और AI फीचर्स आपको मोबाइल पर फ्रिज के अंदर की जानकारी देखने की सुविधा देते हैं. यह एक्सपायरी डेट ट्रैक करने और रखे गए सामान से रेसिपी सजेस्ट करने में मदद करता है.

(ये भी पढ़ेंः  मां के घुटने का दर्द देख तड़प उठा बेटा, बना डाला 5 रुपये के सिक्के जितना छोटा डिवाइस)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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