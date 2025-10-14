Advertisement
आधे से कम आएगा बिजली बिल! बस घर की छत पर लगा डालें ये डिवाइस, कड़क ठंड में मिलेगा गर्म पानी

यह गीजर सूरज की रौशनी से पानी को गर्म करता है और इसकी मदद से आप बिना बिजली बिल बढ़ाए सालों तक फ्री में गर्म पानी पा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि सोलर गीजर की कीमत, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और बचत का पूरा हिसाब क्या है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:19 AM IST
गर्मियों में AC और सर्दियों में गीजर का बढ़ता हुआ बिजली बिल कई लोगों के लिए बड़ी चिंता बन जाता है. अगर आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए सोलर गीजर (Solar Geyser) एक शानदार समाधान हो सकता है. यह गीजर सूरज की रौशनी से पानी को गर्म करता है और इसकी मदद से आप बिना बिजली बिल बढ़ाए सालों तक फ्री में गर्म पानी पा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि सोलर गीजर की कीमत, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और बचत का पूरा हिसाब क्या है.

सोलर गीजर की कीमत कितनी होती है?
सोलर गीजर ऐसा उपकरण है जो सोलर एनर्जी (Solar Energy) यानी सूर्य की किरणों को गर्मी में बदलकर पानी गर्म करता है. इसमें बिजली या गैस की जरूरत नहीं होती.
इसके ऊपर लगे सोलर पैनल सूरज की ऊर्जा को कैप्चर कर पानी को गर्म करते हैं. यह एक बार की लागत वाला समाधान है — यानी एक बार खरीदने के बाद कई साल तक मुफ्त गर्म पानी.

सोलर गीजर की कीमत उसके ब्रांड और कैपेसिटी (Capacity) पर निर्भर करती है.
• 100 लीटर वाले बेसिक सोलर गीजर की कीमत करीब ₹10,000 से ₹15,000 के बीच होती है.
• वहीं, प्रीमियम ब्रांड्स के सोलर गीजर ₹30,000 से ₹35,000 तक में मिल जाते हैं.

सोलर गीजर से होगी हर महीने हजारों की बचत
क्योंकि सोलर गीजर सूरज की रौशनी से पानी गर्म करता है, इसलिए इसके इस्तेमाल में कोई बिजली खर्च नहीं होता.
एक साधारण इलेक्ट्रिक गीजर रोजाना लगभग 3 यूनिट बिजली खपत करता है. अगर 1 यूनिट का रेट ₹8 मानें, तो एक दिन का खर्च ₹24 और महीने का खर्च करीब ₹720 तक पहुंच सकता है.

लेकिन सोलर गीजर में यह खर्च 0 रुपये होता है. अगर आप MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रांड या वेंडर से सोलर गीजर खरीदते हैं, तो सरकार आपको सब्सिडी भी देती है. उदाहरण के तौर पर, 100 लीटर वाले मॉडल पर आपको करीब ₹12,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है. इस तरह, सोलर गीजर 2 से 3 साल में अपनी लागत वसूल कर देता है, और उसके बाद कई सालों तक गर्म पानी बिल्कुल मुफ्त में देता है.

इंस्टॉलेशन आसान और मेंटेनेंस फ्री
सोलर गीजर का इंस्टॉलेशन काफी सरल और जल्दी होता है. इसे आमतौर पर छत की दक्षिण दिशा में लगाया जाता है ताकि पूरे दिन उस पर सीधी धूप पड़ती रहे. सोलर गीजर दो हिस्सों में बंटा होता है- 
1. सोलर कलेक्टर (Solar Collector): जो सूरज की गर्मी से पानी को गर्म करता है.
2. स्टोरेज टैंक (Storage Tank): जो गर्म पानी को स्टोर करता है.

इंस्टॉलेशन के दौरान एक्सपर्ट पाइपिंग और वाल्व्स को सही तरीके से कनेक्ट करते हैं.
इसे किसी तरह के बिजली या गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं होती.
पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस 4 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है.
एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह 15 साल तक बिना ज्यादा मेंटेनेंस के काम करता है.

किन लोगों के लिए नहीं है सोलर गीजर
हालांकि सोलर गीजर बेहद फायदेमंद है, लेकिन यह हर घर के लिए उपयुक्त नहीं है.
• अगर आपके घर में छत या खुली जगह नहीं है, तो इसे इंस्टॉल करना मुश्किल होगा.
• जिनकी छत पर सूरज की रोशनी कम आती है, वहां यह सही तरह से काम नहीं करेगा.
• रात में या अचानक गर्म पानी की जरूरत पड़ने वालों के लिए यह विकल्प उतना उपयोगी नहीं रहेगा.

