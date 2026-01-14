Advertisement
अब महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं! ₹2000 से भी कम में बनें कंटेंट क्रिएटर और Vlogger, UBON लाया धाकड़ गैजेट्स

अब महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं! ₹2000 से भी कम में बनें कंटेंट क्रिएटर और Vlogger, UBON लाया धाकड़ गैजेट्स

UBON Launches Creator Series: क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर और व्लॉगर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए गैजेट्स खरीदने का ज्यादा बजट नहीं है? तो आपकी परेशानी UBON ने दूर कर दी है. UBON ने कंटेंट क्रिएटर्स और व्लॉगर्स के लिए ऐसे धाकड़ गैजेट्स लॉन्च किए हैं जो महंगे स्टूडियो की जगह ले सकते हैं. ₹2000 से भी कम कीमत में मिलने वाले ये गैजेट्स पोर्टेबल यूजर-फ्रेंडली और प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:39 PM IST
अब महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं! ₹2000 से भी कम में बनें कंटेंट क्रिएटर और Vlogger, UBON लाया धाकड़ गैजेट्स

Wireless mic for YouTubers: अगर आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या पॉडकास्टर बनना चाहते हैं और महंगे कैमरा गियर्स खरीदने का बजट नहीं है तो अब चिंता करने की बात नहीं है! फेमस टेक ब्रांड UBON ने अपनी नई Creator Series को भारत में लॉन्च कर दी है. अब आपको प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं होगी. UBON ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐसे वायरलेस माइक और स्मार्ट गिम्बल ला दिए हैं जो नार्मल से वीडियो को भी प्रो-लेवल का वीडियो बना देंगे. आइए जानते हैं UBON की इस सीरीज में क्या कुछ खास है.
भारत इस दिनों तेजी से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन मार्केट बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए UBON ने अपनी नई क्रिएटर सीरीज लाई है.

UBON ने इस सीरीज को खास तौर पर उन लोगों के लिए गैजेट्स डिजाइन किए हैं जो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पॉडकास्ट और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो बनाते हैं. कंपनी की इस नई सीरीज में वायरलेस कॉलर माइक (Wireless Mics) और स्मार्ट सेल्फी स्टिक जैसे एडवांस टूल भी मौजूद हैं. UBON की इस सीरीज का लक्ष्य है स्मार्टफोन से वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को प्रोफेशनल क्वालिटी वाली ऑडियो और वीडियो बनाने में समस्या न हो.

स्मार्ट ऑडियो गैजेट्स
UBON ने ऑडियो सेगमेंट में इस नई सीरीज के तहत कई दमदार वायरलेस माइक भी पेश किए हैं जो Noise Cancellation और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ कम दामों में आते हैं.

GT-455 Podcast Series
UBON ने इसमें 360-डिग्री HD ऑडियो और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) जैसे एडवांस फीचर्स दिया है. कंपनी के मुताबिक इसकी बैटरी 30 घंटे तक चलेगी और यह 20 मीटर की दूरी तक काम कर सकता है. इसकी कीमत ₹1899 है.

GT-440
UBON का यह एक कॉम्पैक्ट माइक है जो टाइप-C चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसे खास तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग और शॉर्ट वीडियो बनाने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है.इसकी कीमत ₹ 799 है.

GT-460 
यह भी यूबान का माइक है जिसे पॉडकास्ट करने वाले लोगों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. इसमें अल्ट्रा-लो लेटेंसी यानी बिना किसी देरी के आवाज रिकॉर्ड करना और 30 घंटे की लंबी बैटरी बैकअप मिलता है. 

GT-425 और GT-445
ये मॉडल स्मार्टफोन और कैमरा दोनों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और बेहतरीन ऑडियो-वीडियो सिंक प्रदान करते हैं.

शूटिंग गैजेट्स
सिर्फ साउंड ही नहीं वीडियो की क्वालिटी को भी बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इस नई सीरीज के साथ दो नए प्रोडक्ट्स पेश किए हैं.

SF-185 Click Pro
UBON  का यह एक गिम्बल और सेल्फी स्टिक का कॉम्बो है. जिसमें 360-डिग्री रोटेशन, फेस ट्रैकिंग और स्पिन मोड जैसे दमदार फीचर्स शामिल हैं जो वीडियो को हिलने से भी बचाते हैं.

SF-175 Skyshot
UBON का यह भी एक सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है जिसे 2.2 मीटर तक लंबा बनाया जा सकता है. यह उन क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है जो दूर से या ऊंचे एंगल से शॉट लेना चाहते हैं.
 
